Valdés inauguró la reconstrucción total de la escuela de Parada Cocco

Viernes, 27 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves la refacción integral de la escuela 448 "Señor Hallado" del paraje rural Parada Cocco, municipio de Empedrado, la cual sufrió un incendio en marzo del 2020.





"La educación es para todos", sostuvo el Mandatario en este acto, donde la comunidad celebró la celeridad en la recuperación total de ése establecimiento. En la ocasión, también se destacó la inversión provincial para mejorar la calidad de vida en el campo con enripiados y electrificación, entre otras obras.



Pasadas las 16, el Gobernador llegó junto al intendente local, José Cheme, a la escuela ubicada sobre la ruta provincial 10, a 800 metros de de la Ruta Nacional 12 y 8 kilómetros de la ciudad de Empedrado.







Primeramente, descubrieron placas, cortaron cintas y las autoridades tomaron sus respectivos lugares para iniciar el acto. Luego hicieron entrega a la escuela de elementos sanitizantes, escolares, deportivos, una computadora con impresora láser y Tabis (tablets) del programa Mitai Digital para el nivel inicial. Seguidamente tomaron la palabra la directora de la escuela 448, Rosa Viviana Ramírez ; el jefe comunal y el Gobernador.







Igualdad educativa para todos los correntinos







El gobernador Gustavo Valdés, al iniciar sus palabras dirigidas a la comunidad educativa de la Escuela N° 448 recordó la tristeza de ver las llamas del incendio que destruyó el edificio expresando que “no hay nada más triste en la educación que ver una escuela quemada, ver libros quemados, y cuando un establecimiento educativo se quema, realmente produce mucho dolor porque sabemos que hay niños que se van a quedar sin educación por un tiempo y van a haber inconvenientes y la comunidad educativa va a sufrir; los padres también sufren y por eso inmediatamente cuando vi esas llamas que nos llegaban por las redes sociales y a través de varios llamados telefónicos pero para que se queden tranquilos utilizamos el 2.0 para informar que íbamos a estar reconstruyendo a nuevo esta escuela y no queríamos terminar este período sin inaugurar esta querida escuela, por eso me complace enormemente porque es muy importante para nosotros".







Al enumerar algunas obras que dan calidad de vida a zonas rurales señaló que “estamos con la Escuela 705 Paraje Sanjuancito con la refacción integral, al 100% del establecimiento educativo y estamos ya con la extensión áulica de la Escuela N° 50 de Arroyo Pelón con un 50% de la obra y estamos avanzando con el enripiado de los Parajes, tratando de recomponer Puentes; estamos yendo con electrificación rural y estamos avanzando después de muchos años que no se invertía en el campo”.







Aseguró Valdés que “es fundamental tener igualdad también en el campo de manera que la educación y las posibilidades y oportunidades que se dan en el centro de la ciudad también puedan brindarse en el campo y por eso estamos llevando energía eléctrica, internet, computadoras tanto en el departamento de Goya como Empedrado y desde el gobierno de la provincia queremos educación para todos” afirmó el Mandatario sobre el final de su alocución.







Detalles de la obra







Los trabajos que se realizaron fueron: la incorporación del SUM, refuncionalización del sector administrativo, refacción de 4 aulas, construcción de un núcleo sanitario y un baño para personas con capacidades diferentes, un aula jardín con su correspondiente sanitario y área de expansión, cocina con correspondiente despensa, revalorización de acceso principal contando cada uno de los espacios con instalaciones sanitarias y eléctricas nuevas como así también se realizó el reemplazo de toda la carpintería como el cielo raso de la institución.



Las obras fueron realizadas por el Gobierno de la provincia de Corrientes, a través de la la Subsecretaría de Infraestructura escolar dependiente del Ministerio de Educación de la provincia.







Intendente José Cheme







Al tomar la palabra, el intendente José Cheme inició su discurso expresando lo que significó aquel incendio de la escuela N°448 en marzo del 2020 “fue un día muy triste en el que hemos concurrido y mirábamos los rostros de cada uno de los docentes y la población toda que acudió rápidamente para poder resolver lo que podían hacer junto a los bomberos de nuestra localidad que hicieron todo lo posible” pero con el crecimiento de las llamas, la escuela quedó totalmente destruida agregó.







Posteriormente, manifestó Cheme que “después comenzó un camino emblemático para el Gobierno provincial” porque “nuestro Gobernador actuó con celeridad, rapidez y contundencia para dar una respuesta rápida para dar la orden de recuperación de la escuela”.







Luego, agradeció al Gobernador por otras respuestas que dio a los problemas de la localidad y sostuvo que “estuvo con toda la comunidad en todos los momentos” y añadió que “está a la vista con el Puente Parada de Cocco otra obra emblemática, el enripiado de cada una de estas rutas, la ruta 10, una zona altamente productiva y que estaba aislada cada vez que llovía, también con obras en materia educativa, sanitaria y de producción”.



“Estas decisiones, como la del Gobernador, son muestras claras que cuando los gobiernos se comprometen y cumplen, dan respuestas rápidas a través de las obras” concluyó el Jefe comunal.







Palabras de la Ministra de Educación







La titular de la cartera educativa, licenciada Susana Mariel Benítez visiblemente emocionada recordó aquél 08 de marzo de 2020 cuando “esta querida escuela 448 de Parada Cocco, una escuela de 110 años de trayectoria, sufría un incidente muy lamentable para todos nosotros “ y ahí estuvo una rápida respuesta ya que sólo minutos después de que nos llegaran las imágenes el gobernador Gustavo Valdés anunciaba la reparación de esta escuela y hoy podemos aplaudir el cumplimiento de la palabra empeñada” subrayó dando las gracias en nombre de la comunidad de Parada Cocco y en nombre de toda la educación de Corrientes.







Directora







La directora de la Escuela N° 448, Rosa Viviana Ramírez dio la bienvenida y agradeció al gobierno provincial y en especial al gobernador Gustavo Valdés quien se comprometió a reconstruir este edificio escolar y hoy es un hecho que nos reconforta y volvemos cargados de entusiasmo y de gran satisfacción con el compromiso de brindar a la comunidad la guía de sus hijos con un firme propósito de formación integral, de formación como personas responsables, respetuosas, críticas, creativas y solidarias y convencidos de que la calidad de la educación es una construcción del día a día que nos involucra a todos”.







Subsecretario de Infraestructura Escolar







La obra Reconstrucción en Escuela N° 448 “Señor Hallado” de Empedrado fue proyectada y ejecutada por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio de Educación provincial y demandó una inversión de 16.760.009,65.



Al respecto el titular del área, Emilio Breard precisó en declaraciones a la prensa que “hoy estamos asistiendo a la reinauguración prácticamente de la Escuela que se quemó el 8 de marzo del 2020 y gracias a la decisión del gobernador Gustavo Valdés de no solo reconstruirla sino que se logró una mejor distribución de los espacios y adoptando las características de las escuelas modernas”.







Explicó que “cuenta con cuatro aulas que fueron totalmente remozadas a nuevas, cuenta con los sanitarios y se incluyó al Jardín de Infantes que estaba en un lugar precario ahora está dentro de la escuela y le dimos las condiciones adecuadas”.







Sobre el trabajo realizado indicó que primero tuvimos que demoler todo el sector que estuvo muy afectado por el fuego, como el sector de la cocina, que fue el que más daño tuvo y como tenía riesgo de derrumbe no la pudimos mantener; cambiamos toda la cubierta con todo el cielorraso y electricidad, como así también los baños y construimos un SUM (Salón de Usos Múltiples) que no poseía el establecimiento, se cambiaron todas las aberturas de madera por abertura de aluminio y se hizo pintura general del edificio y del acceso y se extrajeron algunos pinos que acumulaban hojas sobre el techo y fue lo que hizo combustión en el incendio”.











Entrega de Elementos







En la oportunidad, se realizó la entrega de elementos sanitizantes, escolares, deportivos, una computadora con impresora láser y Tablets (Tabis) del programa Mitai Digital para la escuela N°448.



Además, se realizó la entrega del premio a la alumna de Primer grado, Priscila López, ganadora del concurso de técnica libre en el mes del niño realizado en todos los establecimientos educativos de la localidad de Empedrado.







Presencias







Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y al intendente municipal, José Cheme; la ministra de Educación, Susana Benítez; de Obras Públicas, Claudio Polich y de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte y demás ministros del Poder Ejecutivo provincial; el senador provincial, Sergio Flinta; el vice intendente; presidenta del Concejo Deliberante; secretarios y subsecretarios provinciales; directora de la Escuela N° 448, Rosa Romero; docentes, alumnos y comunidad educativa.