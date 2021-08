Salud Pública, con equipo fortalecido para la prevención del Dengue

Viernes, 27 de agosto de 2021

Se conmemoró el día Internacional de lucha contra esa enfermedad. En ese marco, el ministro de Salud Pública se acercó a saludar al equipo de la Dirección de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis.



Recientemente, el ministro hizo entrega de nuevo equipamiento para combatir esa patología.



En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, que se recuerda hoy, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se acercó a saludar a los trabajadores de la Dirección de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis y alentarlos que continúen dando batalla a esa y la demás enfermedades vectoriales. Recientemente, la cartera sanitaria proveyó de equipamiento a esa dirección de cara la temporada estival venidera.



“Este año afortunadamente tuvimos muy pocos casos, hemos llegado a los 33 en lo que es la temporada 2020-2021 y en el junio fue el último reporte y de allí no tuvimos más casos hasta la fecha”, dijo la directora de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis, Lilian Percíncula.



De cara a la próxima temporada estival, indicó: “El equipo está muy bien preparado, recientemente se ha entregado equipamiento nuevo de toda índole, no solamente equipamiento personal en cuanto a indumentaria y a equipos de protección personal para los técnicos de control de vectores, sino también en cuanto a maquinarias se ha hecho una muy buena inversión por parte del Ministerio de Salud Pública para tener todo tipo de maquinarias que estén totalmente disponibles en el momento que sean necesarias”.



Así, la funcionaria remarcó: “Estamos muy bien preparados para salir a terreno en cuanto lo amerite la situación. No obstante, la vigilancia es permanente, todo el año”. “Se trabajó todo el 2021 con el tema de control focal en más de 17 barrios en la capital”, agregó.



En cuanto a la vista hoy del ministro de Salud Pública, dijo: “Estamos sumamente agradecidos todo el equipo por el gran acompañamiento del señor ministro Ricardo Cardozo, por el apoyo que nos brinda”.



Por su parte, el jefe de Departamento de Control de Vectores, Marcos Almada, dijo: “Renovamos parte del equipo y estamos preparados para la nueva temporada de Dengue”. “Nuestra provincia es endémica en lo que es Dengue y también es un corredor turístico así que siempre vamos a tener casos, aunque esperemos que no, pero si se da, trabajaremos para controlar la situación en tiempo y forma. Estamos preparados”, remarcó.



Explicó que Corrientes tienen “índices que hicimos de control vectorial y estamos en una clasificación de mediano riesgo, más por la temporada de sequía que estamos atravesando”.



De los operativos de control focal que se organizan y se ejecutan desde el Departamento de Control de Vectores, en la temporada 2020-2021 se cubrieron 17 barrios, (qué fueron los que tuvieron mayor cantidad de casos de Dengue en la temporada anterior). Se visitaron aproximadamente 10.000 viviendas, se evaluó el 40%, dando como resultado 63 viviendas con presencia de larvas de Aedes aegypti. Se inspeccionaron 10.202 recipientes, dando cómo positivo 235. Se trataron con larvicidas biológicos 417 recipientes que no podían ser eliminados, volteados o tapados. El tipo de recipientes que tuvo mayor incidencia son los depósitos móviles: vasos, frascos, botellas, bebederos, materiales de construcción, depósitos que se pueden lavar con frecuencia, proteger, colocar arena, volcar para evitar que acumulen agua.