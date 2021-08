Valdés inauguró una piscina semiolímpica en Santa Ana

Viernes, 27 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró una piscina semiolímpica en la localidad de Santa Ana, y anunció la construcción de una cancha de básquet techada.







Con una inversión de 15 millones de pesos y en el marco del programa de Plan de Fortalecimiento Institucional, el Gobierno Provincial habilitó en la jornada de hoy una moderna piscina semiolímpica en la localidad de Santa Ana, la cual está emplazada en el barrio Santa Lucía. Además, en la ocasión el Mandatario anunció que se construirá una cancha de básquetbol cerrada.





Finalizada la inauguración de las refacciones del Tren Económico en Santa Ana, alrededor de las 14:30, el Mandatario se dirigió hasta el barrio Santa Lucía donde se encuentra ubicada la flamante pileta semiolímpica.



Cabe destacar que la inversión realizada por el Gobierno provincial es superior a los 15 millones de pesos, y fue realizada en pos de generar inclusión entre los correntinos, siguiendo uno de los principales ejes marcados por el Gobernador.







Valdés: “Esto es el fruto de un trabajo planificado”



Al momento de expresar sus palabras, el gobernador Gustavo Valdés enfatizó que la puesta en funcionamiento del moderno natatorio es el “fruto de un trabajo planificado”, acotando que en el deporte “no existen las casualidades, sino más bien las causalidades”.



“Esta obra la llevó adelante la comuna de Santa Ana con fondos de Lotería Correntina, devolviendo en obras a la comunidad el aporte de todos los correntinos”, agregó el mandatario.



Para Valdés, no caben dudas que esta nueva infraestructura va a permitir apuntalar el crecimiento de esta disciplina en Corrientes, para lo cual ya se cuenta con un Plan Provincial de Natación que permite que los chicos aprendan a nadar a edad temprana.



En este sentido, comentó que ya se empezó a incorporar en los espacios curriculares de las escuelas, la posibilidad de practicar natación.



Al resaltar que él Gobierno está avanzando con distintas obras de este tipo en varias ciudades y localidades, Valdés no pasó por alto lo que será el futuro Centro de Alto Rendimiento de la Provincia, que se encuentra en etapa de ejecución y que se nutrirá de una pileta olímpica (50 metros de largo por 25 de ancho) para fomentar la práctica y que Corrientes vuelva a tener competidores a nivel nacional e internacional.







Cancha básquetbol cubierta para Santa Ana



Finalmente, y ante el aplauso cerrado de los presentes, Valdés anunció que la Provincia va a destinar recursos para la construcción de una cancha de básquetbol cubierta profesional para la localidad de Ana, a fin de generar una estructura deportiva múltiple y que los chicos y jóvenes tengan un lugar adecuado para practicarlo y, asimismo, se puedan organizar competencias de todo tipo.







Jorge Terrile



Al expresarse, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, indicó que a través del Programa Provincial de Natación “hoy es un gusto inaugurar esta pileta semiolímpica que dará la oportunidad a muchos jóvenes locales y de zonas aledañas de practicar natación como deporte favorito”.



Además, Terrile destacó que este Programa incluye “la capacitación de profesores de educación física del pueblo para que luego enseñen a todos cómo practicar el deporte”.



Seguidamente, se dirigió al gobernador Valdés y al intendente Navarrete y le dijo que “esto es un espectáculo, sumado a lo de Caá Catí, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo”, y para finalizar acotó que “la inversión realizada habla bien de la política de Estado de Valdés que la viene haciendo en toda la provincia”.







Intendente Navarrete



El jefe comunal local consideró la apertura de la pileta semi olímpica como "una obra de vital importancia por los beneficios que tiene la natación".



Augusto Navarrete dio cuenta que la misma va a poder ser usada por niños, jóvenes, y adultos mayores de la localidad, para aprender a nadar y para eventuales rehabilitaciones.



En otro orden de temas, el Intendente agradeció públicamente al gobernador Valdés, ya que supo solucionar a través del Ministerio de Producción y el Plan Aguas, problemas con el servicio en la comunidad del Ingenio primer correntino, debido a la sequía acaecida. "Usted y su gran equipo solucionaron el problema en un día y medio", reconoció el mismo, a modo de agradecimiento.







Presencias



Participaron de la inauguración junto al Gobernador Gustavo Valdés; el intendente de Santa Ana, Augusto Navarrete; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; ministros del Ejecutivo Provincial; el vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, David Do Santos; legisladores nacionales y provinciales, y demás autoridades.