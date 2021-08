CM Innovation, una empresa que apuesta a seguir creciendo

Viernes, 27 de agosto de 2021

Sin frenos durante la pandemia, un matrimonio que reside en la capital obtuvo el primer premio de la Semana del Emprendedor y se proyecta hacia el Parque Industrial Santa Catalina de Corrientes.





De la mano de una pareja emprendedora, la empresa CM Innovation continúa expandiéndose con nuevos productos y soluciones para sus clientes. Recientemente, ganaron un crédito preaprobado al finalizar en primer lugar en la Semana del Emprendedor y ya están en miras a un terreno en el Parque Industrial Santa Catalina para ampliar su capacidad de producción.



Cáceres, Morilla e innovación son las tres palabras que le dan nombre a esta empresa especializada en la fabricación de cortinas rollers, posicionándose como una alternativa local y personalizada para estos productos.



A través del acompañamiento del Club de Emprendedores y del programa Sello Correntino, dependientes del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, hoy no solo son marca registrada, sino que un ejemplo del potencial creativo del trabajo correntino.



El matrimonio de Pablo y Elvira comenzó con la fábrica y la oficina comercial en su propia casa. Luego de un año, se les hizo necesario trasladar el taller a unas instalaciones más apropiadas, así como incorporar a dos empleados para dar respuesta a la demanda.



Gracias a su capacidad de adaptación y a la búsqueda constante de herramientas, oportunidades y desafíos, pudieron orientarse a la fabricación de paneles protectores para atención al público durante la pandemia, que luego se convertirían en un requisito para el retorno a la normalidad en comercios y oficinas.



Desde 2019 llevan la marca Hecho en Corrientes, que identifica y potencia a productos y servicios elaborados en la provincia. Este año se inscribieron por primera vez a la Semana del Emprendedor, el evento organizado por Mundo Empresa TV con el apoyo de distintas áreas del Gobierno provincial.



“Nos interesaba más la capacitación en realidad, Pablo fue el de la iniciativa”, comentó Elvira. “Como era todo virtual y nos pudimos conectar todos los días, nos vino práctico el horario, y salimos ganadores sin esperarlo”, destacó.



El premio consistió en $50.000 en efectivo y un crédito preaprobado de hasta $500.000, además de una mentoría profesional. “El crédito preaprobado que ganamos sería ideal para comprar el terreno en Santa Catalina, después vendría la construcción”, apuntó Elvira sobre sus planes de trasladar la fábrica del barrio Mil Viviendas al Parque Industrial Santa Catalina. Además, resaltó que “desde el punto de vista monetario, es una propuesta bastante alcanzable”.



Nuevos mercados



Por el momento, están concentrados en planificar la expansión del negocio para hacer frente a la creciente demanda. A través del vínculo entre Hecho en Corrientes y canales de venta, entablaron conversaciones con una importante cadena nacional de hipermercados con presencia en Corrientes, para la colocación de sus productos.



“Tuvimos una reunión con la gerente del área de hogar y avanzamos con una propuesta”, contó Elvira. La intención es comenzar con cortinas roller prefabricadas que, a diferencia de las que se consiguen actualmente y que se importan desde China, las correntinas son las indicadas para los estándares de aberturas que se manejan en el país.



“Ya dimos la última prueba hace una semana y si se aprueba, mandar a hacer el packaging”, contó la emprendedora, para lo cual contrataron el asesoramiento de la agencia Mentta, otra empresa local. De concretarse el acuerdo, en los próximos meses se podrá conseguir cortinas CM Innovation en góndolas o en el mercado online de la cadena de hipermercados, o en ambos.



Por lo pronto, ya cuentan con representación comercial propia en Goya, Virasoro, Santo Tomé y Bella Vista, entre otras localidades de Corrientes, además de Resistencia y Sáenz Peña en el Chaco. “Hacemos a pedido y enviamos al interior gracias a que los servicios de transporte no se detuvieron durante la pandemia”, comentó Elvira.



Además, este año sumaron su plataforma web propia. “Estamos haciendo venta directa online, ya se puede ingresar a cminnovation.com.ar”, anunció.



Aprendizaje constante



La pandemia de Covid-19 supuso una reconfiguración de muchos aspectos de la economía y los mercados. Ante la crisis, en CM Innovation mantuvieron el foco puesto en la búsqueda de oportunidades y en apostar a las capacitaciones y el aprendizaje.



Es por eso que Pablo y Elvira no dudaron en explorar nuevas formas de encarar su negocio, por ejemplo, asistiendo a talleres y cursos para emprendedores. De la Semana del Emprendedor, Elvira destacó que hubo oradores con “contenidos interesantes en materia de ventas y con una perspectiva diferente, sobre todo ahora que hay conceptos concretos. Al principio de la pandemia todo el mundo estaba aprendiendo”, manifestó.



Sobre las cortinas estandarizadas que están desarrollando, no es la primera vez que lo intentan. “En el primer momento, el packaging no ayudaba, era una bolsa transparente, y después que nuestra alianza era con ferreterías, y quizás no era el punto donde los clientes pudieran apreciar bien el producto”, explicó Elvira. “Por eso reformulamos y lo pensamos con un packaging más delicado”, comentó, respecto al proceso de buscar mejoras constantes para satisfacer las necesidades del mercado.



Para esta temporada, además, se están preparando con otro producto con alta demanda. “Todo lo que es toldos, es impresionante la oferta que estamos recibiendo y sobre todo ahora que se viene el calor antes de lo que preveíamos”, comentó Elvira.



“El año pasado nos fue bastante bien y este año, con esto de que había mucha incertidumbre sobre los cierres o no, está un poco más lento el mercado, pero tenemos esperanza de que se acelere un poco más. Con estos incentivos que hay y que subieron los salarios esperamos que se acelere”, expresó la emprendedora, que además resaltó la incorporación de promociones bancarias a través del Banco de Corrientes “para dar más ventajas a los clientes”.



La presencia y la difusión en distintos espacios son otros factores clave en el crecimiento de la empresa. “Estos eventos que nos dan visibilidad nos sirven un montón para acercarnos a los clientes”, comentó sobre la Semana del Emprendedor.



“En 2019 habíamos hecho a través del Club de Emprendedores avanzamos en el registro de marca, luego de un taller organizado por el Sello Correntino. Este año nos entregaron el registro y estamos muy contentos, ya somos marca registrada”, celebró Elvira.



“Nos ayudan muchísimo estos cursos y talleres, y todos los programas para apoyar a los emprendedores”, sostuvo, e incentivó a los emprendedores a generar contactos y aprovechar las herramientas disponibles para el desarrollo empresarial.