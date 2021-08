Partió el vuelo que traerá a Córdoba restos de cinco excombatientes

Jueves, 26 de agosto de 2021

Las muestras serán cotejadas con los perfiles genéticos aportados por familiares en 2017. El proceso de identificación llevará entre dos y tres semanas, adelantaron desde el Comité Forense de la Cruz Roja.







Un vuelo privado trasladará este jueves las muestras de los restos de cinco excombatientes de Malvinas exhumados días atrás por un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el cementerio de Darwin hacia un laboratorio en la provincia de Córdoba, para su análisis y eventual identificación.



Así lo confirmaron a Télam fuentes del CICR y de la logística del vuelo que está a cargo de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, del empresario Eduardo Eurnekian, que colabora hace años con los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas.



Las muestras serán traídas al continente por el titular de la Unidad Forense del CICR, el argentino Luis Fondebrider, quien la semana pasada -en una conferencia de prensa virtual desde las Malvinas- confirmó que los restos de cinco excombatientes fueron exhumados de una tumba colectiva en el cementerio de Darwin, en el marco de los trabajos de identificación que se comenzaron días atrás.



Según había adelantado Fondebrider, las muestras serán trasladadas al continente en un vuelo privado para ser analizadas en el laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) posee en la ciudad de Córdoba.



En Córdoba, se realizarán los procesamientos y cruzamientos de información entre los perfiles genéticos de las muestras y las aportadas por familiares en el proceso de 2017, en un trámite que podría extenderse durante dos o tres semanas.



El avión -un Learjet 60 de la empresa ISMA Group, contratado por AA2000- despegó por la mañana desde el aeropuerto de San Fernando, con destino a la aeroestación de Mount Pleasant, en las islas, donde se embarcará Fondebrider con las muestras y se dirigirá en un vuelo directo -de aproximadamente 3 horas- hacia la capital cordobesa.



En el vuelo también son trasladadas tres placas para ser colocadas en el cementerio de Darwin: son las correspondientes a Néstor Osvaldo Pizarro, Ramón Antonio Meza y Juan Carlos Baldini, cuyos restos fueron identificados en el proyecto humanitario del 2019.



Los trabajos de campo en Darwin se desarrollaron cuatro años después del primer proyecto, que permitió identificar a 115 soldados argentinos gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares, luego de haberse exhumado 122 cuerpos de 121 sepulturas.



A diferencia del trabajo realizado en 2017, cuando fueron exhumadas las tumbas no identificadas, con la denominación "Soldado argentino solo conocido por Dios", en este caso la labor se centró solo en una tumba colectiva –la denominada C 1 10- ubicada en Darwin, cerca de la cruz mayor que preside el camposanto.



Esta tumba múltiple no había sido incorporada en el primer proyecto ya que no se trataba de una sepultura anónima: una placa colocada en 2004, cuando el cementerio fue remodelado, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del alférez de Gendarmería Julio Sánchez, y de los soldados de Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.



Pero, cuando hace cuatro años se exhumaron las tumbas anónimas, se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta ese momento, por lo que se hizo necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C 1 10.



El informe realizado por el coronel británico Geoffrey Cardoso, que fue el encargado de recoger los cuerpos en 1982 y darles sepultura, daba cuenta de que en esa tumba múltiple colocó los restos encontrados tras la explosión de un helicóptero de Gendarmería, ocurrida el 30 de mayo de 1982 en Monte Kent.



El equipo del CICR también realizó trabajos en otra zona de las islas, denominada Caleta Trullo, para investigar la posible existencia de otros restos, a partir de una denuncia de un excombatiente británico, pero los resultados de las excavaciones dieron negativo.