Valdés inauguró refacciones de la Escuela Normal y entregó más de 200 notebooks

Jueves, 26 de agosto de 2021

En el marco del 80 aniversario de la Escuela Normal de Bella Vista, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente Walter Chávez, inauguraron este miércoles refacciones integrales de dicho establecimiento escolar y anunció en la oportunidad la recuperación del gimnasio cubierto, que había sido dañado por un temporal.





También, a través del programa provincial Incluir Futuro, entregó 212 notebooks a alumnos del primer año del nivel secundario, pertenecientes a la institución. Seguidamente, bajo lluvia, se procedió a la habilitación oficial de la ampliación e iluminación de la Costanera.



Revolución educativa







"A partir de la pandemia, empezamos a ver este programa como absolutamente necesario", dijo Valdés sobre Incluir Futuro. Así comenzó sus palabras en el acto de entrega de las notebooks en la escuela Normal de Bella Vista, sosteniendo que el Coronavirus, no sólo significó un problema de salud, sino también "una hecatombe educativa".



Y sostuvo que "ese dilema de dar clases sin alumnos presenciales, nos empezó a poner desafíos urgentes". Fue así que surgió la necesidad de "formular una plataforma que nos dé contenidos", indicó el Mandatario. Y aclaró que también se debió trabajar en la conectividad, asegurando al respecto que "hoy tenemos el 100 por ciento de las escuelas de la ciudad y el 85 por ciento de las escuelas rurales conectadas ya a internet".







"Y nosotros dijimos que tenemos que poner plata de los correntinos para que a partir de ahora todos los alumnos que ingresan a la escuela secundaria en la provincia, puedan tener una computadora", afirmó Valdés, indicando que, bajo esta premisa, "compramos 25.500 notebooks".







Por otra parte, también planteó otro "dilema" en relación al docente y la tecnología, sosteniendo que este último no reemplaza al primero, porque "es el que nos guía, orienta, controla y sabe cuál es el contenido que tenemos que aplicar".



Fue así que Valdés relató: "Entonces tuvimos que crear un nuevo área en la Educación de Corrientes y salimos a crear con nuestros docentes los contenidos que hoy estamos presentando", en referencia a la plataforma Corrientes Play.







"Este es el desafío que hoy estamos llevando adelante como eje de la modernización educativa", sostuvo luego, considerando que ello es "un paso realmente importante en la educación pública de la Argentina". En este sentido, el Gobernador destacó que "este es un programa que está siendo mirado por muchas provincias para imitarlo".







"Es un instrumento que va a revolucionar la forma de educar en la secundaria, en principio", consideró Valdés, finalizando sus palabras con el anuncio de "refaccionar a nuevo" el gimnasio cubierto de esta escuela, el cual había sufrido voladuras de techo en una tormenta. "Vamos a seguir invirtiendo en educación pública para todos poder tener absolutamente el mismo conocimiento en todo momento, porque la educación es una inversión en el futuro de todos", cerró su discurso.







Intendente Walter Chávez







El intendente de Bella Vista, Walter Chávez se dirigió a los presentes dando la bienvenida y señalando que “es un gusto volver aquí a esta Escuela Normal y ver cómo se trabajó y ver la presencia del gobierno provincial en distintas obras que se llevaron a cabo durante toda la gestión gubernamental de estos cuatro años” resaltando la entrega de notebook al expresar que “ en esta oportunidad también poder dotar de una herramienta para estar a la altura de las circunstancias en este contexto de pandemia para poder seguir con su educación”.







Destacó Chávez que “la institución escolar pueda brindar esta herramienta es un gran salto” y valoró “el trabajo del gobierno provincial y del Ministerio de Educación por esta importante inversión y que está destinado a todos los alumnos del primer año y con una gran proyección en los años por venir”.



Ministra de Educación



La ministra de Educación, Susana Benítez al tomar la palabra agradeció a las autoridades y a toda la comunidad educativa por: “Recibirnos en esta tarde en el marco del aniversario n° 80 de esta querida escuela de la ciudad de Bella Vista” y agregó que “para nosotros es un placer acompañar, trabajar en equipo y saber que estamos juntos”.



Para finalizar, Benítez recalcó que “vamos siempre a seguir apostando y apoyando a la educación de nuestros jóvenes correntinos” y les deseo la buena utilización de las notebooks que “hoy les entregamos porque aporta a la educación de calidad, en las tecnologías de los tiempos de hoy y espero que les sea de mucho provecho”.







Detalle de Obra







El edificio es de construcción tradicional, con techos de chapas, con planta baja y alta, carpintería metálica y se encuentra en el centro de la ciudad de Bella Vista. La escuela secundaria es del tipo urbana, con una concurrencia de alumnos de toda la ciudad de Bella Vista.







Para el buen funcionamiento de las tareas docentes se encararon urgentes tareas de refacción del edificio existente a fin de adecuarlo a los lineamientos curriculares vigentes.







En el establecimiento, se recuperó todo el sector de cubierta, desagües pluviales, y básicamente toda la instalación eléctrica, considerando los tableros de maniobras ubicados en cada piso, los tableros secundarios y la iluminación básica de toda la escuela. Asimismo, se balanceó cada tablero, por fase y distribución.







Se reparó la cubierta del polideportivo, cambiando chapas y colocando babetas, se realizó pintura interior y de parasoles en el frente.



El monto de la obra es de $ 15.871.0666,65 con una superficie total refaccionada de 1.490 M2. Fue proyectada y ejecutada por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Educación.







Entrega de equipamiento







En la ocasión también se entregaron elementos sanitizantes, de limpieza y barbijos entre otros para continuar con la presencialidad cuidada, uno de los objetivos de la cartera educativa de acompañar y fortalecer el trabajo institucional bajo condiciones sanitarias y educativas apropiadas.



Se destacó también la entrega de equipamiento escolar como globo terráqueo, mochilas, banderas; elementos deportivos, mapas murales y una computadora de escritorio con impresora láser para tareas administrativas.







Presencias







Del acto que se llevó a cabo en el establecimiento educativo ubicado en Buenos Aires 1495 participaron los ministros del Poder Ejecutivo (de Educación Susana Benítez y de Industria, Raúl Schiavi); la directora de Educación Secundaria, Práxedes Lopez y la rectora de la Escuela Normal de Bella Vista, Teresa del Carmen Fernández y el interventor del INVICO, Julio Veglia.







Costanera y compromiso provincial







En el acto inaugural de las ampliaciones e iluminación de la Costanera bellavistense, Valdés consideró que "es una obra importante" y le ratificó al intendente Chávez el apoyo de la Provincia para continuarla.



"Esta es una obra en la que tenemos que seguir avanzando, porque hace que los vecinos puedan disfrutar de este hermoso río Paraná", afirmó el Mandatario, considerando que ello es "construir futuro entre todos".



"Tenemos que tener el espíritu de seguir avanzando siempre, es el espíritu que le queremos imprimir a Bella Vista, una de las ciudades más pujantes y lindas de la provincia de Corrientes", sostuvo Valdés, instando a "seguir construyendo para ganar todos".







Palabras del Intendente







Por su parte, el intendente municipal, Walter Chávez expresó que “esta obra fue llevada adelante con recursos propios y con una inversión importante” a lo que añadió que “aspiramos a seguir trabajando con la idea de aprovechar la bajante del rio porque es un lugar emblemático para Bella Vista y no solo para los que nos visitan sino para el bellavistense en particular porque este es nuestro lugar” concluyó.