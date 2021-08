Corrientes paga jubilaciones por encima de Nación

Jueves, 26 de agosto de 2021

Aún en un contexto discrecional y de agobio por parte de ANSES, la decidida resolución del gobernador Gustavo Valdés, con esquema diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Corrientes sostiene con esfuerzo una constante ejecución de defensa de la capacidad del salario previsional en la jurisdicción.





Mientras la nación recién en septiembre llevará el mínimo a $25.922, la gestión de Valdés con el diseño del Ministerio de Hacienda y Finanzas elevó desde julio pasado el piso de jubilaciones y pensiones correntinas en $27 mil.



Además, debido a la política salarial, la Provincia permanentemente elaborando y ejecutando medidas por fuera de la política salarial para el sostenimiento de la capacidad del haber tanto de los jubilados y pensionados, como también, de los agentes activos de la administración pública provincial.



Sólo entre julio y agosto, cada jubilado y pensionado correntino, como así también el activo, recibió un adicional extraordinario de $20 mil. Solamente por este concepto el Gobierno Provincial volcó más de $1.200 millones al mercado local.



El ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini explica y destaca que esta visión instruida por el gobernador Valdés, implica un constante esfuerzo de la Provincia en impulso al mercado local.



Jurisdicción correntina



“El Gobierno Provincial sostiene al Instituto de Previsión Social y no transfiere a la administración de la nación. De haberlo hecho, los jubilados y pensionados correntinos habrían perdido respecto a sus salarios”, resaltó el ministro Rivas Piasentini.



“El IPS está en condiciones de pagar por encima del salario que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) porque se producen determinadas situaciones, que debido al equilibrio de las finanzas públicas de Corrientes, el Gobierno Provincial envía los fondos en simultáneo al pago de sueldos con aumentos a los agentes activos de la administración pública provincial al instituto de previsión correntino para que este organismo en el mismo mes haga la recuperación de los haberes previsionales”, dijo Rivas Piasentini-



“Los aumentos que otorga el Gobierno Provincial a los agentes activos son remunerativos y automáticamente genera aumentos del salario a los jubilados y pensionados correntinos”, explicó el jefe de la cartera económica.



“Esta realidad de constante y simultánea recuperación del salario de los jubilados y pensionados correntinos con los trabajadores activos no pasa en otras jurisdicciones. En Corrientes se respeta el 82% con lo cual, en la provincia estamos en una posición haciendo un esfuerzo enorme para sostener la caja previsional porque creemos que este es el camino adecuado para no perjudicar el salario de los jubilados y pensionados correntinos”, afirmó Rivas Piasentini.



Incumplimiento nacional



“El gobierno nacional a través de una ley se comprometió a acompañar y asistir los déficits de aquellos sistemas previsionales que no transfirieron sus cajas. Pero desde 2018 que este compromiso el ANSES no cumple con la provincia de Corrientes”, advirtió Rivas Piasentini.



“La nación no actualiza la asistencia que debe a Corrientes, y no lo hace aún pese a que la Provincia envío toda la información y esta documentación fue aprobada por el área técnica de la ANSES. Esta situación demuestra que se trata de una decisión absolutamente discrecional, por fuera de la norma, hace que cajas previsionales como la de Corrientes padezcan una situación de agobio financiero porque no se actualiza el acompañamiento que debe realizar la ANSES”, denunció Rivas Piasentini.



Corrientes sostiene



“Pese a padecer las decisiones discrecionales y el agobio financiero por parte de la nación, el Gobierno Provincial sostiene el salario de los jubilados y pensionados correntinos. Esta situación es posible debido a su política salarial de carácter remunerativo”, destacó el ministro correntino.



“A diferencia de Corrientes, hay otras jurisdicciones que no pueden pagar a sus jubilados y pensionados el 82%, y que los aumentos salariales para el sector se dan entre 60 o 90 días posteriores al anuncio de incremento salarial a los activos y en caso que estas correcciones fuesen remunerativas ya que no siempre lo son”, comparó Rivas Piasentini.



Permanente reclamo



“La Provincia mantiene permanentemente el reclamo ante la ANSES para que cumpla con la ley y actualice el acompañamiento que debe a Corrientes”, aseguró Rivas Piasentini.