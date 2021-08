Valdés inauguró la primera Central Solar Fotovoltaica conectada a red de la Provincia

Miércoles, 25 de agosto de 2021

Representa un hito en la incorporación de energías renovables, dentro de un proyecto que se concretó gracias a un trabajo articulado entre la empresa Energía Correntina Sociedad Anónima, la Cooperativa CAPSIC y la Universidad Nacional del Nordeste. El mandatario encabezó el corte de cintas y recorrió las flamantes instalaciones.







En el marco de la política energética que el Gobierno promueve, tendiente al aprovechamiento e incorporación de energías renovables en la matriz energética local, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado este mediodía la Primer Central Solar Fotovoltaica conectada a red de la Provincia, ubicada en un predio sito en la primera sección Lomas Este de Bella Vista.



Valdés presidió el acto en donde se procedió al tradicional corte de cintas y recorrida por la nueva y moderna Central denominada “Bella Vista I”.



El secretario de Energía, Arturo Busso, explicó en detalle que esta central fotovoltaica –la primera conectada a red de la Provincia- surge de un trabajo conjunto entre el Gobierno, a través de la empresa Energía Correntina Sociedad Anónima, la cooperativa CAPSIC, la Universidad Nacional del Nordeste y el apoyo de proveedores de equipamiento. El proyecto se concretó en cinco meses.



“ENCOR S.A. es una empresa cuyo objetivo es desarrollar la energía renovable en Corrientes. Empezamos a hacer contacto con las cooperativas en 2019 y, a pesar de la pandemia, tenemos contratos firmados para realizar centrales similares”.



Esta central inaugurada hoy se pondrá en servicio en el primer trimestre de 2022 con una potencia de 1,6 megavatios. Ocupa un predio de 8.800m2 y genera 400 kilovatios de potencia, suficientes para el abastecimiento de 160 familias de manera directa y 3000 personas de forma indirecta.



“Más allá del equipamiento, que no se produce en el país, todo lo demás fue hecho con manos correntinas”, agregó el secretario, quien se tomó el tiempo de agradecer el aporte del ingeniero Fabricio Piazza, el directorio y personal de ENCOR S.A. y al gobernador Valdés.



Afirmó además que hoy Corrientes cuenta con un 17% de energía renovable -superior al porcentaje impuesto por ley nacional- sumando biomasa y solar, mientras hay proyectos para incorporar biogás en el futuro.



Gobernador Valdés: “Avanzar con la agenda verde”



“Tenemos que diseñar una agenda verde por eso venimos trabajando con varias empresas y hemos generado una agencia tecnológica como lo es TelCo y ENCOR S.A. para cumplir con la agenda verde de energía”, comenzó sus palabras el gobernador Valdés.



Asimismo, Valdés argumentó que “el primer paso es incorporar el trabajo mancomunado de corporativas con el Estado provincial” y enalteció la labor de las cooperativas diciendo que “vemos que las cooperativas eléctricas y de camino, son eficientes y están manejadas por personas responsables y sin ellos no podríamos hacer una simbiosis eficiente”.



Por otro lado, el mandatario explicó que “en el momento de mayor demanda estamos inyectando energía a la red en los horarios que más consumimos energía y eso hace que la curva no se nos dispare”. “Si nosotros ponemos la inversión, la cooperativa la mano de obra seguiremos avanzando”, indicó Valdés.



Finalmente, enfatizó sus palabras diciendo que “es fundamental contar con cooperativas y debemos comprender que para resolver los problemas tenemos que asociarnos, cooperar, trabajar y tener vocación de servicio” y aseguró que “ENCOR S.A. va seguir invirtiendo y vamos a seguir fondeando a nuestra empresa para avanzar con la agenda verde y seguir cooperando para que Corrientes siga creciendo”.



Intendente Walter Chávez



Al dirigirse a los presentes, Walter Chávez destacó, en un primer momento, el trabajo mancomunado para llevar adelante la central solar, por parte de la Provincia, el Municipio y la Cooperativa responsable, mostrando “la capacidad de trabajo, de forma ordenada, para concretar un proyecto de estas características”.



En este sentido, el intendente local anunció la construcción de otra planta de energía renovable en las afueras de la ciudad, cediendo un terreno en comodato, a la vez que remarcó la importancia de este recurso natural y sustentable “que es fundamental para apostar al futuro”.



Presidente de la Cooperativa



Al momento de expresarse el presidente de la Cooperativa Agropecuaria y Provisión de Servicios Integrales Comunitarios Bella Vista (CAPSIC), Juan Carlos Kohler, agradeció la presencia del gobernador y por "impulsar este tipo de emprendimiento", y continuó haciendo una amena reseña de la historia de la Cooperativa.



Finalmente, el titular de CAPSIC sostuvo que "gracias al Gobierno de la Provincia y a ENCOR SA por confiar en Bella Vista y efectuar este importante acto".



La importancia de la energía solar fotovoltaica



La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico.



Se trata de un tipo de energía 100 % renovable, inagotable y no contaminante, que no consume combustibles ni genera residuos, por lo que contribuye al desarrollo sostenible.



Es modular, por lo que se pueden construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo hasta pequeños paneles para tejados.



Permite la instalación de baterías para almacenar la electricidad sobrante y darle uso posterior.



Es un sistema particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultosa o costosa su instalación, o para zonas geográficas cuya climatología permite muchas horas de sol al año.



Contribuye a la creación de empleos verdes y al impulso de la economía local con proyectos de vanguardia.



Presencias



Junto al gobernador Valdés acompañaron la inauguración, el intendente municipal, Walter Chávez, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, el secretario de Energía, Arturo Busso, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria y de Provisión de Servicios Comunitarios Bella Vista Limitada (CAPSIC), Juan Carlos Kohler, demás autoridades y personal de la firma Cooperativa y de ENCOR S.A.