Las escuelas afectadas no tendrán actividades por 4 días Miércoles, 25 de agosto de 2021 Este domingo 29 se llevarán adelante las elecciones provinciales y tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, como de la Junta Electoral, ajustan todos los detalles para que la jornada se desarrolle de modo normal.

Una de las aristas tenía que ver con la afectación de los establecimientos educativos y sobre eso, informaron que en ninguno de ellos se desarrollarán actividades escolares entre este viernes 27 y el lunes 30 inclusive.



Así quedó establecido por el Decreto 1.886 firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el lunes en la tarde. El documento oficializa la decisión en su Artículo 1º, donde además especifica que, durante esos cuatro días, quedarán «bajo custodia del Comando Electoral».



El Artículo 2º refiere a la afectación de los agentes que cumplen funciones en las escuelas y establecimientos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, designados como sedes del acto comicial. «Deben concurrir en el día establecido para las tareas de preparación de cuartos oscuros», señalaron.



Finalmente, el documento insta, en su Artículo 3º, a las autoridades de cada una de las escuelas afectadas que velen por «el efectivo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la adopción de las medidas que aseguren una guardia permanente durante el desarrollo de los comicios a partir de las 7 del día establecido, a fin de atender los requerimientos o problemas que puedan plantearse en relación al uso de las instalaciones, velando por el cuidado y conservación de las mismas».



El decreto, refrendado también por la Ministra de Educación y su par de Desarrollo Social rige para los 335 establecimientos afectados en todo el territorio correntino. Del total, 85 corresponden al circuito «Capital».

Es la primera vez que la provincia llevará adelante un acto eleccionario en contexto de pandemia. Es por eso que, teniendo en cuenta que la prioridad es la salud de los votantes, la lupa estará puesta en el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad previante establecidos.







Medidas de prevención para los electores



Ayer, el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño recordó en una entrevista radial, cuáles son las recomendaciones sanitarias para que los electores tengan en cuenta, al momento de asistir a las escuelas. Aconsejó que, en la medida de lo posible, se trasladen a los establecimientos de votación por medios propios a efectos de evitar las aglomeraciones en el transporte público.



Sánchez Mariño desaconsejó la costumbre de pasar la lengua por los sobres para cerrarlos. «Con sólo colocar la solapa dentro del sobre, estos quedan cerrados y no se abrirán hasta que se los saque para contarlos, al cierre del acto eleccionario. Además, está probado que, si se actúa de esta manera, no se abren y no hay forma de que sean adulterados», dijo.



Respecto de los pegamentos, no están prohibido que los votantes los lleven, pero destacó que, por la misma razón, no son necesarios.

Otra recomendación es la de llevar birome propia para evitar tener que utilizar otra. Y finalmente, lo principal, respetar el uso correcto de barbijos, también el distanciamiento y no asistir en caso de tener síntomas. «Pueden mandar un email a juntaelectoral@justcorrientes.gov.ar justificando su no voto, adjuntando una copia del certificado médico. O bien después de los comicios puede ir a Casa Lagraña (Pellegrini y Salta)», completó.