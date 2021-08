Negaron la excarcelación al kinesiólogo acusado de abusar de un menor

Miércoles, 25 de agosto de 2021

En el marco de la investigación, tanto la víctima de 13 años como su hermanito serán llevados a declarar en cámara Gesell con la presencia de un asesor de menores. El imputado sería trasladado a la Unidad Penal N° 6.







La Justicia rechazó el pedido de excarcelación para el kinesiólogo y comparsero que se encuentra detenido hace una semana bajo la acusación de haber abusado de un niño de 13 años, a quien atendía como profesional médico.



En el marco de la investigación, trascendió que la víctima un hermano menor suyo fueron citados a declarar en cámara Gesell con la presencia de un asesor de menores.



La causa está a cargo de la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, y el fiscal de Instrucción N° 6, Gustavo Roubineau.



El titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 6 informó que al detenido se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal, y aseguró que “es más grave en términos de abuso”.





Además, indicó que por el momento solo está acusado de ese hecho, ya que en la carátula aparece como abuso sexual simple respecto al hermano del menor abusado, quien también era atendido por el kinesiólogo. “Por ahora tenemos un solo abuso, más allá de que haya dos presuntas víctimas”, relató.



En ese sentido, el fiscal aseguró que “la denuncia fue realizada con respecto a dos hermanos de 13 y 11 años que eran pacientes del profesional hace varios años” y que habían comenzado a atenderse en un sanatorio. Asimismo, declaró: “No ahondé aún respecto de los antecedentes de este hombre, pero aparentemente el hecho ocurre en un lugar que no sabría si es propio o privado, ubicado en Córdoba casi 25 de Mayo”.



Según informó Roubineau, los menores llegaron al consultorio, como de costumbre, por problemas de columna que requerían una atención continua. “Los chicos realizaban ejercicios posturales y luego llevaron a cabo una rutina de control sobre los avances del tratamiento que se hacen en un box”, describió el fiscal y siguió: “Ese día pasó la particularidad de que fueron atendidos por otro kinesiólogo, le realizan sus prácticas y, cuando terminan, el denunciado, que sería uno de los jefes, pide para volver a hacerle el control, pero no lo hace en un box sino en su lugar de atención exclusivo y sin la presencia de los padres”.



El implicado hizo ingresar primero al niño de 11 años de manera individual, con quien estuvo por aproximadamente diez minutos; luego entró su hermano de 13, que habría permanecido por más tiempo dentro del consultorio con el abusador.





Asimismo, el fiscal indicó que, tras volver a la vivienda familiar, el menor de 13 años llamó a una línea de ayuda a víctimas de abuso por sus propios medios y que a raíz de ese llamado el servicio se comunicó directamente con sus padres. Frente a tal situación, la madre de los niños recurre directamente a la fiscalía, donde se derivó hacia delitos sexuales. “El expediente ya está en el juzgado de instrucción”, indicó Roubineau.



Tras las evaluaciones de examen físico y psicológicas se determinó que el niño de 11 años no tendría ninguna particularidad. Por otro lado, se confirmó que el niño de 13 años tiene una lesión que es compatible con la denuncia.