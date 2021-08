El gobernador entregó 132 notebooks en la Escuela Normal y escrituras del INVICO a 130 familias

Martes, 24 de agosto de 2021

Continuando su intensa agenda desplegada en Goya, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Ignacio Osella participaron de la entrega de 132 notebooks a alumnos del primer año de la Escuela Normal de Goya “Mariano I. Loza” en el marco del Plan Incluir Futuro.



Asimismo el Mandatario hizo entrega de 130 escrituras a los adjudicatarios de los distintos barrios de la ciudad de Goya otorgando seguridad jurídica a través de la regularización dominial a cada uno de los titulares.



En el acto que se llevó a cabo en el predio de la Escuela Normal de Goya donde alumnos ingresantes al nivel secundario recibieron una computadora y al dirigirse a los presentes el gobernador manifestó su alegría porque “estamos en este hermoso establecimiento educativo que es realmente una joya; hoy estamos presentando parte de un programa que tiene que ver con innovación educativa” y señaló que “el contexto de pandemia vino a revolucionar los paradigmas educativos y nos resolvió el dilema que teníamos de saber si la tecnología reemplazaría al docente y hoy estamos seguros que no hay tecnología que pueda reemplazar a un docente y que el docente es la guía, es el que nos mira, el que nos vigila, el que nos ayuda, nos orienta y el que nos da sentido a todo el contenido que podamos tener acceso ya que en internet hoy está el 94% del conocimiento humano y tenemos que saber qué y cómo buscarlo”.







Continuó diciendo que “con la pandemia, tuvimos que salir con la ministra de Educación a buscar contenido; primero una plataforma donde mandar ese contenido y decidir qué mandar y no había nada programado. Inmediatamente desde el gobierno de la provincia comenzamos a idear un programa que tenga que ver con contenido y se nos presentaron otros problemas como que no hay igualdad de condiciones y las escuelas tienen que servir para igualar oportunidades”.







Aseguró Valdés que “en este difícil momento donde invertimos mucho en salud, estamos invirtiendo también mucho en educación y salimos a dar el primer paso, nos animamos a comprar como provincia de Corrientes 25 mil computadoras que van a permitir que todos los chicos que ingresen a la secundaria a partir del día de hoy comiencen a recibir una notebook por parte de la provincia de Corrientes para que todos tengan la misma igualdad, la misma oportunidad”.







Y ratificó que “el año que viene cuando ya esté funcionando el programa avanzaremos con más dispositivos y lograr que todos los chicos puedan acceder a la conectividad porque nuestro objetivo es que todas las escuelas de la ciudad y el campo puedan tener internet y aclaró que “casi el 100% de las escuelas de la ciudad y el 85% de las escuelas del campo poseen conectividad con internet pero el mayor inconveniente es la decisión del contenido donde se pueda conocer nuestra mitología y nuestro chamamé, nuestros museos o alguna receta de nuestra gastronomía es decir nuestra cultura”.







Sobre el final de su alocución Valdés afirmó que “ hoy ya tenemos en nuestro contenido educativo 140 videos con tutoriales generados por nosotros y ese contenido lo hacen nuestros docentes y formadores correntinos para los correntinos” por lo que aseguró que “esto puede ser revolucionario porque las revoluciones educativas, cognitivas y formativas se hacen a partir del conocimiento y de la educación”.







Palabras de la Ministra







Al momento de hacer uso de la palabra, la ministra de Educación, Susana Benítez comenzó su expresó que “ante la mirada de una educación que es prospectiva, que mira hacia adelante y que busca formar a los ciudadanos del presente y del mañana, es la visión de nuestro gobierno, que se diferencia en relación a otras provincias”.







Además, la titular de la cartera de Educación destacó que “es innegable que las pantallas, las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana y de la educación” y añadió que “por eso estamos con este programa de igualdad tecnológica y de igualdad educativa, es un plan estratégico para acercar las brechas que impone la tecnología y que se han marcado más en tiempo de pandemia”.







Seguidamente, realzó la decisión del Gobernador y manifestó que “Valdés, proclamó la importancia de que nuestros alumnos tengan, en este caso los alumnos de primer año, las computadoras que vamos a entregar y agregó que “no solamente las notebooks, sino que además los materiales pedagógicos, los contenidos actualizados y contextualizados en las plataformas digitales que están en esas computadoras”



“Hoy la escuela secundaria de Goya, ustedes chicos las van a recibir y esperamos que las sepan usar y que además compartan en familia” concluyó.







Intendente Osella







Al iniciar su discurso el intendente comunal, Ignacio Osella valoró el esfuerzo de la gente que supo pasar por la institución por la importancia para la construcción de la escuela y en la actualidad argumentó que “hoy nos toca vivir otro tiempo, un tiempo absolutamente distinto con la pandemia, porque han cambiado las formas de comercialización, de comunicación, de marketing y también han cambiado a pasos acelerados los sistemas educativos” a lo que luego añadió que “hace 20 años atrás buscábamos que las clases fueran presenciales y sin embargo hoy el sistema educativo en el mundo va hacia sistemas virtuales y nuevas formas de educación, entonces que mejor que tener las computadoras, acceder a ellas, a nuevos contenidos para poder adecuarse a este tiempo que nos toca vivir”.







Para finalizar, Osella miró a todos los alumnos y les dijo que “hay que prepararse para este nuevo tiempo, que parece de difícil abordaje pero que necesariamente tenemos que enfrentar porque es el mundo del conocimiento, de la globalización y de las nuevas formas de comunicación”.







Entrega de Elementos de higiene y escolar







En la ocasión se hizo entrega a las autoridades de la Escuela Normal “Mariano I. Loza” equipamiento escolar consistente en Tótem expendedor de alcohol 70/30; pistola termómetro digital y barbijos para docentes para mantener la presencialidad cuidada.







Otros elementos que se entregaron fueron: globo terráqueo; kit de mapas murales; kit de limpieza; alcohol en gel por 5 litros; set de útiles nivel secundario; mochilas para útiles; bandera Argentina para izar; bandera de Corrientes para izar; resma de papel A4; juego de camisetas; pelotas de fútbol; pelotas de básquet; pelota de vóley; pelota de handball; ejemplares de libros “El joven príncipe”.







Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés y el intendente Ignacio Osella, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani; los legisladores nacionales Sofía Brambilla y Pedro Braillard Poccard y legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios; los ministros de Educación, Susana Benítez; de Producción Claudio Anselmo; de Desarrollo Social, Adán Gaya;el interventor del Invico, Julio Veglia; la Rectora de la Escuela Normal “Mariano I. Loza” Graciela Baéz y vecinos.







Entrega de escrituras del Invico a 130 adjudicatarios



??



El gobernador y el intendente con la comitiva que los acompañó se dirigieron al Club Atlético Central de Goya donde se hizo entrega de las copias de 130 escrituras del Invico que otorga seguridad jurídica y regularización dominial a los adjudicatarios.



Junto al gobernador Gustavo Valdés y el intendente Ignacio Osella estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios; el interventor del Invico y vecinos.







Dirigiéndose a los 130 adjudicatarios que recibieron la escritura de su vivienda, el gobernador Valdés expresó que “sabemos que tener una casa cuesta, con esto nosotros estamos perfeccionando el dominio que les permite a ustedes acreditar la titularidad definitiva del inmueble” y luego les dijo que “para nosotros es un gusto estar acá entregando los títulos”.







Por otro lado, manifestó que “les anuncio que vamos a comenzar con la licitación porque estamos por hacer 250 viviendas para la localidad de Goya para seguir avanzando en los próximos cuatro años” y describió que “150 serán del Plan FONAVI y que con el recupero de las viviendas de ustedes, es decir lo que es el pago de las cuotas de los que tuvieran pendientes, vamos a estar haciendo otras cien para aquellos que todavía no tengan una casa”.







Por su parte, el interventor del Invico, Julio Veglia felicitó a los propietarios señalando que “hoy están recibiendo el título de su casa y a partir de eso ya son propietarios con toda la implicancia legal que eso tiene; les da la seguridad jurídica, hoy reciben una copia y una vez saldada la vivienda tendrán el título original”.