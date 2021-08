Caso Rosbaco: Araujo fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión Martes, 24 de agosto de 2021 Tres jueces del Tribunal Oral Penal llevaron adelante el debate en Paso de los Libres, pero la condena la impuso un Juez de Menores. El reo no pidió perdón a los padres de Miguelito.



Omar Ga­briel Ca­ri Arau­jo, el úni­co im­pu­ta­do por el ho­mi­ci­dio de Mi­guel Ros­ba­co ocu­rri­do en no­viem­bre de 2019, fue con­de­na­do ayer a la pe­na de 12 años y 6 me­ses de pri­sión por un Juez de Me­no­res de Pa­so de los Li­bres, lue­go de atra­ve­sar el jui­cio oral. Pa­ra no­so­tros el tiem­po no es su­fi­cien­te, pe­ro hu­bo una con­de­na y cre­e­mos que se hi­zo jus­ti­cia”, di­jo el pa­dre de la víc­ti­ma.



“Vuel­vo a cre­er en la jus­ti­cia”, con es­ta fra­se Mi­guel Ros­bas­co -­padre-­ ade­lan­ta­ba en la ma­ña­na de ayer la con­clu­sión del jui­cio con con­de­na pa­ra el acu­sa­do y un cie­rre emo­cio­nal a una des­gra­cia, que la fa­mi­lia es­tá tran­si­tan­do por es­tas ho­ras.



Mi­gue­li­to fue ase­si­na­do de una pu­ña­la­da a la sa­li­da de un bo­li­che en la ciu­dad co­rren­ti­na de Mon­te Ca­se­ros, a co­mien­zos de no­viem­bre de 2019. Su per­pe­tra­dor fue de­te­ni­do ca­si de in­me­dia­to y des­de allí, la fa­mi­lia co­men­zó un re­co­rri­do emo­cio­nal muy du­ro. So­bre to­do por­que Mi­gue­li­to era un jo­ven muy que­ri­do en la ciu­dad.



“Pa­ra no­so­tros 12 años y me­dio es po­co, pe­ro te­nien­do en cuen­ta que el ase­si­no era me­nor an­te la ley y es­ta­ba a só­lo 2 me­ses de cum­plir los 18; sa­bí­a­mos que una con­de­na más du­ra iba a ser muy di­fí­cil”, co­men­tó a épo­ca Mi­guel Ros­ba­co pa­dre.



Omar Ga­briel Ca­ri Arau­jo hoy ya tie­ne 19 años, y el Tri­bu­nal Oral Pe­nal de Pa­so de los Li­bres de­ba­tió so­bre su ca­so, pe­ro la con­de­na re­ca­yó a ma­nos del juez de me­no­res Ga­briel Al­daz, quien en­ten­dió, lue­go del im­pe­ca­ble tra­ba­jo de aná­li­sis de to­do el ca­so, a ma­nos de la fis­cal No­e­lia Le­na.



El acu­sa­do si­guió des­de su lu­gar de re­clu­sión en Mon­te Ca­se­ro, to­das las ins­tan­cias de su jui­cio, mien­tras Mi­guel y Pa­tri­cia, pa­dres de la víc­ti­ma, es­tu­vie­ron en el re­cin­to del TOP en Li­bres; co­mo lo hi­cie­ron en va­rias opor­tu­ni­da­des; siem­pre jun­to a su abo­ga­do Ro­dri­go Nen­da.



“In­ten­ta­mos se­guir ade­lan­te, por nues­tros tres hi­jos y por los cien­tos de hi­jos, que he­mos ga­na­do du­ran­te to­do es­te do­lo­ro­so pro­ce­so. Mi­gue­li­to era un chi­co muy que­ri­do y siem­pre nos sor­pren­día ver que en su pan­te­ón, ja­más fal­ta­ron flo­res fres­cas. Sus ami­gos, co­no­ci­dos, siem­pre nos die­ron la for­ta­le­za ne­ce­sa­ria pa­ra se­guir ade­lan­te con nues­tro pe­di­do de jus­ti­cia. Pa­ra no­so­tros es un pun­to fi­nal, un cie­rre. Con­for­ma­mos una fun­da­ción, pa­ra acom­pa­ñar a víc­ti­mas por es­te ti­po de de­li­to”.



Pe­ro qui­zás, uno de los mo­men­tos más fuer­tes an­tes de co­no­cer la sen­ten­cia fue lo su­ce­di­do en­tre el juez y el acu­sa­do. “Du­ran­te el ini­cio del jui­cio y an­tes de que se dic­te sen­ten­cia, el juez de me­no­res le co­men­tó a Arau­jo que es­tá­ba­mos en el re­cin­to y le pre­gun­tó si que­ría de­cir­nos al­go o pe­dir­nos per­dón por lo su­ce­di­do, pe­ro el ho­mi­ci­da di­jo que no te­nía na­da pa­ra agre­gar. Es­to nos di­ce to­do”, con­clu­yó Mi­guel.



En las pró­xi­mas se­ma­nas se es­cu­cha­rán los ar­gu­men­tos de la sen­ten­cia.