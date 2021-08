Encuesta proyecta un triunfo de Valdés con el 72 % de los votos

Martes, 24 de agosto de 2021

Según la consultora CB, que todos los meses mide la imagen de los mandatarios provinciales, el piso electoral del gobernador supera el 53 % y el techo roza el 80 %.







Si las elecciones fuesen hoy, el gobernador Gustavo Valdés renovaría mandato con el 72 % de los votos, según proyecta una encuesta la consultora CB Opinión Pública. De acuerdo con este trabajo, solo el 24,5 % de los entrevistados manifesta que sufragarían a favor de un candidato que respalde al presidente de la Nación Alberto Fernández, cuya imagen está en descenso.



La consultora cordobesa, reconocida a nivel país porque todos los meses mide la imagen de los gobernadores, realizó una encuesta de clima social y escenario electoral en la provincia, a casi una semana del cierre de campaña de cara a los comicios provinciales de este domingo.



El trabajo de campo se realizó entre el 18 y 21 de agosto, con un nivel de confianza del 95 % y margen de error del 2,9 %. Las proyecciones son similares a las que maneja el oficialismo puertas adentro.



De acuerdo con el informe, al cual accedió República de Corrientes, si las elecciones fuesen hoy y, teniendo en cuenta la proyección de indecisos, el 72,2 % de los electores se inclinarían por la renovación del mandato del gobernador. El 22,3 % votaría a favor del peronista Fabián Ríos y el 5,5 % lo haría en blanco.



Sin tener en cuenta la proyección de indecisos, el 64,9 % de los sufragantes optaría por la fórmula ejecutiva de ECO + Vamos Corrientes, mientras que el 18,4 % por Corrientes de Todos.



El 3 % lo haría en blanco y el 13,7 % está indeciso.



Los resultados están en sintonía con una alta imagen positiva del titular del Ejecutivo Provincial, la cual es del 74 %, frente a un 22,7 % de negativa.



Del primer conjunto mencionado, el 41,7 % evalúa la gestión del gobernador como “muy buena”, mientras que el 25,4 % como “buena”. Únicamente el 6,8 % considera que es “muy mala”, de acuerdo con lo publicado por CB Opinión Pública.



Sin embargo, como en toda elección, la imagen positiva de un dirigente no necesariamente es una transferencia directa de capital electoral. Ante la consulta de si es probable que el ciudadano vote a Gustavo Valdés, de ECO + Vamos Corrientes, el 53 % expresa que seguramente lo hará; el 26 % podría hacerlo y el 10,5% responde que no lo haría. En tanto, hay un 10,4 % de indecisos.



De esta manera, de acuerdo con el informe de la consultora, el piso electoral del mandatario es de 53,1 % y el techo electoral es de 79,1%. Las proyecciones marcan la posibilidad de un triunfo del radical Valdés en primera vuelta.



Sobre el posicionamiento de Fabián Ríos, quien se presentará por segunda vez como candidato a gobernador por el peronismo, el 46,2 % de los encuestados tiene una imagen positiva del peronista. En tanto, tiene una imagen negativa del 22,9 %.



Del primer conjunto mencionado, el 7,9 % considera que su imagen es “muy buena”; el 19,9 % que es “buena” y el 18,4 % de “regular a buena”. Únicamente el 6,9 % califica su imagen como “muy mala”. Sin embargo, un dato no menor es que el 30 % manifesta no conocerlo.



De esta manera, de acuerdo con las proyecciones de CB, el piso electoral de Ríos es de 9,6 % y el techo es de 29,5 %. El informe prevé que la histórica base del justicialismo mute en techo.



Concurrencia



Estas elecciones marcan la particularidad de ir a las urnas en medio de una pandemia. Si bien en algunos distritos, como Salta, cayó la concurrencia de votantes, hasta el momento, en Corrientes se proyecta que esta sería similar.



De acuerdo con el informe de CB Consultora Opinión Pública, al cual accedió República de Corrientes, el 67,4 % de las personas encuestadas manifestó que concurrirá a votar. Esto puede deberse a que se trata de una elección ejecutiva, la cual históricamente, moviliza al electorado. El 12,8 % expresó que probablemente irá a votar, por lo que los números podrían ser mayores, de acuerdo con el estudio.