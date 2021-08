Murió otra paciente con la variante Delta en Córdoba Martes, 24 de agosto de 2021 Se trata de una mujer, de 38 años, que había tenido nexo epidemiológico con el denominado "caso cero" que falleció el domingo. Las dos víctimas no estaban vacunadas contra el coronavirus.





Una mujer de 38 años falleció este lunes en la ciudad de Córdoba como consecuencia de la variante Delta de coronavirus y tenía nexo epidemiológico con el denominado "caso índice" o "caso cero" que falleció el domingo, informó Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, donde se encontraba internada, mientras que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la circulación comunitaria "está cerquita".



Las dos víctimas fatales a causa de contraer la cepa de origen indio no estaban vacunadas contra el coronavirus, se informó



En declaraciones formuladas a los medios locales, Díaz detalló que la mujer que falleció esta mañana se encontraba internada desde hace dos semanas con "neumonía bilateral grave, tenía comorbilidades y no estaba vacunada".



La fallecida "era del mismo cluster, del mismo conglomerado epidemiológico" del hombre de 62 años que murió ayer en el mismo hospital por idéntico "cuadro crítico y tampoco estaba vacunado", sostuvo el médico.



Díaz dijo que, desde la aparición del primer caso positivo, tres personas necesitaron internación, dos de las cuales fallecieron y la tercera, una mujer, "tuvo una enfermedad moderada y se recuperó con buena evolución porque estaba vacunada y recibió el alta".



En ese sentido dijo que "es muy importante estar vacunado, más aún en las personas que tienen comorbilidades, como en los dos casos que fallecieron".



Sobre el foco de contagios, Díaz consideró que "se ha logrado contener".



"Creemos que este conglomerado se ha logrado contener. No ha habido otros casos en los últimos días relacionados con este grupo", sostuvo el facultativo.



Por su parte, la jefa de infectología del Hospital Rawson, Lorena Ravera, opinó sobre la variante Delta, y destacó: "Todavía no podemos decir que sea más letal. En nuestra experiencia tenemos relativamente pocos pacientes".



"Lo que sí sabemos y está descripto científicamente es que es una variante que contagia más que el resto", pero recordó que cualquier variante pude ser grave para quien no esté vacunado, según explicó en declaraciones a Marca Informativa Córdoba.



En la madrugada de ayer había fallecido el "caso índice", un viajero de 62 años de origen boliviano nacionalizado argentino, residente en la ciudad de Córdoba, que había regresado desde Lima (Perú) a mediados de julio.



De acuerdo con la causa judicial que se instruye en la Justicia local, el hombre no habría cumplido con el aislamiento obligatorio y generó un brote intrafamiliar a 35 personas.



El foco del contagio



A raíz de ese foco de contagios, los últimos días del mes pasado tuvieron que ser aisladas más de 800 personas preventivamente por ser contactos de contactos estrechos de contagiados, y se realizaron amplios operativos de relevamientos y testeos focalizados en la comunidad educativa y en el entorno intrafamiliar de los portadores del virus.



Además, cinco personas, entre las que estaba el denominado "caso cero" fallecido ayer, estuvieron detenidas por no cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, aunque había sido liberadas la semana pasada.



En el caso de la víctima fatal, se había quitado la custodia policial del Hospital donde estaba internado.



De acuerdo con los datos de judiciales de la causa promovida por el Gobierno local, el viajero habría violado el aislamiento domiciliario que se le había impuesto y generó un brote intrafamiliar.



El hombre habría concurrido a un restaurante con su familia y a centros de compra durante el período en que debía estar en aislamiento.



La Unidad Fiscal de Emergencia (UFES), que investiga la causa, imputó al viajero y a otras cuatro personas que, a sabiendas de que el hombre debería estar aislado, compartieron encuentros.



En todos los casos fueron acusados por violar los artículos 202 y 205 del Código Penal, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión por realizar acciones que propagan la enfermedad viral.



La variante Delta en la provincia de Córdoba alcanza los 60 casos, y según información oficial no quedan pacientes internados con esta cepa.



La semana pasada el centro de la escena de la variante Delta en Córdoba estuvo en la localidad de Deán Funes, localidad del departamento Ischillín situada 120 kilómetros al norte de la capital, donde se detectaron en total 13 casos y casi 30 personas fueron aisladas, mientras se desconoce el vínculo por el que se produjo el primer contagio.



Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que si bien la circulación de la variante Delta de coronavirus "no es predominante" en Argentina, "ya está cerquita de ser comunitaria".



"Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria", sostuvo Vizzotti en declaraciones a radio Diez desde Rusia, donde viajó hace una semana junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el objetivo de profundizar el trabajo colaborativo en relación a la producción y provisión de vacunas contra la Covid-19 con el Instituo Gamaleya.



La ministra de Salud explicó a qué se refiere el concepto de circulación "comunitaria" cuando se habla de la variante Delta o de cualquier otro virus o cepa.



"Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero, se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante", dijo.



En ese sentido agregó que "por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos".



Por eso, indicó que se sigue "muy atentamente" la evolución de la circulación de la variante Delta, que en Europa y otros países demostró ser más contagiosa que otras, mientras se continúa "aislando personas que tienen relación con los viajes" procedentes del exterior.