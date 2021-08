Valdés inauguró un nuevo Colegio Secundario, pavimento e iluminación en Berón de Astrada

Lunes, 23 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés se trasladó a Berón de Astrada, en la tarde de este lunes, para dejar inaugurado junto al intendente de la localidad Adrián Curi el nuevo edificio del Colegio “Brigadier Genaro Berón de Astrada” y entregar 37 netbooks a alumnos del primer año del nivel secundario.





También se inauguró 46 cuadras de Pavimento e iluminación en el éjido urbano.



El acto



El acto tuvo lugar en las flamantes instalaciones ubicadas en Pedro B. Sánchez y San Martín y en primera instancia se procedió al tradicional corte de cintas. Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional y a continuación se proyectó un video sobre el Programa Incluir Futuro.



La bendición del nuevo edificio y elementos entregados estuvo a cargo del sacerdote José Cardozo. A continuación se escucharon palabras del rector, Carlos Sosa; de la ministra de Educación, licenciada Susana Benítez y del intendente Adrián Curi y cerrando la lista de oradores del gobernador Gustavo Valdés, tras lo cual se entregaron las 37 netbooks a los alumnos del primer año del Colegio Secundario inaugurado y se recorrieron las instalaciones educativas.











Valdés :“Las obras educativas nos igualan”







Al iniciar su alocución el primer Mandatario recordó que “esta obra era un sueño anhelado para la comunidad” y recordó que estuvimos varias veces aquí y hemos hecho muchas obras y hoy estamos por inaugurar casi 50 cuadras de pavimento y lo estamos haciendo con el gobierno provincial, con plata de los correntinos”.



“Ya inauguramos el Banco Provincia y otras obras pero no existe una más importante que una obra educativa porque ésta nos iguala, nos da posibilidades tener una casa como la que hoy estamos inaugurando realmente da satisfacción” subrayó el gobernador.



Resaltó que “aquí el gobierno provincial invirtió 53 millones de pesos y nuestros docentes y profesores tienen la visión de cuidarla”. Por otro lado se refirió a la entrega de computadoras “lo importante que significa contar con un elemento como una netbook para un estudiante es fundamental porque permite el ingreso al mundo digital”.



Aseguró Valdés que “Corrientes es una de las primeras provincias en trabajar el contenido digital y es muy importante que puedan acceder a las plataformas que venimos trabajando de nuestra cultura y de un contenido educativo como es el de Corrientes Play y en definitiva es una revolución que se genera a partir de contenidos digitales y que mostró que los docentes son irremplazables porque su guía y acompañamiento, la enseñanza y la dirección resultan imprescindibles para que los alumnos sigan recibiendo educación pública y desde el gobierno de la provincia de Corrientes tenemos que trabajar en este sentido”.



Finalizando sus palabras el gobernador resaltó que “este día que se cumple un nuevo aniversario de la fundación del establecimiento educativo sin dudas va a ser un día para recordarlo por siempre”.







Rector Carlos Sosa







El rector comentó que el establecimiento data de 1966 y se oficializó un año después, agregando que “pedimos a diferentes gestiones provinciales por la construcción del edificio, pero solo esta nos mostró la predisposición, por eso quiero agradecer a todo el Gobierno”.







Ministra Susana Benítez







La titular de Educación recordó que la educación secundaria es obligatoria en el país, por eso “este Gobierno tiene como premisa fortalecer las instituciones educativas, tanto en infraestructura como en calidad académica”.



Refiriéndose a las netbooks entregadas, dijo que servirán para integrar a la educación correntina a la era digital y, aparte, pidió a los jóvenes que las cuiden, jueguen con ellas y compartan con sus familias.







Intendente Adrian Curi



“Llegó el gran día, es una obra que nos costó muchísimo, tuvimos distintas situaciones que resolver”, comenzó diciendo el intendente. Comentó que las aulas albergarán a más de 300 jóvenes astradeños, a quienes les aconsejó valorar y proteger las instalaciones “para que duren otros 54 años”, haciendo referencia a la edad de la escuela.



Tras recordar a la fundadora del establecimiento, Ramona Saiach -su abuela-, reflexionó que sin educación “no hay país, provincia ni pueblo que salga adelante” y cerró diciendo que seguirá trabajando por la localidad y gestionando para instalar una carrera terciaria.







Inauguración de 46 cuadras de Pavimento e Iluminación







El gobernador y la comitiva se trasladaron hasta la intersección de las calles Lavalle y Jujuy donde se realizó el acto de inauguración de las 46 cuadras de pavimento e iluminación. Allí se realizó la bendición de la obra de infraestructura vial que mejora la transitabilidad y calidad de vida de los vecinos.



En la oportunidad, el gobernador dirigió unas palabras a los presentes recordó que “muchas veces que pasé por Berón de Astrada daba la impresión de que esa localidad se quedó en el tiempo”.



“Esta es una obra, dijo, pagada por el herario público de los correntinos; una decisión que como gobernador he tomado de invertir en el progreso de Berón de Astrada y esas decisiones uno a veces las toma luego de que muchas personas han gestionado”.



Entre las obras que benefician a la localidad Valdés enumeró “el Banco de Corrientes; el nuevo Colegio Secundario; las refacciones integrales del Hospital; la Escuela Primaria; estamos haciendo viviendas con la Municipalidad y seguimos apostando a su crecimiento y desarrollo” afirmó.



Y continuó señalando que “en estos momentos el ministro de Seguridad está inaugurando la Sub Comisaría en Yahapé y tenemos más obras que seguiremos inaugurando”.



Por último pidió “confiar que es posible transformar la realidad de nuestros pueblos con producción, con arroz; y queremos generar un polo productivo arrocero y sabemos que es posible; los correntinos debemos juntarnos, no hablar de divisiones sino de hablar de las coincidencias para que juntos comencemos a transitar el camino de la prosperidad, dejar de lado las disidencias y que nos miremos como si fuéramos un solo pueblo marchando hacía un solo destino solamente juntos vamos a construir el futuro que nos merecemos todos”, finalizó el Mandatario.







Ministro Polich







A su turno, el titular de Obras Públicas dijo que con esta inversión “Berón de Astrada parece otra ciudad cuando uno la visita” y que no solo se dotó de pavimento sino también iluminación con el sistema más moderno.







Intendente Adrian Curi



“Cuando lanzamos esta iniciativa en 2014 muchos la tildaron de demagoga, pero hoy podemos decir que se concretó. Si uno se propone cosas lo puede lograr con gestión”, declaró Curi.



Agradeció a todo su equipo municipal por estos años de trabajo y agregó que “hoy se para el reloj de la historia de Berón de Astrada y hacemos una refundación, con más obras y servicios para el pueblo”.



Rescató también la figura de Dora Baez, ingeniera que colaboró en el armado de la obra, que tras una licitación caída en 2015 se puso en marcha en 2018 tras la decisión del gobernador de tomar un crédito del Banco de Desarrollo Interamericano (BID).



Curi señaló que la obra costó un total de 250 millones de pesos y que para el proyecto ejecutivo el Municipio desembolsó 30.000 dólares en 2014 ($240.000 para la época).



“Esto es para que cada astradeño y cada visitante pueda usar y disfrutar, sigamos trabajando por una Berón de Astrada cada vez más linda” instó a la comunidad.







Al finalizar los discursos el intendente entregó un presente al gobernador y seguidamente se realizó el corte de cintas dejando formalmente inauguradas las 46 cuadras pavimentadas e iluminadas.