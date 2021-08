Valdés entregó viviendas e inauguró pavimento en San Cosme Lunes, 23 de agosto de 2021 En sus discursos, el mandatario llamó a los correntinos “a construir nosotros mismos la provincia que queremos y no esperar que nos resuelvan todo de afuera”, argumentando que los habitantes “tienen la fuerza y el coraje para decidir sus destinos”. En la jornada también habilitó un SAPS en la zona rural.





Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de San Cosme para cortar las cintas de diez viviendas del programa provincial Oñondivé, como así también para inaugurar 35 cuadras de pavimento y otras tantas de cordón cuneta. En sus discursos, el mandatario llamó a los correntinos “a construir nosotros mismos la provincia que queremos y no esperar que nos resuelvan todo de afuera”, argumentando que los habitantes “tienen la fuerza y el coraje para decidir sus destinos”. Antes, había habilitado un Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) en la zona rural.



Las diez viviendas fueron entregadas en el barrio Matadero. El programa Oñondivé es llevado adelante en conjunto por el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) y los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social. Consiste en la solución del déficit habitacional de una forma humana, social y económica, donde la Provincia aporta los materiales, el Municipio la mano de obra y terrenos y las familias colaboran en todo el proceso.



Estas nuevas casas totalmente amobladas, cuya inversión es de $1.200.000 cada una, se suman a las diez inauguradas anteriormente en la localidad, con la particularidad de que esta vez son un poco más grandes -56m2- e incluyen pileta de lavado y casilla de gas.



Un vecino adjudicatario, visiblemente emocionado, agradeció al gobernador y a la intendenta Morales Maciel “por concretar este gran anhelo” y expresó su deseo de que más familias puedan acceder a una vivienda digna para vivir y realizar sus sueños.



Respecto a las obras viales, se ubican en el barrio Nuevo y se trata de 23 cuadras de pavimento y 12 de recapado asfáltico que se suman a otras con cordón cuneta. Tienen como finalidad consolidar el acceso principal al ejido urbano y generar más seguridad en el tránsito. Otro objetivo, no menos importante, fue la erradicación de zanjas a cielo abierto.



El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich señaló que “este es un trabajo que lo realizamos a través de Vialidad Urbana y es una satisfacción trabajar con la intendenta y poder concretar estas cuestiones que son tan fundamentales y esenciales”.



Gobernador Valdés



“Pocos pensaban que este tipo de iniciativa pudiera prosperar -dijo Valdés sobre el programa Oñondivé-, porque lo que generalmente se hace es esperar a que otros hagan las cosas por nosotros, pero no, los correntinos tenemos que agarrar y hacer lo que sabemos”.



“Quizás no tengamos los mayores recursos materiales, pero tenemos la fuerza, el coraje y el valor de construir nuestro destino”, agregó con firmeza, poniendo de ejemplo a las familias sancosmeñas que “construyeron sus casas con sus propias manos”.



Valdés comentó que el compromiso con los intendentes era que, si hacían diez viviendas de este tipo, se iban a construir otra diez. “La primera que terminó la construcción fue Verónica Morales Maciel”, dijo, por la jefa comunal de San Cosme, elogiándola por su gestión y empuje.



“Hay 176 familias que necesitan vivienda aquí, si todos los que colaboraron antes se ponen a ayudarlas, haremos cada vez las cosas más rápido”, declaró para luego anunciar 30 casas más para la localidad: 10 de Oñondivé y 20 de las “tradicionales” de Invico.



Con respecto a las obras de pavimento, destacó la creación de Vialidad Urbana para poder hacerlas desde el propio Estado, sin recurrir a empresas privadas, y elogió a su personal “compuesto de profesionales de experiencia y jóvenes ingenieros que tienen mucho para aportar”.



“Sigamos trabajando con la fe que nos caracteriza a los correntinos”, concluyó al cierre de sus palabras.



Intendenta Verónica Morales Maciel



La jefa comunal agradeció al gobernador por todas las obras realizadas y por “responder con creces a nuestros pedidos”. También se tomó su tiempo para resaltar el trabajo de su equipo municipal, que lleva adelante la construcción de salas de primeros auxilios, instalación de luminarios, entre otras gestiones.



Sobre el pavimento, comentó que la última vez que se hicieron trabajos en la avenida San Martín fue en 1984, remarcando lo necesario que era su acondicionamiento.



Al significar estas obras subrayó que “no sólo van a mejorar la vida de los vecinos, sino que también esto conlleva la responsabilidad de transitar con precaución”.



Nuevo SAPS para el paraje San Pedro



Anteriormente a las inauguraciones en el casco urbano, Valdés y su comitiva llegaron al paraje San Pedro -tercer sección rural- para inaugurar la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS), la cual fue bautizada como “Juan Pablo II”.



Las instalaciones cuentan con todo el equipamiento para garantizar el trabajo de los médicos y la atención de los pacientes, mejorando así “la calidad de vida de nuestros pequeños productores y sus familias”, en palabras del gobernador.



