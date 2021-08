La ANMAT prohibió la venta de un aceite de girasol

Lunes, 23 de agosto de 2021

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) consideró al producto como ilegal.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 6128/2021publicada este lunes en el Boletín Oficial, informó que prohibió la venta de un aceite de girasol.



Como sucede en la mayoría de estos casos, la investigación se inició por la denuncia de un consumidor ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del producto: “Aceite de Girasol, marca Los Nietos, Contenido Neto 4.5 litros, RNE E/T 3104-28438/16, RNPA E/T 3104-28438/16”.





"Que el citado reclamo se refería a que según manifestó el consumidor, el producto no consignaría la información obligatoria en su rotulo, y como evidencia de compra, adjuntó el ticket de compra del producto investigado", informó la ANMAT en el Boletín Oficial.





Y apuntó: "Que atento a ello, el INAL realizó la consulta federal N° 6975 a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos) a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, a fin de verificar si el RNPA exhibido en el rotulo del producto investigado se encuentra habilitado, a lo que informó que el registro es inexistente".



LA ANMAT dispone



"Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Aceite de Girasol, marca Los Nietos, RNE E/T 3104-28438/16, RNPA E/T 3104-28438/16 por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo números de registro inexistentes, resultando ser un producto en consecuencia ilegal".