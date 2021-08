En Uruguay, el carpincho está protegido y hasta tiene moneda

Lunes, 23 de agosto de 2021

El roedor más grande del mundo despertó curiosidades en Argentina. Como en Argentina, en Uruguay es ilegal cazarlo y está dentro de la lista de animales protegidos.





La presencia de carpinchos en Nordelta generó discusiones sobre la destrucción de su hábitat y curiosidades respecto a su vida dentro de los ecosistemas.



En Argentina, no está permitido capturar fauna salvaje, y su caza no está regulada. Aún así, en Corrientes y otras provincias, este animal es cazado por su cuero y su carne, a pesar de que es una especie silvestre protegida por el Código Rural-Decreto Ley N°10081/83 de la provincia de Buenos Aires.





En Uruguay, este animal, por su parte, está inscripto en la moneda de dos pesos y han llegado a aumentar las multas por su caza en periodos de aumento de turismo. Por eso, para poder capturarlos se debe adquirir el correspondiente permiso y que no se puede comercializar el producto obtenido.



El carpincho, el roedor más grande del mundo con un aspecto inconfundible que llama la atención por su gran cabeza cuadrangular de estructura muy fuerte, es una de las especies cuya caza es ilegal en Uruguay.