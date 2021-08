Tassano inauguró un artístico y novedoso ícono de acceso a la ciudad

Lunes, 23 de agosto de 2021

“Trabajar en la sustentabilidad, la transparencia, la participación ciudadana y el embellecimiento de la ciudad, de sus parques, de sus paseos, en un lugar emblemático como éste, que es donde se supone que se fundó Corrientes, profundizando hacia lo cultural, creo que le da a la ciudad un nivel de calidad”, afirmó el intendente, quien compartió un sencillo acto con la autora de la obra, Julieta Acuña.

Por su parte, la joven arquitecta de 28 años, oriunda de Gobernador Virasoro, que obtuvo el primer premio del concurso, consideró que “está bueno que se desarrolle y se premie a una idea así y se pueda seguir fomentando esto de arreglar y mejorar los espacios públicos”.



La ciudad de Corrientes cuenta con un nuevo ícono en uno de sus accesos, en la explanada del puente interprovincial General Manuel Belgrano. Se trata de una obra artística, representativa y original, creada a partir de una propuesta de participación ciudadana: en la noche de este domingo, el intendente Eduardo Tassano inauguró en el paseo Arazaty la obra “Raíz en Despliegue” junto a su autora, la joven arquitecta virasoreña Julieta Acuña, quien oportunamente ganó el concurso Bienvenidos a Corrientes, impulsado por la Municipalidad, que contó oportunamente con más de 100 inscriptos, 31 proyectos en total y que coronó a la ganadora con un jurado especializado y con la participación de más de 7 mil personas a través de las redes sociales.



A partir de ahora, tanto vecinos como turistas que paseen por la costanera de la ciudad, como también aquellos que lleguen desde el puente, podrán apreciar esta obra, que consiste en un gran acordeón gigante de madera, mixturado con vegetación y con iluminación especial, lo cual representa un gran atractivo turístico con gran representación y raigambre autóctona y cultural.



“En primer lugar, mi más sincera y enorme felicitación a Julieta, la arquitecta ganadora del concurso”, dijo Tassano durante el acto inaugural, que se llevó adelante respetando el distanciamiento social y los protocolos por el covid y que contó además con la presencia del viceintendente, Emilio Lanari; funcionarios municipales de diversas áreas, concejales, vecinos y la familia de Julieta.



“Esta obra respeta el criterio ambiental, porque fue hecho con materiales que hacen a la sustentabilidad; el criterio arquitectónico, respetando el lugar donde se realizó, al lado de otro de los íconos de Corrientes, que es el puente General Belgrano; así que desde ahora, todos los que lleguen a nuestra ciudad van a ver y disfrutar de este hermoso ícono”, celebró el intendente.



En ese contexto, destacó el hecho de que el concurso fue llevado adelante desde la Subsecretaría de Modernización, Innovación y Tecnología, a cargo de Gabriela Gauna, “con la idea de trabajar en la sustentabilidad, la transparencia de la gestión, la participación ciudadana, el embellecimiento de la ciudad, de sus parques, de sus paseos, en un lugar emblemático como éste, que es donde se supone que se fundó Corrientes, profundizando hacia lo cultural; así que creo que esto le da a la ciudad un nivel de calidad, que es lo que estamos buscando, para sus propios habitantes, que se lo merecen, y para los miles de turistas que vamos a tener”, afirmó Tassano.



UN PASEO ARAZATY, A PLENO



En ese contexto, el intendente recordó diversas obras que se realizaron durante los últimos cuatro años en la bajada del puente, donde está instaurada la obra: “Tenemos numerosos atractivos en esta zona del Paseo Arazaty, que ya fue embellecido con murales, que fue refaccionado, completado con iluminación led, que tiene canchas de fútbol-tenis que hicimos con la Provincia, que ahora es mucho más vivible, más amigable y que continúa uno de nuestros principales paseos que es la costanera y simboliza este espíritu: primero, el aprovechamiento de los espacios públicos por los vecinos y, segundo, el embellecimiento de la ciudad”, describió.



APUNTAR A MÁS



Finalmente, Tassano ratificó que se propiciarán más ediciones de este concurso “Bienvenidos a Corrientes” a fines de que los demás puntos de accesos a la ciudad también cuenten con atractivos como la flamante obra “Raíz en Despliegue”.



“Vamos a esperar que avance la obra de la autovía, vamos a buscar lo mismo en los otros accesos de la ciudad y vamos a seguir con nuestro modelo de transparencia, de participación ciudadana, eligiendo los mejores modelos y buscando íconos para esta hermosa ciudad de más de 400 años”, aseguró.



En ese sentido, recalcó que “todo lo que hemos trabajado en el cambio de la ciudad, que tiene que ver con su infraestructura, con el tema ambiental, con la modernización de todos los servicios y el embellecimiento de la misma, tiene que ver con esa coordinación y acople perfecto que tenemos con el Gobierno provincial”.



“ESTOY MUY ORGULLOSA”



“Estoy muy orgullosa de estar frente a la obra que era mi idea original. La verdad, esto me llena tanto profesional como personalmente”, dijo la ganadora del concurso, Julieta Acuña, visiblemente emocionada.



“Me encanta que esté en este lugar porque es uno de los principales accesos a la ciudad”, expresó la joven virasoreña, en referencia al Paseo Arazaty, donde está instalada la obra, en este renovado espacio verde ubicado en la explanada del puente interprovincial General Manuel Belgrano, que cuenta con un parquizado renovado, luces led y diversos atractivos.



“Está bueno que se desarrolle y se premie a una idea así y se pueda seguir fomentando esto de arreglar y mejorar los espacios públicos”, recalcó la joven arquitecta, sobre lo cual hizo especial hincapié en “la importancia de tener y cuidar los espacios públicos, de la participación ciudadana y en cómo un espacio puede cambiar la vida de las personas”.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA



“Me parece excelente que se impulse la participación ciudadana, que se fomente que cualquiera haya podido participar, que la gente sea el jurado y, además, que se pueda concretar, que sea realizable”, valoró la arquitecta ganadora del concurso Bienvenidos a Corrientes.



En cuanto a su experiencia y a la manera mediante la cual trabajó en la planificación de su propuesta, consideró que “lo primero es plasmar una idea, dar vueltas hasta que algo tome el significado que tenga que ser y, después, va la parte constructiva, que se pueda realizar con los materiales que tenemos acá en la zona”.



En ese marco, deseó que se realicen más concursos de este tipo, sobre lo cual invitó públicamente a la gente a participar: “Cualquiera que tenga una idea es bienvenido a plasmarla y mostrar todo lo que se le ocurre para que sea un ícono también, que sea algo vivencial, que genere un espacio”, interpretó.



QUÉ ES “RAÍZ EN DESPLIEGUE”



“Mi propuesta se llama ‘Raíz en Despliegue’. Quería hacer algo que sea icónico para Corrientes, sobre todo en cuanto a su tradición, que es el chamamé, y por eso quise hacer un acordeón que lo represente y que dé la bienvenida a la ciudad, que sea visto desde todos los ángulos; y a su vez, que sea una obra vivencial, que todos la puedan recorrer y disfrutar, así que espero que les guste”, transmitió.



Respecto del trabajo artístico y arquitectónico de su autoría, Julieta describió: “La obra está sobre un talud de vegetación. Son arcos de pino, de madera impregnada, para evitar que los agentes atmosféricos la dañen, y también tiene unos pies de metal para evitar ese contacto”. Otro detalle destacado de la obra consiste en la utilización de vegetación como parte de la misma: “Tiene un fuelle donde va a crecer la vegetación, se va a mimetizar y va a dar más el aspecto de que el acordeón nace de ese propio talud”, explicó Julieta.



“Está bueno que no es sólo un ícono para sacarse fotos nomás, sino que se lo puede vivenciar, se lo puede recorrer y se generan áreas de estar mediante bancos modulares que van integrando toda esta vegetación y formando un paisaje”, adujo.



UN TRABAJO EN EQUIPO



La obra fue posible a partir de una convocatoria de ideas y proyectos de íconos de bienvenida a la ciudad llevada adelante por la Municipalidad, que surgió por iniciativa del intendente y se produjo hace dos años desde la Subsecretaría de Modernización, Innovación y Tecnología, en coordinación con otras áreas municipales.



Tras la inauguración de la obra, la subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología mostró su satisfacción por verla plasmada, producto de esta propuesta que se efectuó con el fin de mejorar los espacios públicos a través del arte, mediante una convocatoria pública, fomentando así la participación de la ciudadanía. “La verdad es que principalmente siento mucho orgullo. Esto significa mucho más que un ícono para nosotros; representa el valor agregado que puede darse cuando la ciudadanía participa y elige lo que quiere que los identifique en el marco de la comunidad”, sostuvo.



“Este concurso se inicia, justamente, pensando en que necesitábamos un ícono de acceso a nuestra ciudad, porque no teníamos nada identificativo, y qué valioso era abrirse para que la comunidad lo defina, y no definirlo en una oficina; y la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque, ya desde el momento de preguntar cuáles son los valores que nos identifican como sociedad, toda la ciudadanía aportó ideas, y este ícono representa esos valores correntinos, justamente porque así lo decidieron”, recordó Gauna. “Esto representa la conjunción de la participación ciudadana en su esplendor y el valor agregado que genera cuando se escucha a la comunidad”, manifestó acerca de ello.