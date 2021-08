Cassani: “Es importante ir a votar para ejercer el real poder ciudadano”

Lunes, 23 de agosto de 2021

El presidente de la Cámara de Diputados y de ELI Pedro “Perucho” Cassani destacó la importancia del primer turno electoral, donde además de ratificar un modelo de gobierno, se renuevan las cámaras legislativas.







El Presidente de la Cámara de Diputados y líder de Encuentro Liberal –ELI- Pedro Cassani, en diálogo con periodistas de la provincia, destacó la importancia de las elecciones del 29 de agosto, “donde además de ratificar el modelo desarrollista del gobierno actual, se renuevan las cámaras legislativas”. “Es prioritario avanzar con leyes claves en el progreso de la provincia y cada uno de los correntinos”, sostuvo.







Si bien Cassani no es candidato -su mandato vence en 2023- acompaña la campaña de ECO + Vamos Corrientes apoyando al gran equipo conducido por Gustavo Valdés, y en particular a los candidatos “hormigas” en cada localidad de la provincia.







Desde cada lugar que visita insta a los ciudadanos a ejercer su derecho a votar, fortaleciendo así la democracia. “Los ciudadanos necesitan y merecen ser protagonistas plenos de un estado de derecho, del fortalecimiento de la democracia que tanto costó conseguir en nuestro país. Votar es una de las herramientas para ser parte activa de la vida cívica-institucional de los pueblos”, señaló ante los periodistas, con la salvedad de que la pandemia impedirá a muchos hacerlo.







Desde la localidad de Tres de Abril, acompañando al candidato a intendente de Eli Juan José Ahmar (actual subsecretario de Defensa del Consumidor), señaló que su agrupación es un “partido joven, cuya meta fundamental es ser útil a la sociedad. Por eso trabajamos en cada localidad, con especialistas en distintas temáticas: educación, salud, medio ambiente, seguridad, producción, diversidad etc. Nuestro contacto directo con los vecinos, de siempre, nos lleva a pensar que se verá reflejado en las urnas”, indicó cuando le preguntaron por sus expectativas respecto a los resultados electorales del domingo 29 de agosto.



Con respecto a Tres de Abril, consideró que "Ahmar encarna valores y virtudes que serán claves para el crecimiento de la localidad". "Juanjo es un hombre que ya dio muestras de su idoneidad en el cargo que hoy ocupa a nivel provincial", afirmó.





Cabe recordar que Eli encabeza propuestas para el Departamento Ejecutivo Municipal (candidatos a intendentes) en: Villa Olivari, Alvear, Perugorría, Pellegrini, El Sombrero, Mariano I Loza, Palmar Grande, Tres de Abril, Itá Ibaté, Juan Pujol, Guaviraví, Garruchos, San Cosme, Garaví, entre otras.



En tanto que a viceintendentes en Capital, Goya, Paso de la Patria, San Cosme, Lavalle, 9 de Julio, Tabay, Chavarría, Pellegrini, Concepción, entre otras.







“En todas las comunas, llevamos candidatos a concejales; en distintos lugares de las grillas. Lo importante, es que conformamos equipos de trabajo, en los cuales colaboramos con proyectos y acciones concretas, ya sea en el legislativo comunal o en el Ejecutivo”, acotó.







El último fin de semana Cassani visitió Bella Vista, San Isidro, y distintos parajes goyanos.



“Conversamos con todos: productores, comerciantes, emprendedores, amas de casa, referentes de clubes y diversas entidades públicas y privadas, en reuniones pequeñas… dialogamos sobre los logros de la gestión ECO, de la comprobada capacidad de Gustavo Valdés para encarar cambios y superar adversidades, de la necesidad de continuar juntos el camino del desarrollo”, señaló el líder de las “hormigas”.