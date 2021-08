Accidentes con motos dejan cuatro heridos

Lunes, 23 de agosto de 2021

Cuatro motociclistas resultaron heridos en distintos accidentes, dos de ellos de gravedad.







Un joven, de apellido Avelar (25), manejaba una Honda CG Titán de 150 c. c. e impactó contra un auto. El accidente se registró anteayer en el cruce de Lara y calle 19, de la capital correntina. Momentos después, Avelar fue trasladado al hospital Escuela, donde le diagnosticaron fractura expuesta en una pierna y politraumatismos.



En Mercedes, una joven, de apellido Blanco (28), sufrió lesiones graves en un accidente con su moto. Ocurrió el viernes, a las 8.30, en Atanasio Aguirre y Malvinas Argentinas. El otro vehículo involucrado fue un Peugeot 206.



Blanco se desplazaba en una Honda Tornado de 250 c. c. Trasladada al hospital, se determinó que había sufrido fractura en un brazo a la altura de la muñeca y traumatismos.



En Mocoretá, un automovilista resultó lesionado al volcar con el vehículo. El accidente se registró el sábado, a las 18, por España, en cercanías del arroyo Los Guantes.



Un hombre, de apellido Escobar, manejaba un VW Gol y, por causas que se tratan de determinar, salió del camino y volcó quedando el auto en posición invertidas. Acudió una dotación de auxilio de Bomberos Voluntarios, que lo trasladó al hospital.



En Monte Caseros, un motociclista resultó con lesiones al impactar contra la puerta de un auto que se abrió al momento de pasar. Ocurrió el sábado, cerca de las 20.30, en Eva Duarte de Perón casi Tucumán. El conductor de la moto fue trasladado al hospital Samuel Robinson.



En Esquina, una mujer sufrió politraumatismos al impactar con su moto contra un auto. El siniestro vial ocurrió el sábado por la avenida 9 de Julio entre Ferré y Pujol. Por causas que se investigan, la mujer se estrelló contra un Peugeot 207, que también manejaba una mujer. La conductora de la moto fue trasladada al hospital.