Valdés habilitó las obras de refacción y ampliación del Hospital San Roque Sábado, 21 de agosto de 2021 “Se invirtieron 98 millones de pesos para dotarlo de infraestructura, sumando servicios para que los esquinenses no tengan que recurrir a otros lugares Goya o Capital”, declaró el mandatario. El centro de salud cuenta con mejores accesos y 14 consultorios de diferentes especialidades.





Cerrando su visita a Esquina, el gobernador Gustavo Valdés realizó el corte de cinta de las refacciones en el hospital San Roque, obras que suman infraestructura y servicios para el sistema de salud local, lo que redunda en una mejor atención a los vecinos. En el acto inaugural, Valdés dijo que el Gobierno invirtió 98 millones de pesos en los trabajos y que se necesita “dotar de complejidad a los hospitales del interior”. En la jornada también entregó bienes a beneficiarios del programa “Emprendedores Somos Todos”.



Las obras en el hospital consistieron en la mejora de accesos y parquización e iluminación de veredas, como así también la colocación de un techo de zinc. Además de 14 consultorios externos de distintas especialidades, como ginecología, obstetricia, pediatría y generales y de discapacidad.



Valdés, al comenzar su discurso, declaró que la ciudad pasa a Fase 5 “por el trabajo inmenso y los cuidados que tomaron desde la comunidad”. Ya refiriéndose al hospital, dijo que se invirtieron 98 millones de pesos para dotarlo de infraestructura, sumando servicios “para que los esquinenses no tengan que recurrir a Goya o Capital”.



Por otro lado, comentó que la pandemia obligó a pensar un sistema de salud centralizado, que atiende a los pacientes covid en un solo lugar y permita a los demás hospitales seguir funcionando con normalidad. “El Hospital de Campaña involucra a 1200 trabajadores e insume 600 millones de pesos mensuales, podemos decir que lo tenemos porque este gobierno es eficiente y administra bien los fondos”, agregó, valorando también el esfuerzo de todo el personal de salud.



Agradeció también al personal que trabaja en el interior y reconoció que “faltan todavía muchas cosas, pero las vamos a ir haciendo. Necesitamos darles complejidad a los hospitales de toda la provincia y seguir avanzando con un sistema de salud para el millón cien mil correntinos”.



Volviendo a las obras en el Hospital San Roque, se realizó también un sector de enfermería ambulatorio, oficinas administrativas, vacunatorio, hemoteca y oficina de atención de Ioscor.



El área de discapacidad cuenta con consultorios de atención y de kinesiología y área de rehabilitación. Aparte, se suman servicios complementarios: farmacia, ecografía, mamografía, extracción de muestras y administración de medicamentos.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, anunció que las obras que se vienen, estarán comprendidas en emergencias, quirófanos, salas de parto, neonatología, y resto de la internación.



Asimismo, el director del sector ambulatorio, Leandro Ramírez destacó la labor del gobernador que “de punta a punta viene recorriendo localidades con inauguración de obras y Esquina no es la excepción”. Por otro lado, agradeció al mandatario en representación de los 3500 pacientes recuperados de Covid y el equipo de salud.



A su turno, el viceintendente Carlos Oviedo se mostró emocionado tras las palabras del mandatario diciendo que “cuando dijo que 3500 se recuperaron de Covid, yo soy uno de ellos”.



Además, el vice intendente agradeció la atención recibida en el Hospital de Campaña, “porque yo llegué en estado muy crítico y me salvaron la vida y me dieron la oportunidad que pueda estar acá con ustedes”. “Muchas veces hay egoísmos de dirigentes que decían que no había recursos, y el gobernador estuvo al pie del cañón para resolver estas problemáticas”, continuó sus palabras.



Finalmente, Oviedo extendió su agradecimiento al Gobierno provincial por las obras ejecutadas en la zona linderas del nosocomio, e indicó que "los esquinenses debemos seguir respaldando está gestión para seguir concretando obras como este gran hospital", indicó. También anunció que “Valdés va a lograr que el centro de jubilados tenga un terreno propio y nos dará una mano al club San Roque y el Submarino, porque todas estas son obras históricas”



Emprendedores Somos Todos



Luego del acto en el hospital, Valdés y su comitiva llegaron hasta la Sociedad Sportiva Esquinense para la entrega de bienes del programa Emprendedores Somos Todos, una iniciativa del Gobierno para mejorar a la economía local a través del apoyo a micropymes.



“Esta es la sexta vez que entregamos en Esquina -dijo Valdés-. El Estado les está dando una herramienta para construir futuro”.



En esta oportunidad fueron 25 los beneficiarios -entre ellos vecinos de Guayquiraró y Malvinas Argentinas-, quienes recibieron elementos de rubros como gastronomía, cosmética, carpintería, estética, peluquería y textil.



Presencias



Acompañaron los actos los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Justicia, Buenaventura Duarte; de Educación, Susana Benítez; legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales; personal de salud y la comunidad de Esquina.