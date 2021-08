Advierten que habrá sanciones penales para quienes inicien fuego

Viernes, 20 de agosto de 2021

Los bomberos de la provincia sofocan hasta 45 incendios diarios, todavía controlables. Dos focos fueron más grandes: en una forestación en Alvear y en campos de Santa Rosa.





En el marco del alerta extrema por riesgo de incendios en la provincia, autoridades del Ministerio de Producción y de Seguridad y los directores de Recursos Forestales y de Defensa Civil acordaron acciones conjuntas para la prevención y atención de posibles incendios en el territorio provincial.



Ante la sequía, el viento y las altas temperaturas, coordinaron controlar que se cumplan las restricciones para evitar focos de incendio.



Los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Producción, Claudio Anselmo; el director de Recursos Forestales, Roberto Rojas, y el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, remarcaron la necesidad de estar atentos ante esta situación de alerta extrema en la que se encuentra toda la provincia, en especial la zona oeste, debido a la larga sequía.



Por eso, brindarán asistencia a los bomberos voluntarios, continuarán trabajando con los aviones hidrantes del Ministerio de la Producción y se reitera el pedido a la población de que sea responsable y no haga fuego hasta que baje el riesgo.



“Quienes no acaten las órdenes de la policía o de los Bomberos estarán infringiendo la Ley Provincial Nº 5590 de Prevención, Control y Manejo del Fuego, por lo que serán denunciados penalmente por poner en peligro a la población y al medioambiente”, recordaron.



El año pasado, tras los incendios de gran magnitud que asolaron primero a Santa Rosa y luego a Virasoro -con pérdidas millonarias en plantaciones forestales y en campos productivos-, se determinaron las primeras detenciones.



“La sanción la determina un juez, dependiendo de la gravedad del acto, basado en la ley de manejo del fuego. El Gobierno está determinado a sancionar a las personas causantes de iniciar fuego en estas condiciones de extremo peligro”, ratificó ayer Eulogio Márquez, director de Defensa Civil.



Según un software informático con el que cuenta la Dirección, hasta ayer por la tarde se registraban hasta 100 puntos de la provincia con alto riesgo de incendios y los bomberos trabajaban para sofocar hasta unos 45 focos de menor magnitud, pero también se registraron los primeros dos incendios más grandes en el marco del nuevo alerta.



Se trató de “una forestación de pinos en Estación Torrent, cerca de Alvear, y de campos en Santa Rosa”, precisó el referente de Defensa Civil provincial.



“Cada cuartel de bomberos tiene su jurisdicción, no todos los bomberos de la provincia van al mismo lugar a la vez.



En caso de necesitar refuerzos, se coordina a nivel regional para el apoyo”, explicó Márquez a la vez que apuntó que “además de los más de 1.300 bomberos voluntarios de la provincia, existen también brigadistas que están incorporados como personal de las empresas forestales”.



Vale recordar que desde el Ministerio de Producción también ratificaron la contratación de dos aviones hidrantes para atender las contingencias en el marco del alerta extremo.



Ayer, en el foco iniciado en Estación Torrent ya se requirió la utilización de uno de ellos.