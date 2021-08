Valdés profundiza la innovación y equidad en el acceso a la educación pública

Viernes, 20 de agosto de 2021

“Todo alumno que ingrese a primer año, va a tener acceso a una computadora y al contenido digital del Ministerio de Educación”, puso de relieve el mandatario durante el acto de presentación del programa “Incluir Futuro”.





El gobernador Gustavo Valdés encabezó esta mañana en el Salón Amarillo, la presentación del novedoso programa educativo digital “Incluir Futuro”, que permitirá a los alumnos de primer año de las escuelas secundarias de toda la provincia, el acceso e implementación de herramientas digitales de última tecnología.



El titular del ejecutivo provincial destacó en la oportunidad las bondades de este programa, que ofrece una herramienta poderosa para achicar la brecha digital, con inclusión y mayores oportunidades en el aprendizaje.



Mediante “Incluir Futuro”, los estudiantes recibirán notebooks que tienen la característica particular de ser duales, ya que funcionan también como tabletas.



En este ciclo lectivo, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Corrientes y la firma TelCo SAPEM, se entregarán 22.000 netbooks para los alumnos del primer año de las escuelas secundarias de toda la Provincia.



Mediante la identificación de la oportunidad para adquirir productos de la firma South Holding Industrial Limited, de Shenzheng en la República Popular de China, se ha logrado introducir netbooks duales, que aportan las ventajas de una tablet digital y una PC portátil.



Las mismas, ofrecen un microprocesador Intel Z8350, con memoria RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento de 64GB, con pantalla LCD de alta definición y capacidad para conectarse con WiFi.



A la vez, para que cada estudiante pueda aprovechar su dispositivo desde el primer día, también se provee el sistema operativo Windows 10, más una cuenta propia del paquete de herramientas Microsoft Office 365 y el acceso a los materiales educativos que el Ministerio de Educación de Corrientes ofrece en sus sitios web oficiales.



Tales adquisiciones implicaron un esfuerzo presupuestario de la Provincia de U$S 2.667.000, y el aporte de la firma TelCo, para coordinar la provisión del dispositivo y de las aplicaciones educativas que se incluyen. Entre éstas, se destacan, las especializadas en edición (como Animotica, Audacity y Musescore), las de programación (como Scratch, Python y Arduino), de diseño (como LibreCAD y XMind), y de contenidos y recursos por área del conocimiento (como HistorAtlas, GeoGebra y Duolingo).



Hasta la fecha, de los 22.000 dispositivos, ya se han recibido 2.160 unidades, mientras se aguardan otras 7.840 ya embarcadas, y la culminación del proceso de producción de las restantes 12.000, que estarán finalizadas en los próximos 15 días.



En estos avances en introducción de tecnologías educativas, se destaca la participación de la firma TelCo, que ha dado el soporte técnico y el conocimiento de mercado para hacer posible este importante programa provincial, así como el aporte de EDUCA PLAY, cuya contextualización de contenidos escolares agrega valor a la digitalidad en la escuela y que también se suma a la lista de recursos accesibles desde cada dispositivo.



Mediante estos dispositivos los estudiantes podrán acceder a los contenidos digitales especialmente planificados que se encuentran disponibles en las plataformas Educa Play y Corrientes Play.



Gobernador Valdés



“Todo alumno que ingrese a primer año tendrá la posibilidad de acceder a una computadora y llevársela a su casa de manera que puedan estar todo el día accediendo a los contenidos digitales”, comenzó sus palabras el gobernador.



Asimismo, Valdés resaltó que “es hora de acortar la brecha digital y podamos incluir hasta el último alumno de campo” y agregó “el 85% de los casos en el campo tienen internet y tenemos que seguir trabajando para que la educación llegue a todos”.



“De ahora en más estas acciones deben ser la premisa y esfuerzo para que los correntinos salgan mejor formados”, afirmó. “Tenemos que incluir a todos los alumnos y por eso hacemos una apuesta Educación pública y gratuita para todos los alumnos de Corrientes", concluyó Valdés.



Modernización mancomunada



En otro orden, el mandatario expresó que “estamos dando valor y estamos cerrando con TelCo el primer anillo digital en la parte Norte desde Ita Ibaté a Saladas y de ahí a Corrientes y también estamos llegando a Gobernador Virasoro y cerraremos el círculo hasta Paso de los Libres de ahí a Mercedes y Goya", enumeró.



“En dos o años o tres vamos a terminar de tener un gran tendido de fibra óptica, y vamos a poder transformar datos a mayor velocidad”, afirmó.



Asimismo, el gobernador sostuvo que “tenemos que tener soberanía digital en Corrientes y por eso creamos esa empresa de comunicaciones para el Estado de la provincia de Corrientes", en referencia a TelCo.



Finalmente, destacó que, desde el trabajo mancomunado a la hora de generar contenidos digitales, por parte de la secretaria general de Corrientes publicando los contenidos en la plataforma de “Corrientes Play” y a través del Ministerio de Educación se utiliza la plataforma de “Corrientes Educa”. “De esta forma tenemos que salir a desafiar los tiempos modernos”, aseguró Valdés.



El acto



En el marco del acto, se proyectó un video institucional con detalles y alcances del programa “Incluir Futuro” y un video de Educa Play, sobre los contenidos del mismo.



En tanto, en representación del cuerpo de docentes que trabajó en este proyecto finalmente hecho realidad, habló la profesora Miriam Villán, señalando que se trata de una “plataforma educativa con impronta correntina”.



Luego, manifestó que a partir de estas herramientas digitales, el gran desafío para los docentes es “transformar la forma de enseñar, adaptándonos a las nuevas tecnologías, sobre todo para que los alumnos puedan seguir aprendiendo fuera del aula”.



Presidente de TelCo



En tanto, al dirigirse a los presentes, el titular de la empresa TelCo, Manuel Valdés, puntualizó que estas acciones forman parte de la “política de inclusión educativa del gobierno provincial”.



A la vez que puso de relieve el esfuerzo presupuestario importante que hizo la Provincia, de más de dos millones de dólares en la adquisición de estas herramientas digitales para todos los alumnos de primer año de establecimientos secundarios, quienes van a “acceder a todos los contenidos del ministerio de Educación”.



Susana Benítez



Por su parte, la ministra Susana Benítez, agradeció en primer lugar la firme decisión del gobernador Gustavo Valdés de avanzar en este programa que promueve “la inclusión educativa e igualdad de oportunidades para nuestros alumnos”.



También extendió su agradecimiento a la empresa TelCo, por convertirse en una gran compañera de trabajo en este escenario de desafíos. "Ha sabido interpretar y transformar los contenidos bibliográficos y llevarlos a una plataforma digital que va a estar al alcance de todos”.



Susana Benítez ponderó el trabajo del cuerpo de docentes en la formulación de contenidos para que este programa sea didáctico, de acceso simple y con contenidos valiosos. “Son doce lo que vienen trabajando muy fuerte. Hay que imaginarse que todos ellos salieron de las aulas, de la tradición de enseñar en una pizarra y de la mano de la tecnología, se transformaron en actores dinámicos del proceso de enseñanza-aprendizaje".



Entrega simbólica



Para concluir con el acto, se procedió a la entrega simbólica de computadoras del programa “Incluir Futuro”, a colegios de la Capital, en ese marco recibieron: el profesor Sergio Gutiérrez, rector del Colegio Secundario del barrio Ongay; la profesora Sonia Oviedo Vence, rectora del Colegio Secundario José María Ponce de dicho barrio y la profesora Silvina Vallejos, rectora del Colegio Secundario Agop Seferián del barrio San Gerónimo.



Presencias



Participaron del acto acompañando al gobernador Valdés, el intendente municipal, Eduardo Tassano, los ministros, secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, de Educación, Susana Benítez, de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega y de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, el presidente de TelCo, Manuel Valdés, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, la directora de Educación Secundaria, Práxedes López, rectores, directores, supervisores, docentes y alumnos.



Valdés: “Vamos a ser prudentes con la pandemia”



El gobernador Gustavo Valdés tras la presentación del programa “Incluir Futuro”, mantuvo un breve contacto con la prensa oportunidad en que se refirió a distintos aspectos de la realidad provincial, entre ellas al ser consultado sobre la presencialidad en las escuelas, expresó : “Vamos a ser muy prudentes, vamos a seguir como estamos y vamos a ir evaluando, paso a paso, en los días feriados hubo una disminución de casos pero hoy se registraron más de 400 otra vez, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, vamos a ir generando las aperturas en función de cómo se registre el avance de la pandemia. Estamos también tomando todas las precauciones por la aparición de la cepa Delta, pero todos saben que igual se puede extender su contagio. Por ello la única oportunidad que tenemos contra el Covid-19, es la vacuna, toda la población tiene que vacunarse, el que no se vacuna se va a contagiar, estamos trabajando en ese aspecto con la provisión que nos envía la Nación, siempre queremos y necesitamos más, pero estamos trabajando muy duro con el esquema de inoculación, ese es el camino no hay otro”.



Respecto del mismo tema sostuvo que están concluyendo los trabajos de ampliación del Hospital de Campaña con todos los servicios correspondientes.



En cuanto al programa educativo que puso en marcha, señaló: “La pandemia nos generó innumerables desafíos uno de ellos en el ámbito educativo, y ante ello hemos articulado las acciones que constituyen un salto de calidad en la forma de impartir conocimiento, generando un sistema digital amplio y amigable para los docentes y estudiantes, hoy estamos dando un paso fundamental que constituye garantizar la equidad en el acceso a la Educación Pública, este proceso que es el inicio del proyecto se da con la entrega de notebook a los alumnos del primer año de toda la Provincia, equipamiento que recibirán con el contenido de Corrientes Educa y Educa Play, que además podrán llevar a sus domicilios con lo que todo el días realizar actividades”.



Agregando finalmente: “Esto se lleva adelante en medio del proceso en que estamos logrando la conexión e internet en el 85 por ciento de los establecimientos de toda la zona rural, con lo que estamos poniendo las mejores herramientas educativas al alcance de todos los correntinos ”.