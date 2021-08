Se retiró Cristian Rosso, figura del seleccionado argentino de remo Viernes, 20 de agosto de 2021 Fue finalista en seis copas del mundo, ganó dos medallas de oro (Guadalajara 2011 y Lima 2011) en Juegos Panamericanos, bronce y plata en otros juegos, y fue finalista en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Tiene 36 años. "Los deportistas sabemos que el alto rendimiento no es para siempre", señaló.





El marplatense Cristian Rosso, máxima figura del seleccionado argentino de remo, finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y múltiple medallista panamericano, se retiró después de 22 años de actividad, quince en el representativo nacional.



Así lo informó, en diálogo con Télam, Rosso, quien explicó: "Como cualquier decisión surgió sola. Los deportistas sabemos que el alto rendimiento no es para siempre y en algún momento se acaba. La pandemia influyó bastante, la suspensión de todas las competencias del 2020 y la incertidumbre ayudaron a ver las cosas de otra manera".



"Durante los quince años que estuve con la selección lo hice al ciento por ciento. Cada año intentando mejorar y renovando la motivación incansablemente", expresó.



Y puntualizó: "tengo muy claro lo que hay que hacer para estar en el primer nivel y hoy ya no tengo ganas. No me quedó nada por intentar ni por probar".



Rosso, de 36 años, es el remero argentino que alcanzó la mayor cantidad de finales A (del primero al sexto puesto) en Copas del Mundo: seis.



Lo logró con Ariel Suárez, en doble par (plata) en Hamburgo, Alemania, 2011 y la misma posición en Múnich, Alemania, 2012; fue sexto en single scull (Eton, Gran Bretaña, 2013); cuarto con Rodrigo Murillo, en doble par, en Varese 2015 y sexto en Poznan 2017, ubicación que repitió en Lucerna (Suiza) el mismo año.





Rosso logró junto con Suárez acceder a la final A en los Juegos de Londres, Inglaterra, 2012, prueba en la que terminó cuarto en la competencia de doble par y logró el diploma olímpico.



Rosso, que también es abogado, ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 (en cuádruple par), de oro en los Guadalajara 2011 (doble par y cuádruple); de plata (doble par) y bronce en cuádruple par en Toronto 2015, y de oro en doble par y en cuádruple par en Lima, Perú, 2019.



"La postergación de los Juegos Olímpicos no fue decisivo para que tome esta decisión. Lo único determinante es que ya no me sale hacerlo con todas mis energías", explicó Rosso, 17 veces campeón sudamericano (conquistó seis medallas de oro en Juegos Odesur), en otro tramo del diálogo con Télam.



"Mientras tuve sueños y metas por cumplir no hubo ninguna circunstancia externa que me desestabilizara. Ahora siento que ya me exprimí al máximo y hasta me parece una locura todo lo que hice", acotó el marplatense que fue galardonado con seis premios Olimpia de plata.



En 2020, Rosso, en diálogo con Télam, reconoció que atravesó "distintos momentos" de ánimo en el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y que perdió "motivación cuando anunciaron que se postergaban los Juegos".



"Esto me afectó, es una situación atípica. En el proceso que llevamos de aislamiento siento que pasé por distintos momentos. Los primeros días me los tomé tranquilo, hasta me parecía algo novedoso. Y al tener tan claro cuál era el objetivo de aislarse, hacerlo no me costó tanto. Pero después, tuve un proceso en el medio, de varios días, que realmente me costó y se me hizo cuesta arriba", reconoció.



"Empecé a leer, a meditar, a hacer yoga, que me ayudó mucho y hace unos días siento que me estabilicé de vuelta, que tengo más control de mí mismo", expresó la máxima figura del seleccionado argentino de remo.