Inauguraron el Centro de Atención Primaria de la Salud de Paraje Galarza

Viernes, 20 de agosto de 2021

La sala se encuentra en uno de los accesos a los esteros del Iberá, en el departamento de Santo Tomé. En la oportunidad, el ministro provincial remarcó la importancia de la atención primaria y llamó a la población a vacunarse contra el coronavirus.







El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, inauguró hoy el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) del paraje Galarza, en el departamento de Santo Tomé. Se trata de una sala clave, ya que está ubicada en uno de los accesos a los esteros del Iberá.



Acompañó al ministro Cardozo, su secretario Privado, Jesús Ferreyra; la directora General de Atención Primaria de la Salud APS, Alicia Pereira; y la directora de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud Pública, Candelaria Campias.



En el acto y al momento de dirigirse a la comunidad, el ministro Ricardo Cardozo remarcó la importancia del recurso humano, indicando: “El Estado puede invertir, puede edificar y comprar el equipamiento pero si no hay personas que trabajen y hagan funcionar esta sala, de nada sirve”. Así, agradeció el trabajo de Rosa Herrera, agente sanitario del paraje Galarza, por “estar día a día brindando su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio en pos de la salud de los vecinos de Galarza”.



En esa línea, también agradeció y ponderó el trabajo de la doctora Silvia Caballero, directora de APS de esa zona y al director del hospital de Santo Tomé, Alfredo Alegre.



El ministro dijo: “El valor de las personas que viven en los parajes es exactamente igual al de las que viven en la ciudad y es por eso que el gobernador Gustavo Valdés decidió avanzar con esta sala acá en paraje Galarza. Cuando le planteé la necesidad al inicio de su gestión y por pedido de la gente de refaccionar las salas de Desiderio Sosa y Gómez Cué (de la zona), él me dijo no te olvides de paraje Galarza”. “Hoy, cumplimos con la promesa del gobernador”, remarcó.



La importancia de vacunarse contra el Coronavirus



Por último, el ministro llamó a la población a vacunarse contra la Covid-19. “En el país murieron más de 130.000 personas y en la provincia, 1.300. Digo esto no para que tengan miedo, pero si para que tengan cuidado, asuman la responsabilidad y vacunen, vacúnense. Está próximo a entrar la cepa Delta que se va a llevar muchos amigos y parientes desgraciadamente si no estamos vacunados”, dijo, llamando a la concientización social.



En detalle, la obra del Caps de paraje Galarza cuenta con una amplia sala de espera, oficina de recepción, sala de enfermería, odontología, kinesiología, dos consultorios, una cocina para uso del personal, depósito de artículos de limpieza y vereda perimetral.



Se realizaron trabajos de movimiento de suelos, hormigón armado, mampostería, revoques, cielorrasos, capas aisladoras, pisos, contrapiso, zócalos, revestimiento, pintura, vidrios, cubiertas, instalaciones sanitarias, eléctricas y contra incendios.



Colocación de cielorraso de placa de yeso, piso de mosaicos, instalación sanitaria y eléctrica a nuevo.



Además el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento: Camillas, Fotósfero, Nebulizador, Aspirador de secreciones, Saturómetro, Otocospio y termómetro, Balanza pediátrica y para adulto, Mobiliario, Carro auxiliares, Sillón odontológico, Compresor insonorizado, Lámpara de fotocurado, TV LED, Heladera, Caja de cirugía menor, Ventiladores de pie, Aires acondicionados y caloventores, Estufa esterilizadora, Ecodoppler fetal y Cardiodesfibrilador.