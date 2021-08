Hallan restos de cinco soldados argentinos en la tumba C.1.10. del cementerio de Darwin

El Gobierno nacional celebró los avances preliminares del equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en las islas Malvinas. Originalmente se pensaba que en esa tumba colectiva estaban los restos de cuatro soldados caídos.







El Gobierno nacional celebró los avances preliminares del equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realiza en las islas Malvinas una nueva etapa de identificación de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982, con el hallazgo de restos de cinco personas, y no de cuatro como se pensaba originalmente en la exhumación realizada sobre una tumba colectiva C.1.10, en el cementerio de Darwin.



En una conferencia de prensa ofrecida este jueves por la tarde en el Palacio San Martin, el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, brindaron detalles sobre el desarrollo de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario (PPH2) para la identificación de restos de excombatientes argentinos caídos en la Guerra de Malvinas de 1982.





Filmus y Mena se refirieron al anuncio realizado previamente por el equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja, también en una conferencia de prensa, donde se informó que en la exhumación realizada el miércoles sobre una tumba colectiva se encontraron restos de cinco personas y no de cuatro como se pensaba originalmente.



Filmus inició su intervención agradeciendo al equipo internacional de seis expertos forenses -entre ellos dos argentinos-, coordinado por el CICR, por el "enorme esfuerzo" puesto en posibilitar el inicio de la del Segundo Plan de Proyecto Hum (PPH 2).



El secretario informó que en el marco del trabajo que realiza el equipo forense se "encontraron preliminarmente restos de al menos cinco personas, cuando la presunción era de cuatro" enterrados en esa tumba múltiple lo que, sostuvo, "permite avanzar sobre la identificación de un soldado más".



En ese sentido, adelantó que el próximo 26 de agosto el jefe del equipo forense, Luis Fondebrider, viajará desde las Islas Malvinas a la ciudad de Córdoba para llevar las muestras de tejido esquelético al Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (LGF-EAAF), cuyos resultados se esperan para fines de octubre.



Filmus confirmó además que este viernes el equipo forense del CICR se trasladará a Caleta Trullo "con el propósito de realizar la búsqueda e identificación de una posible tumba de guerra temporaria, que podría contener restos de soldados argentinos no identificados".



"Quiero agradecer por parte del gobierno argentino a la Cruz Roja por el enorme esfuerzo que ha realizado para poder iniciar esta segunda etapa del proyecto humanitario en el cementerio de Darwin, en la tumba C.1.10", agregó el funcionario.





Como Filmus, a su turno, Mena agradeció también a la CICR por encabezar "uno de los proyectos humanitarios más conmovedores de los últimos años en torno a la identificación de soldados argentinos que no estaban identificados en el Cementerio de Darwin."



Ambos funcionarios remarcaron que el proceso de identificación de los soldados argentinos se inició en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se envió una carta al CICR para solicitar su intervención con el objetivo de hacer posible la identificación de los restos de los combatientes fallecidos y enterrados como NN en el cementerio de Darwin.



En ese sentido, Filmus enfatizó que el proceso de identificaciones constituye "una verdadera política de Estado", que tuvo su continuidad durante la administración de Mauricio Macri y que fue retomada por el actual Gobierno.



Recordaron que en 2013 se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar protocolos que permitieran obtener información de cada familia sobre su ser querido caído en Malvinas.



Desde entonces, un equipo constituido por miembros del EAAF, funcionarios de los ministerios de Justicia y Desarrollo Social más la Escribanía General de Gobierno y el Centro Ulloa de asistencia psicológica realizó entrevistas y tomó muestras en todo el país a los familiares de los combatientes fallecidos, con el objetivo de crear un banco de sangre.



Finalmente, en diciembre de 2016, la Argentina y el Reino Unido firmaron el primer acuerdo para iniciar las tareas de identificación en junio de 2017 y cuatro años después, en marzo pasado, se firmó el segundo acuerdo para posibilitar los trabajos en las islas, que comenzaron esta semana.





En tanto, el julio pasado el embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, su par británico Simon Manley, y el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Giles Carbonier, suscribieron los instrumentos internacionales que permitirán avanzar en la búsqueda e identificación de una posible tumba de guerra temporaria en Caleta Trullo.



Con la misma perspectiva humanitaria que tuvo la primera fase iniciada en 2012 con el primer Plan de Proyecto Humanitario, estos acuerdos tienen el fin de llegar a la identificación de los restos de los soldados argentinos que lucharon por la recuperación del ejercicio de la soberanía nacional en las Malvinas y perdieron la vida en las islas, así como para dar respuestas a sus familias en cuanto al lugar donde rendir honores a sus seres queridos, destacaron desde la Cancillería argentina.



"Cuando regresamos en esta gestión de Gobierno nos pusimos a trabajar para continuar y finalizar esta tarea porque había algunos familiares que todavía no tenían identificados a sus seres queridos", remarcó el viceministro de Justicia y celebró que el "primer resultado positivo" obtenido este miércoles por el equipo de forenses que desde el lunes pasado trabaja sobre la tumba colectiva C.1.10 "arroja una posibilidad muy grande de que podamos devolver la identidad a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin".



"Es una alegría muy grande poder retomar esta tarea", dijo Mena, y agregó que desde el Gobierno nacional se trabajará "incansablemente todos los días" en la continuidad de los trabajos de identificaciones, pedido desde el inicio de la gestión por parte del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.



Por último, Mena subrayó que "vencimos enormes dificultades, pero con la Cruz Roja y su equipo pudimos dar respuesta los familiares y honrar a nuestros héroes de Malvinas con su nombre en cada tumba como corresponde".