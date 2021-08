El Concejo Deliberante declaró al 21 de septiembre como Día de la Sanidad

Viernes, 20 de agosto de 2021

Sobre tablas, el cuerpo deliberativo capitalino adhirió a esta fecha celebrada a nivel nacional, en homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud.



También se sancionó la ordenanza que establece que las farmacias no podrán utilizar carteles luminosos perpendiculares que puedan generar confusión con las luces de semáforos.





El Concejo Deliberante capitalino (HCD), presidido por Alfredo Vallejos, realizó este jueves su décima sesión ordinaria, la cual se concretó en el recinto de la Legislatura provincial y contó con la presencia de 18 ediles.



En la ocasión se sancionaron una serie de ordenanzas, entre las que se destaca la que declara al 21 de septiembre como Día de la Sanidad, no laborable y remunerativo para todo el personal de la salud que se desempeña en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes, aprobada sobre tablas. Esta fecha se celebra en el país, rememorando la fundación, en 1941, de la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. Se trata de un homenaje a la labor que realizan cada día, médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, instrumentistas, camilleros, choferes de ambulancias y trabajadores administrativos y de mantenimiento, entre otros a nivel municipal, cuyo rol se potenció y se transformó en pilar de la lucha contra la pandemia del coronavirus.



También se dio el visto bueno a la normativa que prohíbe la instalación de forma perpendicular a las aceras, de carteles luminosos de las farmacias, que son identificadas con una cruz verde u otro color que confunda con las luces de semáforos. Asimismo, se aprobaron iniciativas vinculadas a Santa Catalina, incluyendo el plan para la segunda etapa de urbanización del predio, y la de áreas residenciales y mixtas establecidas para el mismo sector de la ciudad. A su vez, se determinó el sentido de circulación vehicular de las calles del barrio Víctor Colas y se prohibió el estacionamiento, los días sábados de 0 a 14, en la calle Pilú Gómez, entre Alvear y Rolón.



Por otra parte, durante el plenario fueron ingresados diversos proyectos de ordenanza, entre ellos: el que exime a los transportes escolares con habilitación vigente al 1 de marzo de 2021 del pago anual por patente correspondiente a los años 2020 y 2021 (fue remitido a la comisión de Hacienda) y el que modifica el artículo 1 de la Ordenanza Nº 3256 de reglamentación de venta de anteojos (pasó a Legislación).



En ese contexto, también tomaron estado parlamentario proyectos para imponer nombres a espacios públicos ubicados en distintos sectores de la ciudad. Es así que serán analizadas por la comisión de Cultura, las iniciativas para denominar Enrique Germán Camino a una plazoleta del barrio Ex Aeroclub y Margarita “Ñata” Barreto a la plaza que se encuentra entre las calles Tupungato, Aconcagua y Los Andes del barrio Concepción. Lo mismo ocurrió con el expediente para la imposición del nombre de San José Obrero al paseo situado entre las calles Gascón, pasaje Acevedo y José Darragueira del barrio San José.



Por último, el HCD declaró de interés la realización de la Jornada de Movilidad Sostenible 2021, organizada por la Fundación Buen Vivir y a septiembre como Mes de la Biblia y a los Días: del Paso a la Inmortalidad del General José Francisco de San Martín (17 de agosto), del Folklore Argentino (22 de agosto), del Árbol (29 de agosto) y la Primera Jornada Ambulatoria de Pediatría a realizarse los días 26, 27 y 28 de agosto.