Valdés y Tassano reinauguraron la SAPS del barrio Quinta Ferré

Jueves, 19 de agosto de 2021

Junto a los vecinos, habilitaron oficialmente el lugar, donde se demolió el inmueble y se lo reinstaló en su totalidad. “Estas son algunas de las obras que estamos haciendo, y todavía falta mucho por hacer.



Estamos trabajando con el intendente Eduardo Tassano de manera coordinada, porque tenemos que sumar el esfuerzo del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad”, afirmó el gobernador. “Gustavo es el gobernador que más ha invertido en la ciudad de Corrientes y eso se ve acá en este barrio, como en tantos otros”, manifestó el intendente.



El gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano reinauguraron este jueves la Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) Güemes, cuya restauración totalmente a nuevo fue posible gracias a un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.



A partir de ahora, la SAPS cuenta con un lugar totalmente renovado, al que acuden habitualmente unas 5.200 personas, quienes a partir de ahora contarán con un sitio nuevo y agradable donde se brindan servicios sanitarios de enfermería, atención médica clínica, odontología, hipertensión y diabetes.



Del acto también participaron el viceintendente, Emilio Lanari; el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Claudio Polich; la diputada nacional, Sofía Brambilla; el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano; el subsecretario de Salud, Rafael Corona; legisladores provinciales y concejales capitalinos.



“ESTO HACE A LA DIGNIDAD DEL PERSONAL SANITARIO Y DE LA GENTE”



“La Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Quinta Ferré ya está remodelada a nuevo, con instalaciones modernas. Entendemos que esto hace a la dignidad del personal sanitario municipal y, obviamente, de la gente”, dijo Tassano. “Este es un centro de salud muy importante, en una barriada muy grande, donde es fundamental brindar estos importantes servicios de Atención Primaria, ya sea odontológica, médica, vacunaciones, controles de enfermedades crónicas no transmisibles, control de embarazadas y de niño sano”, añadió.



En ese contexto, el intendente puso en relieve la importancia del trabajo mancomunado junto al gobernador Valdés y su equipo: “El objetivo de poner de pie a la salud municipal lo tuvimos desde el primer día, y esto trabajamos junto al Gobierno provincial, con Salud Pública”, aseguró.

“Con el gobernador nos propusimos poner primero al vecino, y por eso estamos trabajando en muchas áreas”, reiteró Tassano, y amplió lo dicho al recordar que “acá mismo, en este barrio, pudimos concretar varias obras como veredas, iluminación, ripio, cordón cuenta y trabajos hídricos”.



Acerca de ello, especificó que “en las veredas, en los pasillos, concretamos más de 2.000 metros de veredas”, sobre lo cual graficó la importancia de estas obras al señalar que se trata de “tareas que van a permitir que los niños puedan ir a la escuela o que la señora, que tiene ir a buscar sus remedios los días de lluvia, ya no lo deba hacer por el barro”.



En sentido, si bien interpretó que “aún falta”, ratificó la idea de “seguir trabajando, y fundamentalmente, en los barrios, que es donde más se necesita”.



“Junto con Gustavo estamos trabajando en la ciudad. Él es el gobernador que más ha invertido en la ciudad de Corrientes y eso se ve acá en este barrio, como en tantos otros”, finalizó.



VALDÉS: “CON EDUARDO TRABAJAMOS DE MANERA COORDINADA”



“Es un gusto poder compartir la posibilidad de inaugurar esta Sala”, dijo inicialmente Valdés, dirigiéndose a los vecinos del Quinta Ferré, Pujol y barrios cercanos que presenciaron el acto. En ese marco, valoró el hecho de “tener una SAPS en condiciones, porque sabemos el trabajo que hacen nuestro enfermeros, nuestros médicos, que todos los días nos dan apoyatura en estos momentos difíciles por la pandemia; por eso, vaya el reconocimiento para ellos, por todo lo que hicieron y todo lo que hacen”, manifestó.



“Estas son algunas de las obras que estamos haciendo, y todavía falta mucho por hacer. Estamos trabajando con el intendente Eduardo Tassano de manera coordinada, porque tenemos que sumar el esfuerzo del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad”, afirmó el gobernador.



“Tenemos que estar juntos, el Gobierno provincial y el municipal, y hoy vemos que durante mucho tiempo no se avanzaba como se está avanzando hoy en toda la ciudad de Corrientes, por eso yo abogo para que sigamos trabajando juntos con el intendente”, recalcó.



“Ustedes saben que cuando nos proponemos algo, lo hacemos, y estamos avanzando de la misma forma con los CAPS, siempre para que el vecino tenga la oportunidad de ir antes que llegar hasta un hospital porque prevenir, es mejor que curar”, consideró el mandatario provincial. “Seguimos avanzando juntos, la Municipalidad de Corrientes y la Provincia”, reiteró para finalizar.



Finalmente, exteriorizó ante todos los vecinos presentes “algo en que me había comprometido en privado con un vecino, que me decía que teníamos que avanzar con la capilla y el comedor de San José; y es algo que vamos a estar haciendo a nuevo”, anticipó.



VECINOS, SATISFECHOS



Catalina Giménez es una vecina del barrio Quinta Ferré que, como tantos otros, vio con buenos ojos la reforma integral de la Sala de Atención Primaria del barrio. “Estamos muy contentos con la refacción de nuestra salita, los vecinos en su mayoría hacemos uso de los servicios que se brindan acá”, dijo.



“La Sala antes era muy chiquita, no había lugar para esperar ni tampoco había servicio de odontología o kinesiología y teníamos que trasladarnos hasta el hospital”, reseñó la mujer. “La verdad es que ahora estoy conforme con la Sala, porque fue refaccionada a nuevo, la hicieron desde abajo”, contrastó en ese sentido. “Este barrio es muy grande y hay muchos chicos que se atienden acá”, complementó.



“ME SIENTO UN AFORTUNADO”



Eduardo Raúl Contreras es el director de la SAPS Quinta Ferré. En el marco de la inauguración, no escatimó en elogios para con Valdés y Tassano por el cambio rotundo del lugar. “La verdad es que me siento un afortunado. Yo asumí como director de este SAPS unos días antes de que fuera demolido para su reconstrucción, por lo que puedo decir que tengo una SAPS nueva”, celebró.



“Las condiciones edilicias de este SAPS eran muy malas. Teníamos muchos problemas para trabajar e inconvenientes para dar un adecuado servicio de salud”, reseñó el doctor, quien contrastó aquella situación con la actual al recalcar que “hoy podemos decir que la mejora es sustancial y que dignifica tanto a los profesionales como a quienes concurren a este centro de salud por un servicio médico”.



NUMEROSOS SERVICIOS



En este contexto, el subsecretario de Salud municipal describió las labores llevadas adelante y los beneficios que ello conlleva para los vecinos de los barrios Quinta Ferré y Pujol y de zonas cercanas.

“Se procedió a la demolición total de la estructura antigua, quedando solamente el terreno que ocupaba al antiguo SAPS y se reconstruyó una Sala totalmente nueva y funcional a la atención que se demanda. Es así que se ganó un espacio exclusivo para enfermería, dos consultorios completamente nuevos, tres pequeños patios internos de manera tal de que el aire pueda recircular, un espacio para odontología y kinesiología”, expuso.



“Asimismo, se integró un espacio destinado a farmacia y un lugar para uso exclusivo de los agentes sanitarios, que recorren la zona del área programática concerniente al centro de salud”.

Finalmente, Corona recalcó que se cuenta con equipamiento completamente nuevo “con escritorios, sillas, camillas, negatoscopio, equipos de aire acondicionado e instrumental de odontología, entre otras herramientas”, enumeró.



UN TRABAJO ARTICULADO QUE CONTINÚA

“Este es un trabajo articulado que venimos realizando con el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud Pública, y en el que hemos priorizado las líneas de cuidados, unidades funcionales que comprenden además una labor aunada entre SAPS y CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), siempre con el objetivo de darle al vecino una atención integral”, recalcó el subsecretario de Salud.

Finalmente, subrayó que actualmente, gracias a este trabajo mancomunado entre Provincia y Municipio “se está complementando la segunda etapa de recuperación de las Salas de la ciudad”, sobre lo cual recordó que “en este momento están en su etapa final las SAPS Sussini, Galván y Malvido, las cuales en pocos días se van a inaugurar”.