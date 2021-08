Valdés inauguró “La Casa del Santo”, el hotel deportivo del Club San Martín

Jueves, 19 de agosto de 2021

Con una capacidad para más de 50 personas, permitirá alojarse a delegaciones del interior y de otras provincias que vengan a competir a la ciudad. La obra fue concretada a través de una inversión de Lotería correntina de 31 millones de pesos.









En otra clara muestra de respaldo a las instituciones, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado este mediodía el hotel deportivo “La Casa del Santo” en el Club San Martín de Capital, obra que corresponde a la refuncionalización y reordenamiento arquitectónico del edificio ubicado en la esquina de Salta y Moreno. El albergue tiene capacidad para entre 50 y 60 personas.



El gobernador dio cuenta de la importancia de la obra, más allá de la infraestructura concretada. “Decidimos acompañar el proyecto del club San Martín para convertirlo en un albergue deportivo”, expresó, añadiendo que el albergue del barrio Ferré capitalino “siempre está muy demandado por las instituciones del interior”, por lo que está nueva obra viene a descentralizar esa demanda.



En este sentido, Valdés valoró la voluntad de la entidad rojinegra en función de las actividades sociales, ya que ha sido un club “que siempre se ha abierto a la comunidad”.



Por otra parte, informó que la obra fue concretada a través de una inversión de Lotería correntina de 31 millones de pesos, a la vez que ratificó el apoyo permanente de la Provincia para con las entidades de Capital y el Interior “apostando siempre al deporte, como política de estado”.



La idea rectora del proyecto de hotel deportivo se basó en conservar las actividades deportivas que ya se desarrollan en el edificio, como pelota-paleta y taekwondo. El bloque de la estructura tiene tres niveles, con una terraza de servicios, ocupando la cancha de pelota-paleta la mitad de la superficie de cada planta.



Emocionado, el presidente del Club San Martín, Alberto Sottile, expresó que “es un día especial para toda la familia rojinegra” y agradeció con elocuencia la presencia del gobernador Gustavo Valdés, a quién “ni bien le comentamos lo que era este proyecto nos dio todo el apoyo y nos dijo: métanle para adelante”.



“Sabemos que el deporte es política de Estado en la gestión de Gobierno y reconocemos todo lo que viene haciendo en ese sentido”, enfatizó el dirigente.



Para el intendente Eduardo Tassano, esta iniciativa acerca a la ciudad al objetivo de ser un centro deportivo, una cuestión que no es menor ya que argumentó que “los países con mayores éxitos deportivos son los que invierten en infraestructura de alta complejidad”. Aparte, dijo que en conjunto con la Provincia se vienen refaccionando los clubes de básquet.



Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Terrile indicó que “esto es importante para el deporte en Corrientes, no solo el Club San Martín. Poder contar con estas instalaciones que ayudan al albergue Deportivo del barrio Ferre, es algo que no tiene precio para los deportistas”.



Detalles de la obra



Por piso se diseñaron entre 4 y 6 habitaciones con baños y antebaños privados, perfectamente separadas de las actividades deportivas que se desarrollan en cada planta.



Dos núcleos de escaleras conectan verticalmente los niveles del proyecto. Todo respetando los medios de salida y seguridad exigidos por bomberos y la normativa municipal vigente.



Cada habitación puede tener 2, 3 o 4 camas simples, algunas con camas dobles, dando así una disponibilidad de entre 4 y 6 personas por pieza.



La capacidad final del complejo alcanza entre 50 y 60 lugares dependiendo de las camas a usarse.



En el tercer piso se incluyó un Salón de Usos Múltiples para congregar a los visitantes, con anafes de vitrocerámica, freezer, hornos, heladeras, mesas y sillas.



El nivel de terminación de la obra apunta a una calidad superior, con materiales de excelencia, teniendo como idea brindar confort, comodidad y distinción a los ambientes y al proyecto en general.



Por ello incluye aire acondicionado y televisores LCD en cada pieza, termotanques en cada baño, iluminación con artefactos de led, energía solar para el agua caliente, pisos flotantes de madera en las habitaciones del primer piso y porcelanatos en los núcleos húmedos y circulaciones.



Se complementará con el mobiliario acorde al proyecto, somieres, mesas de luz, placares en cada habitación, banitoris en cada antebaños.



Las instalaciones especiales de internet (datos, telefonía, tv por cable y cámaras de seguridad) terminarán de darle los servicios necesarios al albergue.



La obra incluyo el arreglo y mejoramiento de la cancha de pelota paleta, en especial su iluminación. También, el salón de los deportes de piso del segundo nivel, y una refuncionalización del ingreso al albergue que confluirá con el área de administración del club desde donde se establecerán los controles de acceso al complejo.



La institución, los clubes de la ciudad y el deporte correntino en general se beneficiarán con esta obra que hoy se hace realidad.



Presencias



Además de los citados funcionarios, estuvo el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; los legisladores nacionales Pedro Braillard Poccard y Sofía Brambilla; la legisladora provincial Any Pereyra y demás autoridades.