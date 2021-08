Montes, casas y cabañas arrasados en Córdoba tras los incendios

Jueves, 19 de agosto de 2021

La conjunción entre calor, viento y sequía hizo estallar dos grandes focos en San Clemente y Potrero de Garay.





Una vez más, la provincia de Córdoba fue escenario de incendios forestales. Este miércoles, dos focos se desataron en horas de la mañana en el departamento Calamuchita.



El fuego afectó a las zonas de San Clemente y Potrero de Garay, donde trabajaron 22 dotaciones de bomberos junto al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Según detalló el director General de Protección Civil de la provincia, Diego Concha, las llamas comenzaron cerca de las 7 de la mañana.





Hasta el momento, se quemaron unas 80 viviendas y afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos.



El intendente de Potrero de Garay, Gerardo Martínez, precisó que los condominios privados Villa El Cóndor y Potrerillo, Pueblo Nuevo, sufrieron "pérdidas totales".





"En Villa El Cóndor se perdieron unas 15 viviendas, y en Potrerillos otras 60. Son números estimativos, pero debemos andar cerca de las 80 viviendas quemadas", dijo a Cadena 3.



El propietario del complejo afectado en Potrerillo, Efraín Agustinoy, señalóque le quedaron solamente tres cabañas de más de 50 que tenía.





“El origen del fuego tenemos testimonios que fue un cable de media tensión de Epec. No nos da esperanza de resarcimiento porque en 2003 conseguí hasta una secuencia del origen de la NASA por un campo quemado y aún espero el resarcimiento”, afirmó.





Y expresó: “Tenían más de 400 árboles de 70 años cada una. El fuego consumió absolutamente todo. Estaba en Córdoba y me desperté con la imagen de mis cabañas incendiándose. Pero fueron pérdidas materiales, felizmente no hay ninguna víctima. Iniciaremos otro proyecto, no voy a bajar los brazos. Era un paraíso y procuraré que vuelva a serlo”.





La situación es muy complicada y dramática, ya que el fuego no cede, hay decenas de evacuadas y la ruta S271 está intransitable por el humo de los incendios.