El correntino "Hacha" Leiva no pasó los Playoffs y quedó fuera de La Voz Jueves, 19 de agosto de 2021 Anoche iniciaron los "Playoffs" en La Voz Argentina, en el que cada equipo enfrentará a sus ocho cantantes de los cuales seis pasarán a las etapas finales.

Los primeros fueron los del team Lali entre los que se encontraba Franco "Hacha" Leiva, pero que al finalizar la presentación no fue de los cuatro elegidos de la cantante pop por lo que el correntino quedó fuera del reality del momento.



Con un clásico de Los Redondos reversionado Franco "Hacha" Leiva presentó una propuesta distinta en la "Playoffs" de “La Voz Argentina” del tema “La Bestia Pop” hecho reggae.



“A mí Hacha me encanta desde el día cero, no siento que esté en desigualdad con otros participantes por su estilo, me encanta que estés para mí lo hiciste impecable con tu onda, con tu alegría”, expresó Lali Espósito.



Luego de que los ocho participantes del team Lali realizarán sus interpretaciones la coach eligió a los cuatro cantantes que seguirán en el reality del momento, lamentablemente el correntino no fue parte de los elegidos y quedó fuera de “La Voz Argentina”.