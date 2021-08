Inicia el pago del plus extraordinario de $15 mil a estatales provinciales Miércoles, 18 de agosto de 2021 El gobernador Gustavo Valdés confirmó el cronograma de los $15 mil correspondiente al segundo tramo del plus extraordinario. La liquidación comienza este jueves 19, en tres días. Con esta liquidación más el primer tramo de $5 mil, abonado en julio pasado, se completan los $20 mil extraordinarios por única vez. A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia alista el pago del sueldo de agosto.



¡Buenos días! El segundo pago del Plus Extraordinario para trabajadores provinciales activos y pasivos se abonará por terminación de DNI:



• Jueves 19: 0, 1, 2 y 3

• Viernes 20: 4, 5, 6 y 7

• Lunes 23*: 8 y 9



* En cajeros automáticos, sábado 21. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) August 18, 2021







A través de su cuenta de Twitter @gustavovaldesok, el gobernador Valdés confirmó que el cronograma de pago comienza este jueves 19, para los agentes de la administración pública provincial con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.



Continúa el viernes 20, para los agentes activos-jubilados-pensionados con documentos terminados en 4, 5 y 6. Y el pago termina el lunes 23, para aquellos con DNI cuyos números terminen en 7, 8 y 9. Este tramo estará disponible en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes S.A. desde el sábado 21.



“El Gobierno Provincial avanza con el pago del Plus Extraordinario por única vez de $20 mil, tras abonarse el Plus Unificado remunerativo mensual de $15 mil, producto del equilibrio fiscal, la sustentabilidad de las políticas públicas y una decisión del Gobernador en el sostenimiento del salario real de los correntinos”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.



El jefe de la cartera económica Marcelo Rivas Piasentini confirmó que el Gobierno Provincial vuelca al mercado local, en el marco de la inversión salarial decidida por el gobernador Gustavo Valdés, más de $1.250 millones en concepto del segundo tramo del Plus Extraordinario de $15 mil.



Permanente sostenimiento



“El gobernador Valdés permanentemente instruye al equipo económico el trabajo para sostener el salario real de los correntinos. En esta esta dirección, el diseño de distintos esquemas es permanente por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas”, afirmó Rivas Piasentini.



“Entre otros beneficios, cabe recordar que entre diciembre de 2020 y enero de 2021, el Gobierno Provincial volcó de manera adicional otros $950 millones para pagar a los agentes activos-juvilados-pensionados un Plus Navideño de $10 mil”, recordó el jefe de la cartera económica correntina.



