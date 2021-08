En Tapebicuá, Valdés entregó viviendas y un salón comunitario

Miércoles, 18 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de Tapebicuá, donde, junto al intendente local, Jonathan Mendez Ribeiro, entregó 25 viviendas, bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos y un salón de usos múltiples (SUM) para uso municipal y comunitario.



En la ocasión, el Mandatario provincial anunció la construcción de otras 25 viviendas para la localidad.





Tras encabezar el acto por el 171° Aniversario del fallecimiento de San Martín, en Yapeyú, el Mandatario se trasladó en horas de la tarde hasta Tapebicuá, distante a unos 15 kilómetros por RN 14. Allí, junto al jefe comunal, primeramente, inauguró el SUM de grandes dimensiones, donde también se realizó el acto de entrega a los 14 emprendedores de la localidad que recibieron en el flamante edificio, herramientas pertenecientes al programa Emprendedores Somos Todos.







Cerca de las 18 el Mandatario provincial, Gustavo Valdés junto con el intendente municipal, Jonathan Méndez Ribeiro llegaron hasta las 15 viviendas que el INVICO construyó bajo el Programa de Demanda Libre para entregar las llaves de las mismas a sus adjudicatarios y de otras 10 del programa Oñondivé, emplazadas en otro sector de la zona urbana de Tapebicuá.







Valdés



Al iniciar su alocución, el gobernador Gustavo Valdés en la entrega de viviendas expresó que “produce mucha satisfacción llegar a la meta, muchas veces vinimos, recorrimos y miramos las viviendas, cómo veníamos construyendo a paso firme” y esto se logra después de unir lo que “es un programa provincial, como es el Oñondivé, que realmente lo hicimos con un esquema de un plan provincial donde nosotros ponemos los materiales, pero donde la municipalidad pone el terreno y la mano de obra y en donde nos conjugamos para hacer juntos los correntinos nuestras casas”.



“Me llena de orgullo poder entregar estas primeras 10 viviendas y seguramente intendente vamos a concretar otras 10 viviendas más con el esfuerzo de Tapebicuá para que todos tengamos viviendas” y recalcó que “estas casas las estamos entregando amobladas, con su cama, su placard, su mesa, su alacena, para que puedan tener todo y le agregamos una heladera, una cocina, un termotanque, un calefón en algunos casos, de manera que las personas puedan ingresar a ese techo puedan tener todo completo para vivir”.



Por otro lado y para terminar, el gobernador Valdés agregó que “estamos entregando viviendas que son de demanda libre como se llaman en INVICO, que tienen tal vez un potencial mayor, pero que no son las únicas que vamos a hacer en Tapebicuá” y luego se comprometió ante los ciudadanos de Tapebicuá: “Vamos a estar haciendo acá 15 viviendas más para que ustedes puedan tener la posibilidad de un techo digno también para que crean, para que sueñen que es posible que nosotros podamos construir una provincia de Corrientes diferente, pero necesitamos que nos acompañen” finalizó.







Intendente de Tapebicuá



Jonathan Méndez Ribeiro, intendente de Tapebicuá dio la bienvenida al gobernador y autoridades manifestando que para la localidad “Es un día muy especial porque aquí no se hacían viviendas desde hace 15 años y hoy gracias a la gestión del gobierno de Corrientes se está entregando 25 viviendas a 25 familias y que a partir de hoy van a estar disfrutando de su propia casa, un techo digno, de poder tener un lugar digno donde vivir, por eso no tengo palabras de agradecimiento por el gran gobernador que tenemos y la gran gestión que viene llevando a cabo no solo aquí en Tapebicuá sino en toda la provincia”.







Julio Veglia



El interventor del Invico, Julio Veglia aseguró que “estamos completando 30 viviendas entre ayer y hoy con este Programa Oñondivé y vemos el equipamiento que tienen y que los adjudicatarios se apropian previamente, le ponen lo suyo a la casa, cuelgan el cuadrito, le colocan algún adorno la verdad es que eso le da la calidad de hogar que esas viviendas merecen así que felicitaciones a los que hoy reciben su vivienda”.



Asimismo, Veglia aseguró que se inaugura la entrega de las primeras 15 viviendas del Plan Nacional, de un grupo de 415 que habíamos firmado con la gestión anterior del gobierno nacional y es una alegría porque son diferentes, las llaman bioclimáticas porque tienen un tratamiento especial en las paredes para aislarlas del calor y el frío e incorporan aberturas de aluminio y mayor superficie que las que se venían construyendo previamente”.







Características de las viviendas del Plan Nacional



Las unidades habitacionales que corresponden a las 415 del Plan Nacional tienen 60 metros cuadrados con galería, 2 dormitorios, baño, cocina y lavadero con abertura de aluminios, pisos cerámicos, cielorrasos de placa de yeso. La urbanización se complementa con toda la infraestructura de luz, agua potable, desagües pluviales, cordón cuneta y ripio en las calles y en el grupo hay una vivienda que está adaptada a personas con discapacidad.







Entrega de herramientas a Emprendedores del programa “Emprendedores Somos Todos”



Las herramientas y bienes de capital entregados por la Provincia en el nuevo SUM municipal fueron: un freezer para Alejandra Ramírez; una hormigonera para Atancio López; una heladera exhibidora para María Ramírez; un horno pizzero para Laura Cáseres; una sierra carnicera nueva para Juan Alegre; una amasadora para Teresa Bravo; una máquina de coser Singer para Zulma Ferreyra; una máquina de coser Singer para María Ríos; una carretilla, una pala de punta, una pala ancha y una asada para Augusto López; una heladera exhibidora para Mariana Bravo; una cocina industrial para Mirella Cano; una cortadora de fiambres para Alejandro Ferreyra; una carretilla, una pala de punta, una pala ancha y una asada para Ángela Barbosa con y un freezer para María Barbosa.



Por otro lado, en el marco del programa Juegos Correntinos, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile hizo entrega de pelotas de fútbol, básquet y volley, tortugas y escaleras entre otros elementos al secretario de Deportes de la localidad.



Seguidamente, se hizo entrega al gobernador Valdés de la resolución N° 190/2021 declarándolo Huésped de Honor durante su estadía en Tapebicuá.







Se encontraban presentes en los actos junto al gobernador Valdés y al Jefe comunal Jonathan Méndez Ribeiro; los ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales; emprendedores y demás autoridades.