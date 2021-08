Valdés rindió homenaje a San Martín: “Nos enseñó que todos somos iguales ante la Ley”

Martes, 17 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó, este martes en la ciudad de Yapeyú, el acto central por el 171° Aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín, destacando como legado su "ejemplo de igualdad".



Y con una anécdota del Padre de la Patria, el Mandatario correntino ponderó en la ocasión el valor del cumplimiento "estricto" de las normas, porque "todos somos iguales ante la Ley", indicando que esta conducta cobra mayor relevancia en "estos tiempos difíciles de pandemia".



Al iniciar su alocución el gobernador Gustavo Valdés expresó que “hoy nuevamente nos congregamos en Yapeyú para rendir de nuevo un homenaje al Gral. Don José de San Martín. El 17 de agosto conmemoramos un aniversario más de su muerte. Estuvimos el 25 de febrero con el presidente de la Nación y diez gobernadores del Norte Argentino rindiéndole homenaje y siempre tenemos que hacerlo; olvidar las gestas y olvidar a nuestros héroes es olvidar a la Patria” aseguró el mandatario correntino.







Continuó su discurso rememorando “una anécdota que tal vez muchos la recordarán y que ocurrió cuando el Gral. San Martín da la directiva para cuidar al Polvorín; que no utilicen espuelas al momento de ingresar al recinto. Para poner a prueba el cumplimiento de ésta orden el Gral. San Martín hace el intento de ingresar y es detenido por su soldado y entonces interroga a éste si no conoce al General San Martín y el soldado asiente que si lo conoce pero que hay estrictas directivas para cuidar el Polvorín y que nadie ingrese con espuelas; a lo cual el General San Martin lo felicita por cumplir la orden”.



“Y eso es un ejemplo que nos queda en el tiempo de igualdad” aseguró Valdés al manifestar que “esa igualdad que nos enseña San Martín que todos somos exactamente iguales ante la ley y que todos somos exactamente iguales ante el compromiso que tenemos que asumir como sociedad”.







Al comparar con estos tiempos que son más que difíciles Valdés sostuvo que “en estos tiempos donde la Argentina viene de uno de los peores años de su historia, con una caída del producto bruto interno de 10 puntos y con esta pandemia en donde se ha llevado más de 110 mil compatriotas y 1.200 correntinos nosotros tenemos que hacer homenaje a los que están luchando en esta nueva guerra con ese virus invisible que es la pandemia que es el covid; a los hombres y mujeres que en cada uno de los hospitales pudieron construir un sistema de salud que nos iguala, que nos da la igualdad de oportunidades a los más encumbrados, a los más ricos, pero en la cama de al lado están los que menos tienen, recibiendo exactamente la misma atención médica y que esos médicos, enfermeros, choferes de ambulancias, kinesiólogos que están dando esa pelea difícil nos están dando una muestra también de que héroes no se es solamente cuando nació la Patria, que para construir y sostener nuestra Patria y nuestra Libertad la tenemos que construir todos los días”.







Se refirió también a los que dan un gran ejemplo como “los docentes, nuestros maestros, en estos tiempos donde no aprendieron y tuvieron que aprender en el camino que llevaban igualdad, educación y conocimiento a nuestros hogares que también dan prueba de la entereza, la valentía de los correntinos y del pueblo argentino”.



Finalmente sintetizó el homenaje a San Martìn resaltando que “con este ejemplo General San Martín te venimos a honrar y tomar la igualdad como valor propio de la argentinidad y de la correntinidad y esperemos que sigas viviendo por muchos años más en el corazón del Pueblo Argentino y del Pueblo Correntino”.







Palabras de la Intendente







La intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez al tomar la palabra destacó que “nos encontramos una vez más en este lugar tan caro a los ideales sanmartinianos y que hablar del Gral. San Martín conlleva una responsabilidad inmensa y pareciera que nada es suficiente para describir cada una de las cualidades que lo caracterizó y lo hizo eterno a través del tiempo: Padre de la Patria, fundador de la libertad del Perù; fundador de la República; Generalísimo de las Armas; Capitán General de Chile son sólo algunos de los títulos que carga su persona pero hoy quiero recordarlo a San Martín, sólo San Martín sin el bronce, sólo como el hijo dilecto de Yapeyú”.







Destacó a continuación que “los valores humanos son mucho más importantes que cualquier título que lo que se logre; los hombres de acción o de pensamiento, que como San Martín realizaron grandes cosas son almas apasionadas que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes y de ese modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental y por eso es que podrán haber un sinfín de genios militares pero ninguno se igualará a la grandeza humana de un gran jefe que más allá de su gesta libertadora es un figura que más que eso era un líder y un amigo, un padre. San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional a partir de su célebre figura y su heroico proceder se construye esta gran narración que nos explica como país”.







Subrayó seguidamente que “rememorar su vida a partir de su fallecimiento es recorrer ese relato que escuchábamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una Patria justa, libre y soberana”.







Afirmó que “no sólo es nuestro deber cívico recordar a nuestros próceres sino también nuestra responsabilidad moral reafirmar los valores y principios que proclamaron y defendieron para que nos sirvan de guía en nuestras acciones presentes y futuras y ése debe ser nuestro verdadero homenaje y no dejarnos distraer por el brillo de los lujos que no eran característicos de nuestro General ya que la sencillez, la palabras justas y necesarias eran su marca original ”.







Al concluir con su alocución Fagúndez revalorizó la figura del General San Martín, afirmando que “es una de las personalidades de la historia argentina que ha logrado el reconocimiento indiscutido de todos, no dejando lugar a grietas. Debemos renovar ese espíritu de unidad tenemos la necesidad de volver a ser una nación unida donde nuestros líderes sean el ejemplo de acciones a seguir , que sean el modelo de lo que deseamos llegar a ser”.



Presencias



Estuvieron presentes en el acto acompañando al gobernador Valdés y a la intendenta Marisol Fagúndez, los ministros del Poder Ejecutivo; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Trabajo, Raúl Schiavi; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; de Educación, Susana Benítez; de Producción Claudio Anselmo; el senador nacional, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los senadores provinciales, Sergio Flinta y Noel Bread; el diputado provincial, Manuel Aguirre y demás autoridades.







Asimismo se destacó la presencia del Comandante de la Primera División de Ejército General de Brigada, Diego López Blanco; la Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veiravé; fuerzas de Seguridad y policiales; intendentes de localidades vecinas, Héroes de Malvinas.







La ceremonia







En primer término, para dar inicio al acto del 171° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín en Yapeyú, el jefe de la Agrupación Libertador Teniente Coronel Rodolfo Alejandro de la Torre, presentó a los efectivos formados al gobernador de la provincia Gustavo Valdés, quien pasó revista y saludó a la formación acompañado por el Comandante de la Primera División de Ejército General de Brigada Diego Martín López Blanco y la intendenta de localidad de Yapeyú, Marisol Fagúndez.







Posteriormente, hizo ingreso el sable del Libertador General San Martín en manos de los granaderos dependientes del Destacamento Yapeyú del Regimiento de Granaderos a caballo.







A continuación se procedió a la entonación del Himno Nacional a cargo de la Banda Militar “Vuelta de Obligado” del Grupo de Artillería de Monte 3, con asiento en la localidad de Paso de los Libres.







A continuación, el capellán del Escuadrón de Gendarmería Nacional N° 7 de Paso de los Libres, Eduardo Ortíz realizó la bendición del acto.







Homenaje a Cabral







Después del combate de San Lorenzo, el teniente coronel San Martín al redactar su parte de guerra donde indicaban cómo habían sido las acciones y enumeraba la lista de los heridos y muertos de esa contienda, al reconocer el valor de estos hombres que habían dado generosamente su sangre por el bien de la naciente patria decide que el ascendido granadero Juan Bautista Cabral encabezaría todas las listas de revista de la unidad y que se le debería rendir honores en todas sus formaciones, esta orden se mantiene hasta nuestros días siendo una tradición que se sigue desarrollando con respeto y admiración.







La misma, fue requerida por el Jefe de destacamento Militar de Yapeyú del Regimiento de Granaderos a caballo, Teniente Coronel Orlando Rubén Cordón y contestó el suboficial Mayor, Marcos Antonio Corrales.







Luego, para rendir homenaje al General José Francisco de San Martín, las autoridades tanto provinciales, municipales y del Ejército Argentino, colocaron ofrendas florales al pie de su monumento. Además, lo hicieron integrantes de Masonería Argentina, el Centro de Ex soldados Combatientes de Malvinas 2 de Abril, el Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes, Fuerzas de Seguridad Nacionales, Policía de Corrientes, el municipio de La Cruz, el Poder Legislativo y el Poder Legislativo de la Nación.







Para recordarlo en esta fecha tan importante a nuestro Libertador, se realizó un toque de queda de silencio; se retiraron del predio el sable corvo del General San Martín y la Agrupación Banderas e informaron al gobernador Valdés de la finalización de la ceremonia y finalmente las autoridades acompañaron al gobernador al Templete donde se realizó la firma del libro histórico de visitas.