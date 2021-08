Valdés inauguró puesta en valor de la Plaza e infraestructura turística

Lunes, 16 de agosto de 2021

“Renovamos nuestro compromiso con estas obras que se hicieron con pasión y amor”, expresó el mandatario, tras realizar los respectivos cortes de cintas, en una jornada histórica para la localidad.







Como parte de una nueva recorrida por el interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés arribó esta mañana a la localidad de La Cruz, donde desarrolló una intensa agenda de actividades que incluyó las inauguraciones de la puesta en valor de la Plaza General San Martín, Paseo Jesuítico y Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní Mbororé y también entregó bienes de capital en el marco del programa “Emprendedores Somos Todos”.



Las obras se ejecutaron a través del ministerio de Obras y Servicios Públicos, en articulación con el ministerio de Turismo, el Instituto de Cultura y el Comité Iberá.



“El fin es recuperar el patrimonio e incrementar las actividades económico turísticas porque La Cruz tiene un potencial maravilloso gracias a su pasado y su gente. Demostramos, nuevamente, nuestro impulso a su crecimiento”, puso de relieve Valdés al significar el impacto de las inauguraciones.



Pasadas las 10,30, el Gobernador junto al intendente local, Luis Calomarde y las autoridades, vecinos y ocasionales turistas que los acompañaron, cortaron cintas en el inicio del Paseo Jesuítico (ex calle Centenario) en su cruce con la calle Altamirano. Desde allí caminaron los 300 metros del paseo hasta la renovada plaza San Martín, donde Valdés se detuvo unos segundos frente al busto del Padre de la Patria ubicado en el centro.



Luego continuaron hasta la esquina de las calles Belgrano y Zelmira de Luca de Soto, donde se ubica el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní Mbororé. En el frente de este flamante edificio realizaron el corte de cinta respectivo y las autoridades expresaron los discursos de la ocasión. Asimismo, tuvo lugar la bendición religiosa y bendición de obras, a cargo del padre Jorge Gómez.



Tras una organizada recorrida (de a 10 personas) del Centro de Interpretación, las autoridades volvieron unos metros hasta la plaza San Martín, donde se realizó el acto de entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos.



Obras en detalle



La puesta en valor de la plaza General San Martin, antigua plaza de armas de la reducción jesuítica de la ciudad de La Cruz incluyó el solado de lajas recuperadas y nuevas en las veredas de borde, y en sus diagonales se proyectaron pisos de lajas nueva de manera de dar continuidad al paseo Camino de los Peregrinos.



En toda el área se instalaron nuevas luminarias, con tecnología LED, bancos y basureros en caminos y zonas de estar, siempre bajo el concepto de respetar su apariencia de plaza colonial.



Cabe destacar que esta obra se encuadra dentro de las proyectadas en el Plan de Proyectos de Infraestructura Turística “50 Destinos”, que buscan complementar el producto Esteros del Ibera como destino turístico por excelencia de la provincia; fortaleciendo y revalorizando las capacidades locales de los pueblos que se encuentran en el eje de la Ruta Jesuita”.



Paseo Turístico y Centro de Interpretación



En lo que respecta al Paseo Jesuítico y Centro de Interpretación Mbororé, dichas obras de infraestructura turística se enmarcan en Plan Iberá y apuntan a fortalecer la integración de La Cruz a la Ruta Jesuítica Guaraní.



Las obras fueron ejecutadas por el ministerio de Obras Públicas en conjunción con la cartera de Turismo, el Instituto de Cultura y el Comité Iberá, integrando en este caso a La Cruz al Corredor Jesuítico Guaraní, posicionándolo como un destino regional a internacional, que atraiga a turistas de la Argentina, como así también de Paraguay y Brasil.



Respecto al Paseo Turístico, la obra abarcó cuatro cuadras de sendero peatonal y está emplazada sobre una de las calles que respeta la traza original de la antigua reducción guaraní de esa parte de Corrientes.



El objetivo fue crear un eje integrador en el casco histórico de la ciudad, de fácil accesibilidad y vinculado a la trama urbana y a la costa del rio Uruguay, que potencie y ponga en valor el patrimonio cultural e histórico, así como también la actividad económica y turística de la localidad a través de un paseo peatonal que conecte las dos plazas principales, a modo de costura, contando, mediante el recorrido, la historia de La Cruz.



En este sentido, se diseñó una línea de tiempo que arranca en la antigua plaza San Martín, situada frente a la parroquia Asunción de María, donde se realizan las festividades patronales; comenzando un paseo peatonal que abarca cuatro cuadras, contándose durante el mismo la historia desde la llegada de los Jesuitas y culminando el paseo en la plaza Belgrano, la más moderna, que se encuentra frente a la Municipalidad, con destaques de hormigón prefabricados que materializan la importancia de los últimos tiempos.



Todo el paseo peatonal tiene un recorrido de piedra laja, acompañado de luminarias peatonales Led y cuenta con zonas de estar que se encuentran dotado de durmientes de madera para el disfrute de los visitantes.



Por su parte, el Centro de Interpretación de la Cultura Jesuítico Guaraní Mbororé, se construyó con el fin de remembrar el pasado jesuítico de esta parte de Corrientes y dar a los visitantes una noción más clara, auténtica e histórica de los que fue ese lugar tres siglos atrás.



Ofrece un recorrido por la cultura jesuítica, fundamentalmente en lo que fue la antigua misión de La Cruz, desde el antecedente prehispánico y los diferentes aspectos constructivos y religiosos que se desarrollaron en la zona.



El Centro se ubica en la intersección de las calles Belgrano y Lucas de Soto, frente a la plaza San Martín, principal espacio verde de la localidad, bajo la premisa de conservar sus rasgos coloniales.



Con este Centro de Interpretación se busca vivenciar el pasado jesuita a través de objetos y representaciones, así como trazar un recorrido por el pueblo identificando algunas de las antiguas edificaciones que todavía se encuentran intactas, como el Reloj y Los Hornos, por ejemplo.



El edificio se configura con dos grandes volúmenes unidos por la circulación principal dentro del mismo, la cual se encuentra demarcada por una pérgola que señala el ingreso al conjunto del edificio y a la sala de interpretación propiamente dicha.



Siguiendo el recorrido de la pérgola se llega al segundo volumen que alberga un espacio interior abierto y fluido. Allí los visitantes podrán encontrar una pequeña exhibición que consiste en diferentes materiales y objetos de la época jesuítica-guaraní.



Al final de la sala, se demarcó en el solado el plano de la disposición del antiguo pueblo jesuítico y sobre las paredes se representan las edificaciones más representativas de la época. La visita se complementa con la sala audiovisual para proyecciones y reuniones.



Todo ese conjunto, se completa con una oficina, un aula-taller, los baños y depósito, un gran hall de acceso y de recepción y un bar-confitería que se encuentran en el primer volumen.



Agradecimiento de familiares de Rosa Branchi



Dando inicio al acto, José Luis Cano habló en representación de la familia de la señora Rosa Branchi, que ya no está físicamente, pero que con su generosidad hizo posible la donación del inmueble en donde se ubica el Centro de Interpretación. “Desde donde esté, nos debe estar mirando con alegría, ya que la obra que siempre soñó hoy se concretó, gracias al apoyo del gobierno provincial y del municipio”, enfatizó.



Gobernador Valdés



“Emociona y llena de alegría poder concretar estas obras para La Cruz”, expresó con énfasis el gobernador Gustavo Valdés al arrancar con su discurso, acotando que los pueblos que no recuperan su historia no tienen destino y “estamos recuperando la historia de la Cruz, que significa mucho para la correntinidad”.



Seguidamente, agradeció el gesto altruista que tuvo la señora Rosa Branchi con la donación del terreno donde se emplaza el Centro de Interpretación, siendo un “desprendimiento generoso que lo reconocemos como sociedad a sus familiares hoy presentes”.



“Hoy vemos como recuperamos el Paseo Jesuítico, la Plaza que quedó hermosa y este Centro magnífico”, señaló el mandatario, haciendo énfasis en que, a partir de ahora, los “tesoros culturales de La Cruz tienen un lugar donde exhibirse y mostrar su rico pasado”.



Al proseguir con sus palabras, al gobernador aseguró que la Provincia avanzará con más obras para el desarrollo de la localidad, mencionando entre ellas a las destinadas a la Comisaría, la Iglesia y la recuperación de la guardería de lanchas, entre otras.



“De esta manera renovamos nuestro compromiso con la Cruz con estas obras que se hicieron con pasión y amor”, puso de relieve Valdés, felicitando a todos los actores que hicieron posible estas acciones, fundamentales para que los lugareños y los turistas y visitantes puedan disfrutar de una oferta turística renovada y de primer nivel.



Sebastián Slobayen



El ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, subrayó la importancia de insertar a La Cruz en un recorrido mucho más amplio, que consolide el turismo de naturaleza y cultura, integrándolo al Corredor Regional con todas las provincias que tienen vestigios jesuíticos guaraníes, con los países vecinos.



“El gobernador tomó la decisión de inaugurar esta infraestructura y nos estamos mostrando a la Argentina y al mundo como un destino de excelencia”, puntualizó.



Luego, el ministro declaró que, pese a la pandemia, el gobierno fue avanzando con importantes inversiones y capacitaciones. “El futuro de Corrientes pasa por el turismo y en La Cruz tenemos una gran oportunidad para generar oportunidades y trabajo genuino”, finalizó expresando,



Sergio Flinta



El presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta, sostuvo que “venimos a ratificar la identidad de La Cruz que cuenta con un pasado muy rico en los hechos culturales históricos” y agregó: “esta es la oportunidad para consolidarlo en el tiempo”.



“Estas obras tienen como fin a constituir en La Cruz en un destino turístico y vincularla con el Iberá”, afirmó.



“Hay que trabajar con un sentido estratégico”, concluyó el también senador provincial.



Gabriel Romero



Por su parte, el presidente del instituto de Cultura, Gabriel Romero expresó que “estamos felices de poder inaugurar un espacio de estas características” y destacó el trabajo mancomunado entre la Provincia, el Municipio y los vecinos de la localidad para la construcción del espacio.



“La historia es una forma de operar en el presente y enfrentar en el porvenir”, indicó Romero. “Esto es el resultado de un trabajo en equipo y celebró esa iniciativa”, culminó diciendo.



Intendente Calomarde



Al tomar la palabra, el jefe comunal, Luis Calomarde dijo: “Es un día histórico y de fiesta para los cruceños”, y resaltó que este es el “gobierno que más invirtió en nuestro pueblo y le damos las gracias a Gustavo Valdés por todas estas obras que nos dan desarrollo y mejor calidad de vida”.



Tras remarcar que las inversiones son claves para el municipio que encabeza, Calomarde valoró el trabajo articulado con el Comité Iberá y afirmó que “vamos a seguir adelante trabajando juntos Provincia y Municipio”.



Apoyo a los emprendedores locales



Posteriormente, en el predio de la Plaza San Martín el gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de entrega de bienes de capital a 23 emprendedores de la localidad, con el objetivo de fortalecer la cultura del trabajo y las economías familiares.



Los mismos recibieron máquinas de coser, horno pizzero de 12 moldes, cierra, hormigonera, cocina industrial, sillón lavacabezas, amasadoras, pastalinda clásica, horno pastelero, kit de electricista, soldadora, máquina de cortar cabello.



Presencias



Además de las autoridades antes mencionadas, acompañaron al gobernador Valdés en el acto, los ministros, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Seguridad, Juan José López Desimoni y de Justicia, Buenaventura Duarte, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, los diputados provinciales, Ana María Pereyra y Manuel Aguirre, el viceintendente municipal, Juan Silva, concejales y familiares de la señora Rosa Branchi, entre otros.