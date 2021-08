Tassano y Ortega consideran a Corrientes pionera en preservación del ambiente Lunes, 16 de agosto de 2021 El sábado se desarrolló el importante evento que nucleó a organizaciones no gubernamentales que bregan y luchan por la preservación del medio ambiente, que en la ocasión fueron acompañados por emprendedores que ofrecieron sus productos desarrollados y generados en el marco de la protección del mismo.

El evento fue organizado por la dirección de Relaciones Institucionales del ministerio de Coordinación a cargo de Belén Vergez. En la oportunidad el intendente de la ciudad Eduardo Tassano y el ministro Horacio Ortega acompañados por la candidata a diputada provincial Albana Rotela Cañete visitaron la exposición, dialogaron con los responsables de las organizaciones, los expositores y cumplieron la tradicional actividad de plantar un árbol, lo que se hizo en un sector de la plaza. Ambos coincidieron en destacar la labor que se lleva adelante en la ciudad y la provincia en pos de cuidar el medio ambiente.





Con gran participación de expositores, emprendedores y vecinos se desarrolló la Expo Sustentable en la Plaza San Pantaleón de Laguna Seca, que contó con la visita del intendente de la ciudad Eduardo Tassano y el ministro de Coordinación del Gobierno de la Provincia, organizador del evento, Horacio Ortega.



La iniciativa del gobierno provincial, que tiene por objetivo concientizar y actuar en favor de la preservación del medio ambiente, que tiene como aliados en la provincia a cada municipio, por supuesto uno de ellos el de Capital con el que la Provincia articulan una serie de medidas que demuestran con claridad la estrategia al respecto.







Durante su visita a la expo, el jefe comunal capitalino, Eduardo Tassano, sostuvo que desde el inicio de su gestión viene “trabajando en esta temática” y ponderó el accionar del ministro Ortega al que consideró como un “fanático de la preservación”, por lo que el vínculo que han establecido han sido muy “fructífero”, coordinando tareas, trabajando en legislaciones y en medidas como la instalación de los puntos verdes que se multiplican en la ciudad, y la inminente recolección de residuos de manera selectiva, consignando que muy pronto habrá días para los plásticos, días para otro tipo de materiales, etc. “Vamos a eso” anunció el Intendente. Quién entre otros aspectos consignó que Corrientes, es “pionera en la lucha por la preservación del ambiente, como no ocurre en casi ningún punto de la región”.







A su turno el ministro de Coordinación y Planificación Horacio Ortega, coincidió con el jefe comunal, ratificando que el trabajo de protección y preservación del ambiente es política de Estado, y que en toda la provincia cuenta con el apoyo y aporte de los jefes comunales de los municipios.



El funcionario aprovechó la oportunidad para felicitar “a todos los que día a día le ponen el alma a esta actividad que es nada más que pensar en un futuro más saludable para las futuras generaciones”.



Además, Ortega destacó que el gobernador Gustavo Valdés ha dado instrucciones muy precisas sobre la política de preservación del ambiente como también todo el apoyo posible.



Finalmente, el ministro destacó que la articulación Provincia-Municipio es total y “muy eficiente” y que “los resultados ya son visibles”.



Las organizaciones que han participado en el evento sustentable son Asociación Angel Blanco, Fundación Buen Vivir, Correntinos contra el Cambio Climático, Asociación Educar en Positivo, Asociación Desarrollo y Territorio, Manos Verdes, Fundación Casa de Amor, Fundación Odontológica Solidaria Asociación Civil Sembrando Sueños, Pilardillo, Mis Mejores Amigos, Fundación Alegría, Asociación por los Niños del Litoral, Grupo Manadas, Asociación Civil Yaguá Roga y Fundación Animar.



Estas entidades desarrollaron una tarea muy activa en materia concientización, brindando información, ayuda, generando debate y proponiendo medidas y legislaciones necesarias para que las políticas sustentables ganen.