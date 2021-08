Bombazo en el PSG con Mbappé, que se niega a renovar y espera a Real Madrid Lunes, 16 de agosto de 2021 Según Marca, al delantero le ofrecieron un contrato por seis años y un sueldo similar al de Neymar pero no hubo acuerdo. "No quiero renovar", habría sido su frase. El Merengue presentaría una propuesta en breve.



Por estos días, El PSG se lleva todos los focos del mundo del fútbol. La llegada de Lionel Messi, sumado a otros refuerzos de jerarquía que fueron presentados ayer en el Parque de los Príncipes, puso al París Saint-Germain en el centro de la escena. Pero ahora, cuando la alegría parecía ser total, surge una novedad de último momento que sacude esta realidad: la situación de Kylian Mbappé.





De acuerdo a lo consignado por Marca, hace dos semanas el elenco parisino le elevó una nueva y jugosa oferta al delantero para extender su vínculo, que finaliza en junio del 2022. No obstante, pese a los seis años de contrato que le ofrecieron, con un salario similar al que percibe Neymar, no hubo acuerdo y la postura del francés fue clara: "No quiero renovar".



Si bien el PSG seguirá pujando por extender la estadía de Mbappé en suelo parisino, algo que vienen trabajando hace tiempo, la decisión del atacante galo parece estar tomada: según este mismo medio, su idea es salir rumbo al Real Madrid -donde sabe que será el núcleo del proyecto deportivo- en la inmediatez.





En medio de este panorama, desde Real Madrid esperan agazapados el momento ideal para acelerar por Mbappé, el principal anhelo de Florentino Pérez. Según indicó la Cadena SER, el Merengue le hará una propuesta formal al París Saint-Germain en los próximos días.



La oferta que estaría dispuesto a realizar sería de 120 millones de euros, un monto que se sitúa por debajo del precio que tiene el atacante galo (está valuado en alrededor de 160), pero que desde la Casa Blanca consideran suficiente ante la inminente finalización del vínculo del jugador con su actual club.



El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, dejó en claro que no considera la posibilidad de desprenderse de Mbappé ahora, aun a pesar de la llegada de Messi. Sin embargo, según Marca, algunas voces desde el núcleo interno del club comienzan a pensar en dejarlo ir, no solo por el deseo del jugador sino también por otros dos motivos: primero, porque de irse libre a mediados del año que viene no percibirán ningún monto de dinero; y segundo, por la necesidad de liberar masa salarial para la temporada 2022-23.





PSG debutó en la Ligue 1 (ganó 4-2) y desde el club organizaron una increíble presentación de cara a la bienvenida a la temporada 2021-2022. Con 50 mil espectadores en el Parque de los Príncipes, la intención fue que los hinchas tuvieran la posibilidad de acercarse a las nuevas incorporaciones, con Messi como figura estelar. Sin embargo, ese momento se vio opacado por el tenso intercambio que tuvo la afición con Mbappé: en cuanto lo presentaron, silbidos cayeron desde todos los sectores de las tribunas, haciéndole notar el descontento por no renovar su contrato.