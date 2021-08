Escándalo por aglomeraciones y fiestas sin protocolos en el Paso Domingo, 15 de agosto de 2021 Miles de jóvenes arribaron a esa localidad para pasar el fin de semana largo. Un parador organizó un evento donde se reunieron más 300 personas. No respetaron el distanciamiento ni usaron barbijo.



Miles de jóvenes se dieron cita este sábado en la localidad de Paso de la Patria, Corrientes, por el fin de semana largo. L as aglomeraciones que se generaron fueron retratadas en imágenes y videos que circularon por las redes y encendieron las alarmas por la ausencia de protocolos sanitarios.



El sitio, uno de los predilectos del turismo interno correntino, recibió este fin de semana a cerca de 25 mil viajeros, en su mayoría jóvenes, que colmaron las playas y paradores.





Sin embargo, más allá del clima festivo, preocupó la falta total de protocolos, de medidas sanitarias y de distanciamiento en plena pandemia de Covid-19.





La principal aglomeración se dio en un parador donde se desarrolló un espectáculo al aire libre que nucleó a cerca de 300 jóvenes.



El hecho escaló rápidamente por la viralización de fotos y videos de la fiesta en las redes sociales, principalmente en Twitter. Ante esto, la Municipalidad tomó cartas en el asunto y clausuró el establecimiento.



Ahora se espera que la Justicia establezca la multa que deberán pagar por los dueños por haber transformado el espacio en una suerte de boliche donde no se respetaron las principales normas sanitarias establecidas para prevenir los contagios de coronavirus.