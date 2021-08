La ANMAT prohibió la venta y consumo de un aceite de oliva Viernes, 13 de agosto de 2021 El producto, según la ANMAT, carece de registros sanitarios y la fábrica no poseía habilitación, por lo que lo consideraron falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un aceite de oliva extra virgen.



Mediante la Disposición 5828/2021, publicada en el Boletín Oficial, el ente regulador señaló que se trata de un producto que carece de registros sanitarios, consignar un RNPA y un RNE inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.



“Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del producto: “Aceite de oliva extra virgen”, Sabor Intenso, marca “Valle del Rey”, R.N.P.A. N° 03-228544, R.N.E. N° 03-045305, Origen Mendoza, Envasado por Prado S.A., por carecer de registros sanitarios, consignar un RNPA y un RNE inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal", apunta la normativa.



La resolución llegó tras una consulta del Laboratorio de Bromatología del municipio de Bahía Blanca a la que se le sumaron denuncias de consumidores en relación a la comercialización en plataformas de venta en línea del producto “Aceite de oliva extra virgen”, Sabor Intenso, marca “Valle del Rey”, por no cumplir la normativa alimentaria vigente.



A eso se le sumó que desde la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Mendoza verificaron que el establecimiento no estaba habilitado.