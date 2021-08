Continúan las audiencias en el segundo juicio por el femicidio de Tamara

Jueves, 12 de agosto de 2021

Si bien estaba previsto para ayer, finalmente se realizó esta mañana un careo solicitado por la defensa de dos testigos en el segundo juicio por el femicidio de Tamara Zalazar, la joven de 19 años que fue hallada asesinada en enero de 2016. Ayer declararon Susana Maciel y Antonella Solís.



Maciel ayer tenía fiebre, por lo cual, hoy se conectó vía remota con los jueces. En tanto Solís, declaró de forma presencial en el Tribunal Oral Penal N° 1. Cuando habían asesinado a Tamara, la joven tenía 15 años y había manifestado haber mantenido una fuerte discusión con la vecina porque se relacionaba con un hombre mayor, que sería Raúl Escalante, el único imputado en la causa.





Escalante, por su parte, no participó hoy de la audiencia porque registró 40 ° de fiebre. Por este motivo no prestará declarará hoy.



"Ambas testigos se mantuvieron en su posición", indicó el abogado querellante, Hermindo González, tras finalizar el careo. Indicó que el tribunal se llamó a un cuarto intermedio para evaluar si se realizará una ampliatoria de las testimoniales, considerando que Maciel aportó nueva información respecto del accionar policial.



Ayer declararon dos testigos. Rocío María Luz Bergara, que lo hizo vía on line desde Misiones donde reside y Armando Martín Azula, quien brindó su testimonio de manera presencial.





El 11 de enero de 2016, Tamara salió de su casa y la hallaron sin vida el miércoles 13, a las 10,30 en una zanja de la ruta provincial N° 5, en jurisdicción de la localidad de Lomas de González. Se realizó un primer juicio, que luego fue considerado nulo. Luego, se reinició recientemente el segundo.