Nueva etapa de ordenamiento para el predio del Gauchito Gil en Mercedes

Jueves, 12 de agosto de 2021

El gobernador dispuso por decreto intervenir la administración del lugar, a cargo de una asociación civil. La tarea buscará urbanizar el área y erradicar a los puestos que funcionen de manera ilegal, así como colaborar con la Justicia por otros







A partir de hoy, tras haber sido puesto en funciones por un decreto del gobernador Gustavo Valdés, el comisario retirado Victor Isnardo tiene por delante el desafío de ordenar el funcionamiento dentro del predio del Gaucho Gil, en Mercedes. Se trata de un espacio que funcionó hasta ahora bajo una administración propia designada por la asociación civil, que se vio cuestionada en sus funciones a partir de los hechos trágicos que ocurrieron en los últimos días y que motivó la intervención del Gobierno provincial para poner en orden el lugar.



La tarea que le espera al excomisario Isnardo no parece sencilla y fue previamente rechazada en asamblea por parte de los bomberos voluntarios mercedeños. Ahora, con Isnardo en funciones, contará “con el respaldo total” del Gobierno de la Provincia para su ejecución, según señalaron autoridades en conferencia de prensa desde el hotel Manantiales de Mercedes, cuando asumió sus funciones.





La decisión fue tomada luego de la reciente muerte de Milton Canteros, de 64 años, padre de Sergio, el hombre de 33 años quien el pasado viernes fue asesinado a puñaladas en un sangriento conflicto que se desató por disputas de lugares en el predio. Tras el corte de la ruta 123 por parte de familiares de Canteros, que reclamaron al Gobierno provincial la remoción de Ramona Villalba, al frente de la administración del lugar.



El proceso de intervención durará 180 días corridos, según lo dispuesto en el Decreto provincial número 1860 firmado el 10 de agosto de 2021 por el gobernador Gustavo Valdés y refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Buenaventura Duarte.



Relevar los puestos del lugar, determinar cuáles funcionan de manera legal y cuáles no, revisar los balances de los últimos años, dotar de suministro eléctrico a través de la Dirección Provincial de Energía y, sobre todo, garantizar seguridad en el lugar formarán parte de su tarea.



En la ceremonia, Duarte garantizó al flamante interventor el “respaldo total” del Ministerio y del Gobierno para la concreción efectiva de todas las medidas que deba tomar a los efectos de hacer cumplir el cometido dispuesto en la norma que lo designó.



“El interventor tendrá todas las herramientas necesarias para llevar a buen puerto su gestión y además podrá designar a las personas de su confianza para un adecuada administración de la entidad”, afirmó el ministro, en tanto aseguró que Isnardo “tiene facultades amplias para investigar el manejo de los fondos y de la cuestión administrativa y la colaboración de todos los organismos del Estado para llevar adelante su tarea y, en caso de detectar irregularidades o delitos, elevar toda la documentación a conocimiento de la Justicia”.



Por su lado, el excomisario, que reside en Chavarría, aseguró que no bien la conducción desplazada entregue toda la documentación y el predio hará “un plan de gestión” que le presentará al gobernador. “En base a eso haré los trabajo en forma diaria”, dijo.



También afirmó que implementará medidas pertinentes a una adecuada revisión de los documentos y balances de la entidad para constatar qué está hecho en forma legal y qué no, y si detecta irregularidades, “ofrecerá toda esa información a las autoridades judiciales”, sostuvo.



Duarte afirmó además que se trabajará con el norte de garantizar seguridad y el respeto a los devotos que visiten el predio, de que podrán venerar al Gauchito Gil en las mejores condiciones posibles.



En tanto, el nuevo interventor se planteó como objetivo de trabajo “hacer un relevamiento de los puestos instalados en el lugar para verificar cuáles cumplen los requisitos legales y advirtió que a quienes estén en forma ilegal se les invitará a desalojar el predio”.



En ese sentido, sostuvo que hará cumplir el estatuto de la entidad para el desempeño cabal de sus funciones.



Desde el Ministerio de Seguridad se anunció además la presencia permanente de la policía con efectivos de grupos especiales, para garantizar la seguridad de quienes visiten el predio.



Participaron de la ceremonia el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Félix Barboza; el inspector general de la Dirección de Personas Jurídicas, Juan Carlos Noya, y el jefe del Escuadrón 7 de la Gendarmería Nacional, Marcelo Fabián Ramos.





Conferencia agitada



Con la presencia de medios locales en la conferencia en la cual Isnardo asumió sus funciones, las preguntas de los periodistas apuntaron principalmente a conocer una posible vinculación del nuevo interventor con la ahora exadministradora, Ramona Villalba. Al respecto, Isnardo fue tajante al asegurar que no lo une ningún tipo de parentesco. “Investiguen mi árbol genealógico”, sentenció.



Por otra parte, interrogaron a los funcionarios sobre la profundidad con la cual se desempeñará el interventor respecto de desarticular supuestas redes de tráfico de drogas y de distribución de pornografía infantil desde el lugar. A ello, las autoridades respondieron que se trata de causas judiciales de la órbita federal y que Isnardo contará con “todas las facultades para hacer las denuncias pertinentes que surjan ante la Justicia”.



Asimismo, autoridades de la Policía de Corrientes informaron que se investiga la presunta “vida ostentosa” de la exadministradora, para aportar a la investigación judicial todos los datos posibles por un supuesto delito de lavado de dinero.



Unas 300.000 personas llegan cada 8 de enero a Mercedes para expresar su gratitud y devoción al Gauchito Gil. Se trata de un fenómeno de fe que atraviesa el continente americano y que moviliza a devotos de todos los país del Mercorsur a ese santuario, radicado en cercanías a la intersección de la ruta nacional 123 y la 119.



A lo largo de los años –la Asociación Civil Centro Recreativo de Devotos de la Cruz Gil recibió su personería jurídica en 1988–, este espacio que solía ser de culto y esparcimiento se fue transformando en un desordenado centro de comercialización de productos de imaginería religiosa y avanzando con una infraestructura caótica sobre la calzada de la ruta nacional, con numerosos proyectos de ordenamiento que fracasaron en numerosas oportunidades.



“Hace más de 15 años se realizó por parte del Instituto de Formación Docente un relevamiento en el lugar. De ese trabajo surgió que menos del 1 % de los comerciantes instalados en el lugar eran mercedeños. La mayoría era gente de Itatí y de otros países, como Brasil, Chile y Bolivia.



El predio, que antes había sido un lugar de esparcimiento para las familias y de devoción, se fue convirtiendo en un lugar desordenado y complejo”, describió Graciela Díaz Pérez, una docente jubilada que se desempeñó al frente de la Secretaría de Turismo de Mercedes hasta 2015.



“Muchos proyectos buscaron urbanizar ese espacio. Pero creo que fallaron al no trabajar de cerca con el entramado social del lugar, que requiere de un proceso de socialización para la inclusión”, opinó la referente.



En parte de sus relevamientos desde la Secretaría de Turismo además se consignó que ya en 2011 el predio de la Cruz Gil atraía en un 80 % la afluencia de visitantes a la región.



“Participé en la comisión en los primeros años. Nosotros ayudamos a poner los cimientos. Pero luego nos distanciamos. Los jinetes, que comenzamos siendo 17 y ya sumamos como mil en cada cabalgata de fe, solo concurrimos los 8 de enero para cumplir con nuestra promesa. Un lugar ordenado y seguro es algo que desea que todo gaucho peregrino que se acerca”, manifestó, a su turno, Augusto Cabrera, referente de la agrupación de jinetes a este medio.



Vialidad nacional analizó en varias oportunidades poner orden en el lugar e incluso elaboró proyectos para una traza alternativa que evitara el predio, de modo de amortiguar el riesgo de accidentes de tránsito a la vera de la ruta ante el avance de los puestos. Así como desde la iglesia se impulsa desde hace años un oratorio paralelo, que trascienda el desorden del predio.