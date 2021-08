"En algún momento hay que abrir sin hipocresía el debate por la legalización de la marihuana"

Jueves, 12 de agosto de 2021

Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir el debato sobre la legalización del consumo, el Presidente exhortó a que se produzca un intercambio "sin hipocresías" y dijo que es necesario preguntarse por qué "dos (sustancias) son legales" y la "ilegalidad" está puesta únicamente en la marihuana.





El presidente Alberto Fernández dijo que no tiene "problema" en abrir el debate sobre la legalización de la marihuana, pero pidió que sea "sin hipocresías", y advirtió que el consumo de alcohol es el "mayor problema" entre los jóvenes.



Fernández aseguró que "poco a poco hay que ir dando pasos" en torno al tema de la marihuana y destacó los avances de su producción con fines terapéuticos e industriales en el país.









"Yo no tengo problema en generar estos debates, en todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse", expresó en una entrevista a Julio Leiva para Caja Negra de Filo News.



"Lo que sí el Estado tiene que advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros", expresó Fernández al ser consultado si durante su Presidencia el consumo de marihuana será legalizado.



Añadió que "como promoví la ley del aborto, todos se sienten tentados a avanzar sobre mi con el tema de la marihuana".



El mandatario declaró que "hay algunas cosas sobre las que no tiene sentido" discutir, como por ejemplo "que el consumo de marihuana se ha expandido y que muchos jóvenes la consumen", pero "también es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga genera perjuicios a la salud".



Por eso pidió que en el debate público se exprese con claridad que "la marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano".



Exhortó a que se produzca un intercambio "sin hipocresías" y dijo que es necesario preguntarse por qué "dos (sustancias) son legales" y la "ilegalidad" está puesta únicamente en la marihuana.









El Presidente contrastó el consumo de marihuana con fines recreativos con el de alcohol entre los jóvenes: "Más daño produce entre los chicos el alcohol y nadie se afecta por esto".



Agregó: "Habría que preguntarse -y esto no estoy en condiciones de responderlo- si el daño a la salud que hace la marihuana es igual, mayor o menor que el tabaco o el alcohol, porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol y no el de marihuana".



En la misma línea, cuestionó que "un chico de 18 años puede tomar todas las noches una botella de gin" y para eso "no hay restricciones".



Ante la pregunta por el consumo recreativo aseveró: "Creo que poco a poco hay que ir dando pasos" como ya se vienen produciendo con la legalización de la marihuana "para fines terapéuticos, con fines medicinales". Y que se está "promoviendo el cáñamo con fines de producción textil". Pero insistió: "Tenemos que pensar y abrir el debate en algún momento" sobre la legalización de la marihuana.



Respecto a las responsabilidades en términos de tráfico y consumo el Presidente descartó las de los consumidores que "pagan" por ello y dijo que "los mayores responsables del problema en todo caso serán los traficantes, que como son parte del crimen organizado tocan resortes del poder para evitar ser perseguidos, acá y en el mundo".



Además, Fernández comentó que sigue "con atención lo que pasa en Uruguay" y que "hay que prestarle atención" porque "es un debate que está bien que lo demos".