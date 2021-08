Valdés inauguró la primer etapa del nuevo hospital de Ituzaingó

Jueves, 12 de agosto de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró la primera etapa del nuevo Hospital Genaro Leiva de la ciudad de Ituzaingó, el cual se transformará en un moderno nosocomio regional por la complejidad que alcanzará.



Se habilitaron así más de 2 mil metros cuadrados de infraestructura hospitalaria, cuya superficie se duplicará en una segunda etapa. Ya funcionan en el lugar los servicios de policonsultorios y un sector del área de emergencias a los cuáles se sumará en breve un banco de sangre. “Desde que asumí el gobierno, comenzamos a invertir y continuamos con la misma voluntad y decisión política de seguir invirtiendo en salud”, aseguró el Mandatario en la ocasión, garantizando otros $ 200 millones para continuar esta obra que representa “un vuelco fundamental en la salud pública de los ituzaingueños”.



La obra es un complejo que comprende varios edificios que se ejecutaron en varias etapas, abarcando desde la concreción de un relleno a fin de ubicar la cota del edificio sobre la cota de la avenida 9 de julio, donde se ubica, frente al barrio Mil Viviendas, con una instalación completa y moderna acorde a las necesidades de la salud. También comprende salas de observaciones, enfermería, 15 consultorios, sector de traumatología, neo de alto riesgo, salas de rayos X, laboratorio, consultorio odontológico, consultorio de salud mental, oficinas de registro civil y acceso vehicular de ambulancias. Así también contiene un servicio contra incendios con tablero de comandos motorizados e iluminación y entubamiento completo para el desagüe.



“Inaugurar estas obras en la víspera del aniversario de Ituzaingó es un gusto”, dijo el Gobernador al iniciar su alocución en el acto respectivo, asegurando que “son inversiones importantes para Ituzaingó, aunque no suficientes, pero vamos paso a paso”. Fue tras la inauguración del CAPS “San Martín” en el barrio Mil Viviendas de esa localidad.



Seguidamente, Valdés señaló que “ayer recorrimos obras que tienen que ver con la salud y entramos al Hospital Billingurts, donde estamos en obras, donde hay una inversión de más de 50 millones de pesos con reformas integrales de ese nosocomio”.



También aseguró que “vamos a seguir invirtiendo en Ituzaingó, dando forma al Hospital Regional como ya lo estamos haciendo en el Hospital Virasoro y como seguimos invirtiendo en varios hospitales de la provincia. En Ituzaingó, una de las deudas, tal vez más pendientes, que nos dejó la represa, tiene que ver con el Hospital, no hemos logrado que hubiera inversiones en esta zona que tengan que ver con el acceso a la salud a través de convenios con la Entidad Binacional de Yacyretá y por eso desde que asumí el gobierno, comenzamos a invertir y seguimos con la misma voluntad y decisión política de seguir invirtiendo en salud”.



Ratificó que “aquí vamos a invertir en la duplicación de la superficie de lo que tenemos hoy acá en este lugar con una inversión de $ 200 millones más para salud pública de los ituzaingueños, que tiene que ver con la especialidad que va tener este hospital Regional y con la funcionalidad, porque para tener un diagnóstico por imagen, una resonancia, nosotros teníamos que ir a otra ciudad, pues no teníamos esa inversión y ahora lo estamos teniendo”.



Luego el Mandatario se refirió a la vinculación entre la Argentina y el Paraguay con la Represa de Yacyretá, entendiendo que por ello “vamos a tener que tener mayor complejidad, mayor especialización, por lo tanto es justo que podamos seguir invirtiendo en salud”.



Por último dijo que se ha tomado una decisión, con respecto a la situación dominial del predio donde se encuentra el Hospital Billingurts, de expropiar los terrenos que no pertenecen a la provincia de Corrientes y que así “podamos tener todo el predio de ese hospital para el Gobierno de la provincia, de manera que no haya inconvenientes en invertir, dando un vuelco fundamental a la salud pública de los Ituzaingueños, con un acceso libre y gratuito a la y con la mayor eficiencia que nos merecemos”.



Asimismo, Valdés tuvo palabras de reivindicación para “un gran médico como el Doctor Genaro Leiva, este gran profesional correntino que dejó su legado plasmado en la historia de Ituzaingó”.



Ituzaingó, cabecera en salud



"Es un día de alegría por poder inaugurar esta primera etapa de esta gran obra que Ituzaingó se merece", comenzó sus palabras el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo.



"Con estas obras estamos haciendo qué Ituzaingó sea cabecera de atención de la nueva región que comprende todos los departamentos y las poblaciones cercanas", aseguró.



Por otro lado, brindó detalles de la flamante obra diciendo que "el resto del nosocomio será un Hospital Polivalente que contará con las cuatro especialidades madres como lo son clínica, cirugía, obstetricia y pediatría, pero con un perfil de atender las emergencias más la terapia intensiva y la traumatología y el sector materno infantil".



Asimismo, Cardozo anunció que "avanzaremos con la refacción y mantenimiento integral del edificio" y agregó que "instalaremos un banco de sangre". Para cerrar, el ministro reflexionó "vean la inversión e importancia de la relevancia de la salud que le da el gobierno provincial".



Primera etapa



"Hoy llegó el día de esta primera etapa de este Hospital", comenzó sus palabras el director del mismo, Felix Piris. Asimismo, destacó que "la atención primaria se conjuga con lo que es el Hospital y la salud no queda hacia atrás, sino que está un paso adelante". Y especificó que “en esta primera etapa se están inaugurando policonsultorios y una sección de la Emergencia”. Agregóque más allá de la hemoteca del Hospital Billingurst, en este hospital (Genaro Leiva) ya vamosa contar con un banco de sangre”. Finalmente, Piris agradeció al Gobierno, diciendo que "no he visto tanta inversión como lo hizo esta gestión provincial".



Entrega de ambulancia



En la ocasión, también se entregó una ambulancia de alta complejidad para el hospital, que cuenta con equipamiento de última generación para traslado y atención de los pacientes que lo requieran. La unidad forma parte de las 42 adquiridas para los centros de salud más grandes de Corrientes. El acto culminó con el tradicional corte de cintas, descubrimiento de placas y recorrida de las flamantes instalaciones por parte de Valdés y las autoridades que lo acompañaron en la oportunidad.