El ICAA recordó que no cuenta con gestores Miércoles, 11 de agosto de 2021 El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó que no cuenta con gestores o delegados en localidades del interior que realicen trámites para adjudicación de tierras fiscales en ninguna de las Colonias Oficiales existentes en la provincia.





Motivó la aclaración, la recepción de denuncias de solicitantes de lotes de Colonias Oficiales del interior provincial, informando que se acercaron personas que se hicieron pasar por gestores, en particular en la Colonia Madariaga del departamento San Miguel, como así también en la Colonia San Antonio en la Isla Apipé.



El organismo provincial recordó que los solicitantes pueden hacer las consultas vía whatsapp al número (379)4255922 o al correo electrónico consultas.icaa@corrientes.gob.ar, donde personal de la Gerencia de Tierras Fiscales le brindaran la información requerida.



Así también, las visitas a las localidades -adecuadas a la situación sanitaria reinante- se realizan por personal del ICAA, con las credenciales correspondientes, donde se realizan inspecciones, recepción de documentación y consultas personalizadas de las familias residentes, generalmente en las sedes municipales, dependencias ministeriales o Centro Integrador Comunitario (CIC), las que son previamente informadas al público, horarios y lugares de atención.