Entregaron de Netbooks a estudiantes de cinco establecimientos educativos

Miércoles, 11 de agosto de 2021

La ministra de Educación Susana Benítez encabezó el acto de entrega de netbooks a cinco establecimientos escolares de la localidad de Bella Vista y zonas cercanas. La escuela Anfitriona fue la Agrotécnica “Manuel Belgrano”.







El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación hizo entrega esta mañana de 145 netbooks destinadas a estudiantes del segundo año del ciclo superior del nivel Secundario. El acto tuvo lugar en la escuela Agrotécnica Manuel Belgrano que esta festejando sus 50 años de vida educativa.



“Les transmito el saludo del gobernador Gustavo Valdes que por razones de agenda no está hoy”, dijo la ministra Benítez en tanto agregó que estas acciones vienen en concordancia con las líneas de trabajo del Gobierno de Corrientes. “El Gobernador siempre nos pide que trabajemos en inclusión y modernización. Entonces quiero decirles que el trabajo de inclusión comienza en cada una de las escuelas con los docentes, directivos y no docentes”, marcó la funcionaria y resaltó las dificultades por las que atraviesa la matricula estudiantil debido a la pandemia de Covid 19 que desde el año pasado afecta a la comunidad mundial. “Nosotros denominamos matricula a la cantidad de alumnos que están en las escuelas y sabemos que en el 2020 y 2021 fue todo un desafío sostenerla. Por eso estamos al lado de ustedes conociendo la realidad y cuanto sacrificio ponen día a día para que los alumnos estén en la escuela”, dijo.



Con respecto a la inclusión, Benítez apunto: “Reconocemos el trabajo de todas las escuelas, pero hay que poner en igualdad de condiciones a los establecimientos rurales y a los urbanos. Por eso debemos trabajar juntos para que los estudiantes terminen la escuela con calidad educativa para construir una sociedad mejor, una sociedad que es la ciudad y es el campo”.



También se refirió a la modernización y marcó. “El Gobernador dice inclusión y dice modernización. En este último sentido es importante tener conectividad por eso con los intendentes trabajamos en mejorar la conectividad, claro que hay inconvenientes, pero también los solucionamos rápidamente”.



Vale señalar que las Escuelas Agrotecnicas y las EFAs fueron beneficiadas con un fondo provincial (administrado por cada establecimiento, de 1 millón de pesos en el primer semestre y 1 millón de pesos en el segundo.



Por su parte, la directora de Secundaria Práxedes López contó que la pandemia afecto fuertemente a la escuela secundaria, “sabemos que tenemos que recuperar a nuestros alumnos, por eso tenemos líneas diferentes dentro del Ministerio de Educación. Una de ellas es la línea provincial de fortalecimiento a las trayectorias escolares, con inversión del Gobierno Provincial de más de 40 millones de pesos a través de la cual, van a estar acompañado a la institución los docentes territoriales. También tenemos “Puentes para la Igualdad, que permitió recuperar un gran porcentaje de estudian3es que habían bandonado el año pasdo”. En el mismo sentido se refirió al programa de escuela secundaria “Egresar”, con 2700 alumnos. “El alumno debe terminar la escuela secundaria, entonces no solamente estamos distribuyendo elementos necesarios sino también estamos acompañando las trayectorias escolares”, marcó.



Los establecimientos que recibieron los elementos son los siguientes:



Escuela Agrotecnica Manuel Belgrano



Escuela Agrotécnica de Colonia 3 de abril



Colegio Secundario Dr. José Luis Sérsic



Colegio Secundario de Colonia El Progreso



Extensión áulica del Colegio Secundario “El progreso que funciona en la escuela N° 224.