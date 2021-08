Continúan los controles oftalmológicos para la entrega de anteojos Miércoles, 11 de agosto de 2021 Los operativos iniciaron la semana pasada y están destinados a personas que no cuentan con una obra social o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Los agentes sanitarios realizan visitas casa por casa realizando un relevamiento, y entregando los respectivos turnos para que sean atendidos por un médico especialista en la SAPS más cercana al domicilio. Además, está habilitada la línea gratuita 0800-5555-6864 para recibir asesoramiento.



La Municipalidad de Corrientes continúa brindando gratuitamente controles oftalmológicos en diferentes barrios. Los vecinos son atendidos por un médico especialista, quien les realiza los controles para detectar problemas de visión y que puedan obtener en breve anteojos gratuitos en el marco del Plan “La Muni cerca tuyo”.



“Se trata de nuestro programa de control oftalmológico con provisión de anteojos a las personas que lo necesitan y que no tienen acceso por no tener obra social o por estar en una situación de vulnerabilidad dentro del plan La Muni Cerca Tuyo”, señaló el secretario de Coordinación de Gobierno del municipio, Hugo Calvano.



El funcionario indicó que el plan, que se inició el jueves pasado en el barrio Cichero, “se lleva adelante en distintos barrios de la ciudad. Hoy estamos completando los turnos para luego seguir con este cronograma de agosto y continuar llevando este servicio y esta importante atención a los vecinos”.



Respecto a la metodología de trabajo, Calvano comentó que “los agentes sanitarios recorren las áreas de influencia de las distintas salas, relevando a las personas y otorgándoles turnos para que las mismas se acerquen a la sala donde en el día preestablecido se lleva adelante el operativo, que comprende unos 100 turnos, y la idea es ir completándolo para que en un lapso de dos o tres semanas podamos proveerle el anteojo a la persona que lo necesita”.



“El vecino también puede llamar al 0800-5555-6864 y solicitar esta atención para que lo visiten los agentes sanitarios”, indicó Calvano, aunque aclaró que por esta vía “no se otorgan turnos, lo que se solicita es el recorrido de los agentes sanitarios por su zona para posteriormente poder hacerlo”, completó.



Por su parte, el médico oftalmólogo, Carlos Liva, señaló que “lamentablemente, producto de la pandemia, muchas personas, chicos y grandes, no pudieron asistir a los controles que debían realizarse, así que por ese lado este programa viene bárbaro porque nos ayuda a que todos los pacientes puedan acceder a sus anteojos, que a veces se hace complicado, no solo por un tema de acceso a la salud sino económico, entonces tener esta posibilidad de acercarle atención médica y además la corrección con un anteojo me parece fundamental”.



“Lo que hacemos en este programa es revisar a la población, los controlamos, vemos los vicios de visión que pueden llegar a tener: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia; los detectamos y así podemos brindarle un anteojo o la corrección necesaria para poder solucionar ese defecto”, indicó.



El médico contó que “se está detectando muchos casos de astigmatismo en la población”, para agregar que “es importante controlar y detectar en forma temprana a los chicos que presentan problemas de visión, porque muchas veces lo que no se detecta en el proceso de maduración visual que ocurre hasta los primeros 6 años luego no se recupera, así que es muy interesante esto para detectar a tiempo estas patologías”.



Cabe señalar que los operativos continúan este jueves en la sala “Dr. Serrano” del barrio Parque Cadenas, ubicada a la altura de la Ruta provincial Nº5, km 2.5.



VECINAS AGRADECIDAS



“Necesito un anteojo nuevo, la letra chiquita ya no veo, desde antes de la pandemia que vengo así. Soy madre de siete hijos y no tengo recursos para hacerme atender ni para pagar un anteojo, así que esto es muy importante para nosotros”, contó María Ester, luego de hacerse atender por el médico especialista.



La vecina dijo que “están muy lindo esta clase de operativos, la atención es muy buena, me encuentro agradecida por esta posibilidad”.

En tanto Elisa recordó que “No tengo obra social, por eso está muy bueno lo que están haciendo, porque hay mucha gente que necesita y a veces no tienen recursos económicos y movilidad para ir a los consultorios”.