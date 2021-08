Desapareció hace 5 meses: hallaron el cadáver en el freezer de su casa Martes, 10 de agosto de 2021 Encontraron muerta a una joven de 19 años, que solía viajar con frecuencia por lo que su ausencia no llamó la atención durante meses.



El cuerpo sin vida de Ana Gabriela Medina Blanco fue hallado en el congelador de su casa en una comunidad de Aragua, en Venezuela.



La joven de 19 años, madre de un nene de 4 años, estaba desaparecida hacía 5 meses. Su expareja encontró el cadáver en la vivienda y dio aviso a las autoridades.



Según medios locales, estaba en en el congelador en posición fetal, maniatada, con la cabeza entre las piernas y sus brazos cruzados como una "equis".



De acuerdo con esas fuentes, el ex de Medina Blanco fue en varias oportunidades a la casa de la mujer para buscar un documento que tenía allí. Al no encontrarla, consultó con vecinos y le dijeron que la habían visto por última vez en febrero pasado.



Algunos de esos testigos afirmaron que la joven solía viajar con frecuencia a Caracas, por lo que su ausencia no llamó la atención de sus conocidos. Sin embargo, su expareja comenzó a sospechar y decidió ingresar al domicilio, donde sintió un olor muy desagradable y finalmente halló el cuerpo de la joven en el congelador.



"La víctima era de oficio ama de casa y madre de un niño. Estaba separada del padre del pequeño y al parecer tenía una relación amorosa con una persona de la ciudad de Caracas. Apenas se están iniciando las labores de investigaciones", declaró un portavoz del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.



El vocero añadió: "El cuerpo no tenía ropa y presentaba heridas punzo penetrantes. A esta persona la asesinaron y luego la metieron en el congelador".



Por el momento los investigadores no dieron indiciois sobre un sospechoso principal. En tanto, los vecinos dijeron que la mujer comenzó a "cambiar mucho" luego de que inició una nueva relación con un hombre de Caracas.