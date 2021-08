Medina y Mohamed, los que ya suenan en Racing para reemplazar a Pizzi

Martes, 10 de agosto de 2021

Luego de la derrota en el clásico ante Independiente, La Academia se quedó sin entrenador y la dirigencia busca un nuevo técnico. Ubeda asume como interino.





Medina y Mohamed, entre los candidatos para reemplazar a Pizzi

El principal apuntado es Alexander Medina, de Talleres de Córdoba, que no está conforme con el mercado de pases de su equipo. Sin embargo, tiene vínculo con la T hasta diciembre de 2021, aunque todo indica que no renovará.



Por otro lado, semanas atrás, Pizzi había estado en la cuerda floja y Antonio Mohamed había sonado fuerte para asumir incluso previo a un partido ante San Pablo por Copa Libertadores. Finalmente el santafesino continuó y el Turco vuelve a aparecer como posibilidad.







Luego de la salida de Sebastián Beccacece en enero, hubo varios nombres que dieron vuelta en la órbita de Racing aunque finalmente no llegaron.



Diego Dabove, que luego terminó en San Lorenzo; Gabriel Heinze, que en su momento estaba en Atlanta United donde dirigió a Lisandro López, y los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Todos actualmente se encuentran sin equipo.



Claudio Ubeda se hará cargo del equipo de manera interina



A la espera del próximo entrenador tras el alejamiento de Juan Antonio Pizzi, el plantel volverá a entrenar el miécoles tras tener libre este martes y al frente estará como técnico interino Claudio Ubeda.



El ex defensor, campeón con Racing en 2001 y que ya supo dirigir de manera interina, estará acompañado por Juan Fleita y dirigirá al equipo ante Newell´s, el domingo que viene por la sexta fecha del torneo Liga Profesional.