Mujer fue brutalmente atacada a golpes al resistirse a ser violada

Martes, 10 de agosto de 2021

Le dijo a la Policía que el hombre la invitó a pasear en la moto sabiendo de su retraso madurativo. La víctima presentaba fracturas múltiples. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad para identificar al violento degenerado.





Una mujer de unos 37 años y con retraso madurativo terminó hospitalizada con gravísimas lesiones, luego de ser víctima de un violento ataque sexual en la zona costera de la ciudad de Goya. El degenerado fue descubierto por unos paseantes, logró escapar y es intensamente buscado.



Ocurrió el domingo, pasadas las 21:30, en la zona conocida como “la Curva del Regimiento”, al lado de la bajada de Lanchas Macías, cerca del Arenal en Puerto Boca. Es un paseo muy concurrido por los goyanos, aunque el domingo cerró de manera dramática.



Sabrina Ponce fue testigo directo de este hecho gravísimo, lo denunció a la Policía y luego relató lo vivido en su cuenta personal de Facebook. Un relato tan descarnado como preocupante, sobre todo por la violencia en la que vive la ciudad de Goya los últimos días, según cuestiona la joven.



En diálogo con época, Sabrina revivió esa situación, contando que llegaba a tomar unos mates junto a otras personas, cuando vio que un hombre salía raudamente detrás de los árboles, se subió a una motocicleta Keller 150 de color blanca y roja y luego se fue velozmente.



Pero su relato se guardaba la parte más fuerte de aquella dramática vivencia: “Aproximadamente diez minutos después, salió una señora de 37 años, con la boca rota, su pecho y manos completamente salpicados con sangre. El sujeto que se fugó había intentado violarla y como ella se negó, la molió a golpes, y de no haber llegado nosotros en ese momento, no sólo la violaba, sino que encima después seguro la mataba. Ella me dijo que no lo conocía”, enfatizó la joven.



La víctima, cuya identidad no trascendió, debió ser hospitalizada. Presentaba múltiples fracturas, de costilla y también lesiones en el pecho, las manos y la boca. La golpiza fue tal que debió ser sometida a una cirugía de urgencia. “Ella dijo que pidió auxilio varias veces porque notó que había gente, pero nadie la escuchó”, agregó Sabrina.



Fuentes policiales confirmaron a época que luego de recuperarse de la cirugía, la víctima “dijo no conocer al hombre que la atacó. Él se aprovechó de la discapacidad mental de la mujer. La invitó a acercarla a su casa y ella accedió y luego la llevó hasta Puerto Boca para de abusar de ella, pero se resistió y eso provocó una reacción aún más violenta contra ella, que fue brutalmente golpeada”, indicaron fuentes policiales.



“No sé de dónde sacó fuerzas para levantarse y venir hacia donde estábamos nosotros, creo que si no llegábamos allí, quizás no hubiera seguido con vida”, finalizó Sabrina. La Policía intenta identificar al sujeto, revisan las cámaras de seguridad de la ciudad. Por ahora el chacal sigue suelto.